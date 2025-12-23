Thúc đẩy hợp tác bền vững với thị trường EU

Cơ hội tiếp cận thị trường EU

Thời gian qua, dự án “Thúc đẩy hợp tác với thị trường EU và khuyến khích triển khai mô hình phát triển bền vững (PTBV) trong doanh nghiệp Việt Nam" không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần lan tỏa tư duy PTBV trong cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và đầu tư có trách nhiệm.

Mục tiêu xuyên suốt của dự án là nâng cao năng lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) Việt Nam, giúp họ tiếp cận thị trường EU; áp dụng các mô hình kinh doanh bao trùm, tuân thủ các tiêu chuẩn và thực hành tốt của châu Âu, hướng tới PTBV.

Tổng Thư ký VCCI Trần Thị Lan Anh phát biểu tại hội nghị.

Theo Tổng Thư ký VCCI Trần Thị Lan Anh, dự án đã trực tiếp góp phần thúc đẩy việc hiểu biết và thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) với những chương về PTBV và lao động rất tiến bộ. Thông qua các diễn đàn đối thoại, tài liệu hướng dẫn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã được trang bị kiến thức để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm, về quy tắc xuất xứ, cũng như các tiêu chuẩn môi trường và xã hội của EU. Từ đó, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường EU, giúp nâng cao năng lực, vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giá trị, cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, tuần hoàn và có trách nhiệm. Đặc biệt, sự hỗ trợ của Bulgaria thông qua dự án đã khẳng định sự đồng hành, chia sẻ của một thành viên EU với Việt Nam trên con đường hội nhập và PTBV.

“VCCI đánh giá cao việc Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam đã tham gia chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình PTBV và thực hành tốt, giúp doanh nghiệp Việt Nam hiểu sâu hơn về thị trường EU cũng như Bulgaria. Từ đó, góp phần xây dựng lòng tin và kết nối trực tiếp hơn giữa doanh nghiệp hai nước” - bà Trần Thị Lan Anh cho biết.

Lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam

Dự án “Thúc đẩy hợp tác với thị trường EU và khuyến khích triển khai mô hình phát triển bền vững trong doanh nghiệp Việt Nam" đã triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tiêu biểu như Diễn đàn Quốc gia về PTBV và Thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - EU góp phần kết nối, cập nhật chính sách mới của EU, tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn doanh nghiệp thực thi EVFTA. Xây dựng ấn phẩm “Xuất khẩu sản phẩm gỗ sang EU và những điều cần biết”, được đánh giá là tài liệu hữu ích, cung cấp kiến thức toàn diện về thị trường, tiêu chuẩn môi trường và PTBV cho doanh nghiệp ngành gỗ của Việt Nam.

Quảng cảnh hội nghị.

Hội thảo liên vùng “Thúc đẩy tiềm năng, nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững tại Việt Nam” tạo cầu nối giữa các địa phương; thảo luận giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh và thu hút đầu tư có trách nhiệm. Hay như 2 chương trình đào tạo về “Chuyển đổi số gắn với mục tiêu PTBV” và “Hợp tác với thị trường EU” đã trang bị cho doanh nghiệp những hiểu biết về công cụ số để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu minh bạch từ thị trường…

Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov cũng khẳng định việc Bulgaria coi trọng việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại gắn với PTBV tại Việt Nam. Từ đó, mở ra dư địa hợp tác lâu dài giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

“Thông qua hợp tác, Bulgaria khẳng định vai trò là đối tác tin cậy và là cửa ngõ cho các doanh nghiệp Việt Nam vào EU; Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của Bulgaria tại Đông Nam Á. Qua đó, tạo ra cơ hội đáng kể cho doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ thông tin, truyền thông, cơ khí và du lịch”-Đại sứ Pavlin Todorov nhấn mạnh.

“Kết thúc một dự án không có nghĩa là chấm dứt sự hợp tác và những nỗ lực hướng tới PTBV. Ngược lại, những kết quả, bài học kinh nghiệm từ dự án sẽ tiếp tục được duy trì, phát huy thông qua các kênh tư vấn, kết nối doanh nghiệp và kiến nghị chính sách, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập bền vững với thị trường EU” - Tổng Thư ký VCCI Trần Thị Lan Anh khẳng định.