Zuckerberg có kế hoạch tuyển 50 chuyên gia 'siêu trí tuệ' thách thức OpenAI

CEO của Meta, Mark Zuckerberg đang có kế hoạch thành lập một nhóm "siêu trí tuệ" để dẫn dắt nỗ lực phát triển AI của công ty. Ảnh: Reuters

Mark Zuckerberg - CEO Meta đang thực hiện chiến lược nhằm đưa Meta lên vị trí dẫn đầu ngành công nghệ thông minh. Theo đó, CEO Facebook tự tay tuyển dụng đội ngũ "siêu trí tuệ" gồm 50 chuyên gia hàng đầu thế giới, với tham vọng phát triển hệ thống có khả năng vượt trội so với con người.

Theo Bloomberg, Zuckerberg đã tổ chức hàng loạt cuộc gặp gỡ tại dinh thự riêng ở Lake Tahoe và Palo Alto để thuyết phục các nhà nghiên cứu hàng đầu. Ông thậm chí sắp xếp lại văn phòng tại trụ sở Menlo Park để đội mới ngồi gần phòng làm việc của mình.

Meta muốn thống trị cuộc đua AGI bằng cách đưa ra mức thù lao chưa từng có. New York Times tiết lộ công ty đã chào các gói lương từ hàng trăm nghìn đến hơn 100 triệu USD cho những vị trí cấp cao. Mức đầu tư này phản ánh tầm quan trọng mà Zuckerberg đặt lên dự án.

Alexandr Wang, người sáng lập Scale AI, sẽ tham gia đội AGI sau khi Meta hoàn tất thương vụ đầu tư hàng tỷ đô la vào startup này. Wang được kỳ vọng đóng vai trò then chốt trong việc định hình phòng thí nghiệm nghiên cứu AGI của Meta.

Quyết định này xuất phát từ sự bất mãn của Zuckerberg với những hạn chế trong công nghệ hiện tại của Meta. Mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất Llama 4 đã không đạt được kỳ vọng về hiệu suất, gây thất vọng trong bộ phận phát triển sản phẩm thông minh của công ty.

Thêm vào đó, việc phát hành mô hình thế hệ tiếp theo mang tên "Behemoth" đã bị hoãn lại do những lo ngại về độ sẵn sàng và an toàn. Wall Street Journal báo cáo rằng lịch ra mắt đã bị dời từ tháng 4 sang tháng 6, rồi tiếp tục hoãn đến mùa thu hoặc muộn hơn.

Meta là công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp. Ảnh: Getty Images

Khoản đầu tư khổng lồ 65 tỷ USD

Meta muốn thống trị cuộc đua AI bằng khoản đầu tư kỷ lục 65 tỷ USD trong năm 2025. Con số này tăng mạnh so với 38-40 tỷ USD năm 2024, cho thấy mức độ nghiêm túc của công ty trong việc phát triển công nghệ thông minh.

Zuckerberg tiết lộ Meta đang xây dựng trung tâm dữ liệu "đủ lớn để phủ kín một phần đáng kể Manhattan". Cơ sở này sẽ có công suất 2 gigawatt, tương đương với hai nhà máy điện hạt nhân, và công ty dự kiến sở hữu hơn 1,3 triệu GPU vào cuối năm.

Khoản đầu tư này bao gồm việc mở rộng đáng kể đội ngũ phát triển công nghệ thông minh và xây dựng hạ tầng tính toán tiên tiến. Meta đã khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu 10 tỷ USD tại Louisiana, với diện tích 4 triệu feet vuông.

Ngành công nghệ đang chứng kiến cuộc chạy đua đầu tư chưa từng có. Microsoft cam kết chi 80 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu trong năm tài chính 2025, trong khi Amazon dự kiến mức chi tiêu cao hơn 75 tỷ USD của năm 2024.

OpenAI, Google DeepMind và xAI của Elon Musk cũng đang tăng cường nỗ lực phát triển AGI. Đặc biệt, dự án Stargate với quy mô 500 tỷ USD do OpenAI, SoftBank và Oracle khởi xướng đã tạo áp lực lớn lên các đối thủ.

Meta muốn thống trị cuộc đua AI trong bối cảnh công ty từng bị coi là tụt hậu so với Microsoft, Google và OpenAI. Tuy nhiên, khoản đầu tư mạnh mẽ đã giúp công ty mẹ của Facebook và Instagram bắt kịp đối thủ.

Zuckerberg kỳ vọng Meta AI sẽ phục vụ hơn 1 tỷ người trong năm 2025, tăng từ khoảng 600 triệu người dùng hoạt động hàng tháng hiện tại. Ông tuyên bố Llama 4 sẽ trở thành "mô hình tiên tiến hàng đầu" và Meta đang phát triển kỹ sư thông minh có thể đóng góp mã lệnh cho các nỗ lực nghiên cứu phát triển.

Mũ bảo hiểm “EagleEye” tích hợp cả AI và AR, giúp lính tăng cường giác quan, liên lạc và xử lý thông tin chiến trường. Ảnh: Techno Thunder

Chiến lược của Meta không chỉ dừng lại ở việc phát triển sản phẩm mà còn mở rộng ứng dụng thông minh vào các lĩnh vực khác. Công ty đang hợp tác với Anduril phát triển hệ thống mũ bảo hiểm AR "EagleEye" cho quân đội Mỹ, cho thấy tham vọng mở rộng ảnh hưởng ra ngoài các nền tảng tiêu dùng.

Việc phát triển AGI vẫn là khái niệm đầy tranh cãi trong cộng đồng khoa học. Các nhà nghiên cứu có quan điểm khác nhau về thời gian đạt được mục tiêu này, từ vài năm tới hàng thập kỷ, thậm chí có người cho rằng chưa có lộ trình rõ ràng.

Tuy nhiên, Meta muốn thống trị cuộc đua AI bằng cách đầu tư sớm và mạnh mẽ. Zuckerberg tin rằng rủi ro mất vài tỷ đô la tốt hơn việc bỏ lỡ cơ hội trong công nghệ quan trọng nhất 10-15 năm tới.

Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao chiến lược này, đặc biệt khi Meta vẫn phụ thuộc chủ yếu vào doanh thu quảng cáo kỹ thuật số. Thành công của dự án siêu trí tuệ sẽ quyết định vị thế lâu dài của Meta trong kỷ nguyên công nghệ mới.