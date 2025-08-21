Meta tạm dừng tuyển dụng nhân tài AI sau thời gian chi tiêu khổng lồ

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng việc đầu tư vào AI đang diễn ra quá nhanh và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ của Hoa Kỳ trên diện rộng trong tuần này. Ảnh: Reuters.

Theo Wall Street Journal, quyết định này có hiệu lực từ tuần trước trong bối cảnh Meta tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp lại các nhóm nghiên cứu AI.

Hiện các nỗ lực phát triển AI của công ty được chia thành bốn mảng: phòng thí nghiệm siêu trí tuệ máy móc “TBD Lab”, bộ phận sản phẩm AI, bộ phận hạ tầng, cùng nhóm nghiên cứu dài hạn. Tất cả hoạt động dưới cái tên “Meta Superintelligence Labs” - phản ánh tham vọng của CEO Mark Zuckerberg muốn phát triển AI có khả năng vượt qua con người trong các tác vụ nhận thức.

Trong năm qua, Meta đã chi tiêu hàng chục tỷ USD cho AI, bao gồm những thương vụ đình đám như mua 49% cổ phần của Scale AI với giá 14,3 tỷ USD và mời nhà sáng lập Alexandr Wang về lãnh đạo phòng thí nghiệm Llama, đây là nơi phát triển dòng mô hình ngôn ngữ lớn nguồn mở. Công ty cũng gây sốc khi đưa ra những gói đãi ngộ tuyển dụng lên tới 100 triệu USD cho nhân tài hàng đầu trong ngành.

Tuy nhiên, động thái “nghỉ chân” lần này xuất hiện trong bối cảnh thị trường công nghệ Mỹ chứng kiến làn sóng bán tháo cổ phiếu và tranh cãi xoay quanh việc liệu AI có đang bước vào bong bóng. CEO OpenAI Sam Altman gần đây cảnh báo AI đang trong tình trạng “bong bóng”, trong khi nhiều chuyên gia như Dan Ives (Wedbush Securities) hay Daniel Newman (Futurum Group) cho rằng Meta chỉ đang trong giai đoạn “tiêu hóa” sau thời gian chi tiêu khổng lồ.

Giới phân tích nhận định việc tạm ngừng tuyển dụng chỉ là bước đi chiến lược, giúp Meta ổn định tổ chức, phân bổ lại nguồn lực và xác định xem đội ngũ mới có thể tạo ra đột phá AI như kỳ vọng của Zuckerberg hay không.