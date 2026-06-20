Tham dự chương trình có đại diện các cơ quan quản lý báo chí, khoa học công nghệ, lãnh đạo Hội Tự động hóa Việt Nam, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, cộng tác viên của Tạp chí qua các thời kỳ.

Ra đời vào tháng 4/2001, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Tạp chí Tự động hóa Ngày nay mang sứ mệnh kết nối giới nghiên cứu với doanh nghiệp, đưa các thành tựu khoa học công nghệ đến gần hơn với đời sống và sản xuất. Trải qua 25 năm phát triển, Tạp chí đã trở thành diễn đàn học thuật uy tín của cộng đồng tự động hóa Việt Nam, đồng thời là cầu nối giữa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Lan tỏa tri thức, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Tạp chí trong suốt chặng đường phát triển. Theo ông, việc duy trì xuất bản liên tục trong 25 năm theo cơ chế tự chủ tài chính là một thành tựu đáng ghi nhận đối với một cơ quan báo chí chuyên ngành khoa học công nghệ.

Không chỉ thực hiện tốt vai trò truyền thông khoa học, Tạp chí còn trở thành diễn đàn học thuật có uy tín trong cộng đồng nghiên cứu. Đặc biệt, Tạp chí Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa (MCA) (một trong ba ấn phẩm do Tạp chí phát triển) hiện được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận điểm công trình ở nhiều hội đồng ngành và nằm trong danh mục các tạp chí khoa học uy tín của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED).

TS.Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam một mặt đánh giá cao vai trò của tạp chí trong việc phát triển ngành tự động hóa tại Việt Nam. (Ảnh: tudonghoangaynay.vn)

Theo TS. Nguyễn Quân, trong bối cảnh tự động hóa được xác định là một trong những công nghệ chiến lược có vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia, việc nâng cao chất lượng học thuật và quốc tế hóa các ấn phẩm khoa học là yêu cầu tất yếu. Hội Tự động hóa Việt Nam đặt mục tiêu đưa Tạp chí MCA gia nhập các hệ thống chỉ mục khoa học quốc tế trước năm 2030, qua đó góp phần nâng cao vị thế nghiên cứu của Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới.

Cùng với đó, ông cũng đề xuất xây dựng cơ chế pháp lý riêng đối với các tạp chí khoa học chuyên ngành nhằm phát huy đúng chức năng công bố kết quả nghiên cứu, bảo đảm chất lượng học thuật và ngăn chặn tình trạng “báo hóa tạp chí”.

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Bích Hồng, đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng Tạp chí Tự động hóa Ngày nay là một trong những đơn vị tiêu biểu trong hệ thống các tạp chí khoa học của Liên hiệp Hội. Với sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học giàu kinh nghiệm, Tạp chí đang sở hữu nhiều lợi thế để tận dụng các cơ hội từ quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chuyển đổi số và khát vọng vươn tầm quốc tế

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định các tạp chí khoa học chuyên ngành giữ vai trò đặc biệt trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Đây không chỉ là cơ quan ngôn luận của các tổ chức khoa học - kỹ thuật mà còn là môi trường học thuật, nơi kết nối các nhà nghiên cứu, kỹ sư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại sự kiện.

Theo Phó Cục trưởng Cục Báo chí, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới của đất nước, vai trò của Tạp chí Tự động hóa Ngày nay càng trở nên quan trọng. Không chỉ phản ánh các xu hướng công nghệ mới, Tạp chí còn góp phần thúc đẩy nhận thức xã hội về tự động hóa, sản xuất thông minh, kinh tế số, chuyển đổi xanh và các công nghệ chiến lược.

Đặc biệt, Luật Báo chí sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các tạp chí khoa học. Lần đầu tiên, hoạt động thu phí công bố kết quả nghiên cứu khoa học được luật hóa, tạo cơ sở pháp lý để các tạp chí nâng cao chất lượng biên tập, phản biện và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế.

Một trong những dấu ấn quan trọng của Tạp chí Tự động hóa Ngày nay trong giai đoạn vừa qua là việc phát triển đồng thời ba nền tảng xuất bản gồm Tạp chí Tự động hóa Ngày nay, Tạp chí Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa (MCA) và Tạp chí điện tử. Việc đưa phiên bản điện tử vào hoạt động từ năm 2019 đã giúp mở rộng phạm vi tiếp cận bạn đọc, đáp ứng xu thế báo chí số và nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của cộng đồng khoa học công nghệ.

Bà Trần Thị Giang, Tổng Biên tập Tạp chí Tự động hóa Ngày nay phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh hoạt động xuất bản, Tạp chí còn là đơn vị truyền thông chủ lực cho nhiều sự kiện lớn của Hội Tự động hóa Việt Nam như Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế VCCA, Triển lãm quốc tế AT-Expo cùng nhiều diễn đàn khoa học trong nước và quốc tế. Qua đó góp phần kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, cơ quan quản lý và cộng đồng đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Giang, Tổng Biên tập Tạp chí Tự động hóa Ngày nay cho biết, suốt 25 năm qua, Tạp chí đã kiên trì thực hiện sứ mệnh lan tỏa tri thức khoa học công nghệ và đồng hành cùng sự phát triển của ngành tự động hóa Việt Nam.

Theo bà Trần Thị Giang, bước vào giai đoạn phát triển mới, khi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, sản xuất thông minh và công nghệ xanh đang định hình tương lai của nền kinh tế, Tạp chí sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, công nghệ và phương thức hoạt động; đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng học thuật và từng bước hội nhập quốc tế.

Một phần tư thế kỷ là dấu mốc đáng tự hào, nhưng cũng mở ra những kỳ vọng mới. Với nền tảng đã được xây dựng trong 25 năm qua cùng sự đồng hành của cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và bạn đọc, Tạp chí Tự động hóa Ngày nay đang hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm truyền thông khoa học công nghệ có uy tín, góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên số.