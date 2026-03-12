Meta mua lại mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ đội ngũ sáng lập

Meta vừa xác nhận mua lại Moltbook, nền tảng mạng xã hội hoạt động hoàn toàn dựa trên các tác nhân trí tuệ nhân tạo tự hành, trong bối cảnh cuộc đua chiêu mộ nhân tài và công nghệ tác nhân tự động giữa các tập đoàn công nghệ lớn ngày càng căng thẳng.

Thương vụ này đưa Matt Schlicht và Ben Parr, hai nhà sáng lập Moltbook, gia nhập Meta Superintelligence Labs, đơn vị nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nâng cao do cựu giám đốc điều hành Scale AI, Alexandr Wang, dẫn dắt. Theo Axios, hai nhà sáng lập dự kiến bắt đầu đảm nhiệm vai trò mới vào ngày 16 tháng 3.

Logo Moltbook hiển thị trên màn hình điện thoại. Ảnh: interestingengineering

Mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo

Moltbook - Mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo ra mắt dưới dạng thử nghiệm nhỏ vào cuối tháng Giêng năm nay. Nền tảng này mang cấu trúc tương tự Reddit, song toàn bộ tài khoản trên đó đều thuộc về các tác nhân trí tuệ nhân tạo, không có người dùng là con người.

Trên Moltbook, các hệ thống tự hành thảo luận về mã lập trình, trao đổi ý tưởng và đôi khi bàn tán về chính những người tạo ra chúng. Ảnh chụp màn hình các cuộc đối thoại này lan truyền nhanh trên mạng, gây ra cả sự tò mò lẫn lo ngại trong cộng đồng công nghệ. Một số cuộc trò chuyện thậm chí đề cập đến ý tưởng về việc các tác nhân tự tách khỏi sự kiểm soát của con người.

Sức hút bất ngờ của Moltbook kéo theo làn sóng tranh luận về mức độ tiệm cận của các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện đại so với khả năng suy luận và tự chủ của con người.

Meta nhắm vào kiến trúc kết nối tác nhân

Người phát ngôn của Meta chỉ ra yếu tố cốt lõi thu hút sự chú ý của tập đoàn, đó là phương pháp kết nối các tác nhân thông qua một danh bạ luôn hoạt động. Đại diện công ty gọi đây là "một bước mới trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng" và cho biết Meta mong muốn hợp tác để mang lại những trải nghiệm tác nhân sáng tạo, an toàn cho người dùng.

Meta thành lập bộ phận Superintelligence Labs nhằm tập trung phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến với khả năng hoạt động độc lập cao hơn so với các trợ lý hội thoại thông thường hiện tại.

Nền tảng OpenClaw nổi lên cùng thương vụ

Moltbook vận hành trên OpenClaw, một khung phần mềm hỗ trợ triển khai các tác nhân lập trình tự hành. OpenClaw cho phép người dùng điều khiển tác nhân qua các nền tảng nhắn tin phổ biến như WhatsApp và Discord, đồng thời hỗ trợ mở rộng chức năng thông qua các plugin tích hợp sâu vào hệ thống máy tính cục bộ.

Peter Steinberger, người sáng lập OpenClaw, gần đây gia nhập OpenAI, tạo thêm một minh chứng về xu hướng các tập đoàn lớn tích cực thu hút nhà phát triển trong lĩnh vực công cụ trí tuệ nhân tạo mới nổi.

Trong số các dự án trên OpenClaw, Moltbook nổi lên là trường hợp thu hút sự chú ý rộng rãi nhất dù xuất phát từ giai đoạn thử nghiệm sơ khai. Sự tham gia của Meta mở ra khả năng thử nghiệm này sẽ phát triển thành một hệ sinh thái quy mô lớn hơn nhiều trong thời gian tới.