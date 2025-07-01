Meta thành lập phòng thí nghiệm siêu trí tuệ MSL, quy tụ dàn nhân tài hàng đầu thế giới

Dự án siêu trí tuệ AI mới, do các Giám đốc điều hành bao gồm cựu CEO của Scale AI là Alexandr Wang và cựu CEO của GitHub là Nat Friedman. Ảnh: Getty.

Theo bản ghi nhớ nội bộ được Zuckerberg gửi tới toàn bộ nhân viên và được CNBC trích dẫn, MSL sẽ là đơn vị hợp nhất toàn bộ các nhóm phát triển nền tảng AI hiện tại của Meta, bao gồm cả nhóm phần mềm mã nguồn mở Llama, bộ phận sản phẩm AI và nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cơ bản FAIR, đồng thời thành lập một phòng thí nghiệm mới chuyên phát triển thế hệ mô hình AI tiếp theo.

Người đứng đầu mới của MSL là Alexandr Wang, nhà sáng lập Scale AI, người vừa gia nhập Meta trong vai trò Giám đốc AI. Theo Zuckerberg, Wang là một trong những người sáng lập xuất sắc nhất thế hệ mình, người có tầm nhìn rõ ràng về ý nghĩa lịch sử của siêu trí tuệ và đã từng góp phần huấn luyện hầu hết các mô hình AI hàng đầu thế giới thông qua Scale AI.

Cùng đồng hành với Wang trong việc điều hành MSL là Nat Friedman, cựu Giám đốc điều hành GitHub, người từng điều hành một trong những quỹ đầu tư AI nổi bật và đã tham gia nhóm cố vấn chiến lược của Meta trong suốt một năm qua. Friedman sẽ tập trung vào mảng sản phẩm và nghiên cứu ứng dụng, đồng thời cùng Wang dẫn dắt toàn bộ hoạt động tại MSL.

Điều gây chú ý đặc biệt là đợt tuyển dụng nhân tài AI của Meta lần này quy tụ hàng loạt kỹ sư và nhà khoa học nổi bật từng làm việc tại OpenAI, Google DeepMind, Anthropic và nhiều phòng thí nghiệm hàng đầu khác. Trong danh sách có Trapit Bansal, người tiên phong trong học tăng cường theo chuỗi tư duy và đồng sáng tạo các mô hình thuộc dòng o series tại OpenAI, Shuchao Bi, đồng sáng tạo chế độ giọng nói của GPT 4o, Huiwen Chang, kiến trúc sư của các mô hình tạo ảnh MaskGIT và Muse tại Google Research, cùng nhiều cái tên từng đóng vai trò quan trọng trong các dự án như GPT 4o, GPT 4.1, GPT 4.5, Gemini hay hệ thống xe tự hành của Waymo.

Mark Zuckerberg cho biết ông rất hào hứng trước tiến độ của các mô hình Llama 4.1 và 4.2 hiện đang được triển khai trong Meta AI, hệ thống đã có hơn một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên các nền tảng của Meta. Song song đó, Meta cũng bắt đầu phát triển thế hệ mô hình mới với tham vọng chạm đến ranh giới siêu trí tuệ trong vòng một năm tới. Zuckerberg tiết lộ ông đã dành nhiều tháng để trực tiếp gặp gỡ các chuyên gia AI xuất sắc nhất nhằm tuyển chọn đội ngũ sáng lập cho nỗ lực này, một nhóm tuy nhỏ nhưng tinh hoa và đang tiếp tục được mở rộng.

Zuckerberg nhận định Meta có lợi thế hiếm có trong cuộc đua xây dựng siêu trí tuệ. Công ty sở hữu hạ tầng tính toán vượt trội so với các phòng thí nghiệm nhỏ, kinh nghiệm phát triển sản phẩm phục vụ hàng tỷ người dùng toàn cầu và đang dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị đeo hỗ trợ AI. Ông cũng cho rằng cấu trúc tổ chức hiện tại cho phép Meta hành động táo bạo và linh hoạt hơn nhiều so với các đối thủ.

Sự ra đời của MSL diễn ra trong bối cảnh thị trường AI toàn cầu ngày càng cạnh tranh khốc liệt. OpenAI, Google, Microsoft và hàng loạt công ty khởi nghiệp đang chạy đua để kiểm soát tương lai của siêu trí tuệ. Trong một podcast gần đây, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cho biết Meta đã mạnh tay chiêu mộ các nhà nghiên cứu AI từ công ty ông, thậm chí đưa ra khoản thưởng ký hợp đồng lên tới 100 triệu đô la cho một số trường hợp. Trả lời CNBC, Giám đốc công nghệ Meta Andrew Bosworth xác nhận thông tin này và cho rằng thị trường AI đang chứng kiến cuộc cạnh tranh nhân tài dữ dội chưa từng có trong sự nghiệp 20 năm của ông.

Zuckerberg kết thúc bản ghi nhớ bằng sự lạc quan mạnh mẽ. Ông tin rằng dòng nhân tài mới, cùng với cấu trúc tổ chức linh hoạt và cách tiếp cận phát triển song song các thế hệ mô hình, sẽ giúp Meta hiện thực hóa lời hứa về một siêu trí tuệ cá nhân dành cho tất cả mọi người. Những gương mặt xuất sắc nữa sẽ tiếp tục gia nhập MSL trong những tuần tới, đánh dấu một kỷ nguyên mới mà Meta đặt cược lớn không chỉ vào công nghệ, mà vào chính tương lai của trí tuệ con người.