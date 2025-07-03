Ngành điện tử Việt Nam trước bước chuyển lớn với AI, bán dẫn và tự động hóa

Ngày 2/7, RX Tradex Việt Nam đã chính thức khai mạc Diễn đàn công nghiệp sản xuất M-TALKS 2025 tại Hanoi. Sự kiện mang chủ đề “Đổi mới tương lai ngành sản xuất điện tử Việt Nam: Ứng dụng AI, Tự động hóa và Hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu”, là hoạt động mở màn cho chuỗi hội thảo chuyên ngành trong khuôn khổ triển lãm quốc tế NEPCON Vietnam 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10–12/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội.

Với sự tham dự của hơn 250 đại biểu gồm lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, đại diện cơ quan quản lý và tổ chức quốc tế, M-TALKS 2025 đã trở thành diễn đàn chuyên sâu quy tụ các lực lượng chủ chốt trong hệ sinh thái điện tử và công nghiệp hỗ trợ, nhằm trao đổi về các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất của Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu.

M-TALKS – Kết nối chiến lược, công nghệ, chính sách

Trong bối cảnh địa chính trị và công nghệ toàn cầu biến động, Việt Nam đang từng bước chuyển mình từ “công xưởng sản xuất” trở thành trung tâm sáng tạo công nghệ cao của khu vực. Với kim ngạch xuất khẩu điện tử đạt 134,5 tỷ USD năm 2024 và xu hướng tăng trưởng mạnh trong 2025, cùng sự hiện diện ngày càng lớn của các trung tâm R&D như Qualcomm, NVIDIA và chiến lược phát triển bán dẫn đến 2030, Việt Nam đang trở thành điểm đến ưu tiên của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Các diễn giả tham dự diễn đàn.

M-TALKS 2025 – do RX Tradex tổ chức, là chuỗi diễn đàn thường niên mang tính chiến lược, nơi các xu hướng như AI, bán dẫn, tự động hóa và hội nhập chuỗi cung ứng được phân tích dưới góc nhìn đa chiều từ doanh nghiệp, nhà nước, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế. Với chủ đề lần này song hành cùng NEPCON Vietnam, M-TALKS nhấn mạnh ba vấn đề cốt lõi đang định hình tương lai ngành điện tử Việt Nam: Việt Nam nổi lên như điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu; chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ chính sách phát triển bán dẫn và R&D; và AI – tự động hóa đang làm thay đổi bản chất sản xuất, đòi hỏi chuẩn hóa công nghệ và đầu tư vào nguồn nhân lực.

Các diễn giả nổi bật bao gồm: bà Đỗ Thị Thúy Hương - Ủy viên ban chấp hành, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử (VEIA) - Phó Chủ tịch, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ (VASI); ông David Bergman - Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (IPC) - Giám đốc điều hành, WHMA; TS. Nguyễn Khánh Linh - Giám đốc Công nghệ, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính; PGS. TS Nguyễn Đức Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội; ông Trần Đức Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, VNPT Technology; ông Tôn Minh Hiếu – Giám đốc Quốc gia, IPC Việt Nam và ông Phương Đăng Hồ - Đào Tạo Viên Trưởng, IPC Việt Nam đã chia sẻ các phân tích chuyên sâu và giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.

Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Ủy viên ban chấp hành, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử (VEIA) - Phó Chủ tịch, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ (VASI) phát biểu tại diễn đàn.

Phiên thảo luận mở tập trung vào những câu hỏi thiết thực: Làm sao để doanh nghiệp Việt vượt qua rào cản khi ứng dụng AI? Chính phủ cần làm gì để thu hút FDI chất lượng cao? Các trường đại học cần đổi mới ra sao để bắt kịp nhu cầu nhân lực công nghệ? M-TALKS 2025 một lần nữa khẳng định vai trò của RX Tradex không chỉ là đơn vị tổ chức sự kiện, mà còn là cầu nối thực chất giữa doanh nghiệp – công nghệ – chính sách, thúc đẩy ngành điện tử Việt Nam phát triển vững vàng trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch nhanh chóng.

NEPCON Vietnam 2025: điểm hẹn chiến lược trong làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu

NEPCON Vietnam 2025, triển lãm quốc tế Lần thứ 18 về Thiết bị, Công nghệ kiểm tra, Hàn bề mặt SMT và Công nghiệp hỗ trợ ngành Điện tử – sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 9 năm 2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hanoi, 91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Với chủ đề “Hội tụ công nghệ – Nâng tầm điện tử Việt”, sự kiện do RX Tradex Việt Nam tổ chức dự kiến quy tụ hơn 300 thương hiệu toàn cầu, nhiều hoạt động hội thảo chuyên sâu, các hoạt động giao thương, chuyển giao công nghệ. Sự kiện hứa hẹn tiếp tục là điểm hẹn chiến lược giữa các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư trong bối cảnh ngành điện tử toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

NEPCON Vietnam là một phần trong chuỗi sự kiện quốc tế thuộc thương hiệu NEPCON, được tổ chức định kỳ tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc. Tại Việt Nam, NEPCON là triển lãm chuyên ngành điện tử được tổ chức thường niên, với sự đồng hành của các tổ chức, hiệp hội chuyên ngành và mạng lưới đối tác quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia. Sự kiện hướng đến mục tiêu xây dựng một nền tảng toàn diện, kết nối công nghệ – thị trường – chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp trong nước và cộng đồng sản xuất điện tử khu vực.

