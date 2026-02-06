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Gia Lai đăng cai năm Du lịch quốc gia 2026 với hơn 200 sự kiện trải dài suốt năm

Lê Giang

Lê Giang

13:33 | 06/02/2026
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Với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, Năm Du lịch quốc gia 2026 sẽ diễn ra với 244 sự kiện, hoạt động phong phú do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Gia Lai cùng nhiều địa phương trên cả nước phối hợp tổ chức, hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh điểm đến và thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững.
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Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Đây là sự kiện du lịch – văn hóa quy mô cấp quốc gia được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ VHTTDL.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến và các sản phẩm du lịch đặc sắc; tôn vinh giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Việt Nam; thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với hơn 200 sự kiện trải dài suốt năm
Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Trần Huấn

Theo Ban Tổ chức, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì và 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Chuỗi sự kiện được triển khai xuyên suốt cả năm, bảo đảm tính liên tục, đa dạng và có chiều sâu.

Phát biểu tại họp báo, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, Năm Du lịch quốc gia 2026 mang chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” (Gia Lai - Mountains embrace the sea), không chỉ phản ánh không gian địa lý mở rộng sau sáp nhập, mà còn truyền tải thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, đậm chất cồng chiêng, sử thi.

“Các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia sẽ tập trung tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, gắn bảo tồn với phát triển, đồng thời tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch,” bà Đỗ Thị Diệu Hạnh nhấn mạnh.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, Năm Du lịch quốc gia đã khẳng định là sự kiện có quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc định vị thương hiệu du lịch địa phương đăng cai, đồng thời tạo sinh kế cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện du lịch quy mô quốc gia.

Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với hơn 200 sự kiện trải dài suốt năm

Logo Năm Du lịch quốc gia tỉnh Gia Lai mới là biểu trưng cho sự giao thoa hài hòa giữa cao nguyên và biển cả sau khi Gia Lai và Bình Định sáp nhập.

“Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 trên cơ sở hội tụ đầy đủ các điều kiện về không gian phát triển, tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa và quyết tâm chính trị, đáp ứng các tiêu chí tổ chức sự kiện du lịch tầm quốc gia,” ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

Theo kế hoạch, các hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được triển khai theo chủ đề từng quý.

Quý I có chủ đề “Gia Lai - Ngày mới,” khởi động bằng chuỗi sự kiện ý nghĩa như công bố Năm Du lịch Quốc gia, chương trình Countdown “Gia Lai - Chào năm mới 2026” gắn với lễ đón chuyến bay đầu tiên; chuỗi hoạt động Tết Gia Lai - Xuân Bính Ngọ 2026…

Quý II với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển, Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” là giai đoạn cao điểm với Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026; các hoạt động hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Quý III mang chủ đề “Gia Lai - Trải nghiệm miền đất võ,” các hoạt động tiếp tục sôi động với Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú;” Giải chạy quốc tế VnExpress Marathon 2026; Liên hoan phim Cánh Diều Vàng…, qua đó đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm.

Quý IV với chủ đề “Gia Lai - Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên,” tập trung các sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa như: Festival Quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya; Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026…, tạo dấu ấn tổng kết và khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai.

Dự kiến, Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được tổ chức tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vào tháng 3/2026, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai (GTV). Lễ Bế mạc sẽ được tổ chức tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 12/2026.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi mạnh mẽ, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho thị trường, thúc đẩy liên kết vùng, đổi mới sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 Gia Lai du lịch gia lai

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
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Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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