Ông Phương Đăng Hồ - Đào Tạo Viên Trưởng, IPC Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn.

Triển lãm năm nay sẽ tập trung trưng bày các nhóm sản phẩm công nghệ và sản xuất trọng điểm của ngành điện tử: Công nghệ Hàn Bề Mặt (Surface Mount Technology); Mạch tích hợp và Cảm biến (IC & Sensor); Bán dẫn (Semiconductor); Lắp ráp mạch in (PCB/PCA); Kiểm tra Quang học tự động (Automated Optical Inspection).

Với danh mục ngành hàng đa dạng và cập nhật, NEPCON Vietnam 2025 mang đến cơ hội cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại ngành công nghiệp điện tử toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) ngày càng được tích hợp sâu vào dây chuyền sản xuất.

Sự kiện năm nay dự kiến quy tụ hơn 300 thương hiệu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Đức, Thái Lan, Thụy Sĩ và Việt Nam. Trong đó có thể kể đến một số tên tuổi tiêu biểu như Matfron Technology, JST Vina, Willas Electronic, Quectel Wireless Solutions, Hibex Vietnam, Brady, Carl Zeiss Vietnam, Daiwa Fine Chemicals, Altis, Xintechnology Electronics, Hongfa Electroacoustic... cùng sự góp mặt của hơn 10 nhóm gian hàng quốc gia và vùng lãnh thổ với các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ chuyên sâu phục vụ cho toàn chuỗi sản xuất điện tử.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận chuyên sâu.

Sự kiện dự kiến chào đón hơn 10.000 khách tham quan thương mại, bao gồm giám đốc kỹ thuật, nhà đầu tư, kỹ sư R&D, chuyên gia mua hàng, startup công nghệ, viện nghiên cứu, v.v. Đây là nhóm đối tượng quyết định trong các hoạt động chuyển giao công nghệ và chiến lược sản xuất.

Bên cạnh không gian trưng bày sản phẩm, triển lãm còn tạo nên một hệ sinh thái công nghệ và giao lưu thực tiễn, mang đến nhiều hoạt động nổi bật nhằm tăng cường tính kết nối và chuyên sâu, bao gồm: Cuộc thi hàn tay Điện Tử IPC - một phần quan trọng của sự kiện – sẽ được tổ chức với sự công nhận của Hiệp hội Điện tử toàn cầu IPC diễn ra trong 3 ngày tại triển lãm.

Đây là cuộc thi kỹ thuật mang tính quốc tế nhằm đánh giá kỹ năng hàn điện tử của kỹ thuật viên Việt Nam theo tiêu chuẩn IPC. Quán quân cuộc thi sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết toàn cầu tổ chức tại Munich (Đức) vào tháng 11/2025. Cuộc thi không chỉ nâng cao năng lực tay nghề mà còn thúc đẩy doanh nghiệp chú trọng đến chuẩn hóa chất lượng và đào tạo nhân lực theo chuẩn quốc tế.

Chuỗi hội thảo chuyên sâu phối hợp với các Hiệp hội và chuyên gia ngành như IPC, VEIA– tập trung vào các xu hướng và thách thức trong ngành, với sự góp mặt của các doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và chiến lược đầu ngành.

Bên cạnh đó, với định hướng lấy “kết nối hiệu quả làm trung tâm”, RX Tradex tập trung xây dựng một hệ sinh thái giao thương đa chiều, nơi các bên tham gia có thể gặp gỡ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, thông qua các hoạt động tiêu biểu như: Chương trình kết nối Doanh nghiệp (Business Matching) giúp doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối trực tiếp, tìm kiếm đối tác tiềm năng và mở rộng mạng lưới kinh doanh; Chương trình tham quan nhà máy (Factory Visit) tạo cơ hội trải nghiệm thực tế quy trình sản xuất, từ đó hiểu sâu hơn về năng lực cung ứng, kết nối chuỗi và thúc đẩy hợp tác lâu dài; Hệ thống Kết nối Tự động (Onsite Automatic Matching): hỗ trợ khách tham quan tiếp cận nhanh chóng với các gian hàng, công nghệ hoặc đối tác phù hợp với mục tiêu cụ thể của mình.

Với hành trình 17 năm tổ chức và 18 phiên bản thành công, NEPCON Vietnam đã khẳng định vị thế là một trong những sự kiện chuyên ngành có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực điện tử tại khu vực. Trong bối cảnh công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục dịch chuyển, sự kiện tiếp tục là nền tảng kết nối thực tiễn, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực sản xuất thông minh.

Triển lãm được mở cửa tự do cho khách tham quan thương mại. Các nhà trưng bày và khách tham dự có thể theo dõi thông tin cập nhật về chương trình, công nghệ trưng bày và cơ hội kết nối kinh doanh trong ngành sản xuất điện tử tại website chính thức: http://www.nepconvietnam.com.