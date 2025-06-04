Chuyển đổi số
Công nghiệp 4.0

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác công nghiệp hỗ trợ qua Triển lãm kép SIE & VME 2025

La Giang

La Giang

07:45 | 04/06/2025
Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản (SIE) và Triển lãm Quốc tế về Máy móc & Công nghệ ngành công nghiệp chế tạo (VME) sẽ diễn ra từ ngày 6-8/8/2025 tại Trung tâm Triển lãm I.C.E Hà Nội với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia.
Sự kiện được kỳ vọng trở thành động lực mới cho sản xuất thông minh, chuỗi cung ứng nội địa và thu hút đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản.

Ngày 3/6, tại Hà Nội, Công ty RX Tradex Việt Nam, Cục Xúc tiến Thương mại (VIETRADE - Bộ Công Thương) và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) đã tổ chức họp báo công bố Triển lãm kép VME & SIE 2025, hai sự kiện thường niên lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế tạo.

A-PHU
Cục trưởng, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú phát biểu tại sự kiện.

Chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất chiến lược tại châu Á. Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh nội địa hóa, giảm phụ thuộc nhập khẩu và tăng cường năng lực công nghiệp hỗ trợ thông qua các chính sách ưu đãi đầu tư, xúc tiến thương mại và đào tạo kỹ thuật. Trước bối cảnh đó, các nhà hoạch định chính sách và tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam cũng đã có những định hướng rõ ràng nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển mình quan trọng này.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng, Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương, nhấn mạnh: “Đến cuối năm 2024, ngành CNHT Việt Nam có khoảng hơn 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong các ngành dệt may; sản xuất lắp ráp ô tô; da giày; cơ khí chế tạo và điện tử. Ngành công nghiệp hỗ trợ đã đóng góp phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam, giúp cho Việt Nam tăng trưởng xuất siêu từ 2 tỷ USD năm 2017 đến hơn 28 tỷ USD trong năm 2024. Tuy nhiên, Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu linh kiện cho thị trường trong nước. Con số này là một thách thức lớn, đặc biệt khi mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu hàng tỷ USD linh kiện từ nước ngoài để phục vụ sản xuất trong nước.

Để đáp ứng được mục tiêu phát triển, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp xanh. Việc ứng dụng các công nghệ mới, tự động hóa trong sản xuất và tối ưu hóa quy trình là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Bộ Công Thương đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, năng lực quản trị, chuyển đổi số cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp FDI lớn đang hoạt động tại Việt Nam. Hàng năm, Bộ Công Thương đều phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm xúc tiến, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nâng cao năng lực trong hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác công nghiệp hỗ trợ qua Triển lãm kép SIE & VME 2025
Ông Haruhiko Ozasa - Trưởng Đại diện, JETRO - VPĐD tại Hà Nội chia sẻ.

Năm 2025, Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại được Bộ Công thương phê duyệt gồm 118 hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác, tận dụng được các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến các nhà nhập khẩu nước ngoài, và tìm nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ sản xuất. Qua đó, giúp doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, sự kiện còn bao gồm hội thảo chuyên đề, hoạt động kết nối giao thương và đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Đặc biệt, Hội thảo “Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” sẽ được tổ chức vào ngày 5/8/2025 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các khu công nghiệp, địa phương và nhà đầu tư lớn. Dự kiến có 150 đại biểu tham dự, tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Haruhiko Ozasa, Trưởng Đại diện, Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) -VPĐD tại Hà Nội, chia sẻ: “Theo khảo sát mới nhất của Tổ chức Thúc đẩy Ngoại Thương Nhật Bản (JETRO) năm 2024, có tới 56,1% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam dự định mở rộng đầu tư trong vòng 1-2 năm tới, một con số vượt xa mức trung bình của ASEAN. Hơn nữa, 50,9% trong số các công ty này có ý định tăng cường mua sắm tại Việt Nam, đây là tỷ lệ cao nhất trong số các nước ASEAN.

Với nhu cầu ngày càng tăng về nội địa hóa chuỗi cung ứng và kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước, các bên đã hiện thực hóa điều này qua một sáng kiến cụ thể. JETRO - VPĐD tại Hà Nội - đã chủ động phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (VIETRADE) và Công ty RX Tradex Việt Nam nhằm thiết lập một nền tảng kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước. Từ khảo sát nhu cầu thực tiễn, đến việc xây dựng môi trường giao lưu chuyên sâu, sáng kiến này đã được hiện thực hóa qua việc tổ chức Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản (Japan - Vietnam Supporting Industries Exhibition - SIE) lần thứ 11, đồng địa điểm với Triển lãm Quốc tế về Máy móc và Công nghệ ngành Công nghiệp chế tạo và Công nghiệp Hỗ trợ (Vietnam Manufacturing Expo - VME) lần thứ 17. "Triển lãm kép" này không chỉ mở rộng quy mô mà còn tăng chiều sâu hợp tác giữa các bên liên quan.

VME
Các bên tham gia thảo luận của báo chí.

Triển lãm kép VME - SIE 2025 đóng vai trò chiến lược trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng nội địa bền vững, đồng thời mở rộng kết nối đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản. Thông qua các phiên kết nối doanh nghiệp (B2B) được tổ chức bài bản và sự hỗ trợ chặt chẽ từ các cơ quan xúc tiến thương mại hai nước, triển lãm góp phần thúc đẩy dòng đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản, đồng thời tạo tiền đề cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa”

Ông Haruhiko Ozasa cũng thông tin thêm: “Riêng tại triển lãm SIE năm nay, sẽ có 20 doanh nghiệp Nhật Bản tham gia với vai trò là nhà mua hàng, tập trung tìm kiếm đối tác trong các lĩnh vực then chốt như: gia công kim loại tấm, nhựa công nghiệp, gia công CNC chính xác, linh kiện điện tử và các sản phẩm phụ trợ khác. Song song đó, khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam có năng lực sản xuất và cung ứng được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ trực tiếp kết nối và làm việc với các đối tác Nhật Bản”.

VME và SIE: Tập trung chuyển đổi số, sản xuất thông minh và công nghiệp 4.0

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008 - thời điểm ngay sau khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Triển lãm Vietnam Manufacturing Expo - VME đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một trong những nền tảng xúc tiến công nghiệp quan trọng, đồng hành cùng tiến trình hội nhập quốc tế và hiện đại hóa sản xuất của Việt Nam. Gần hai thập kỷ qua, VME không chỉ đóng vai trò là nơi trưng bày những công nghệ tiên tiến mà còn là nền tảng kết nối doanh nghiệp nội địa với các đối tác toàn cầu trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

lãm Vietnam Manufacturing Expo

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, yêu cầu chuyển mình sang sản xuất thông minh - với các công nghệ như AI, IoT, dữ liệu lớn, và đặc biệt là Cognitive Automation - không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030, và lĩnh vưc sản xuất công nghiệp được xác định là một trong những trụ cột then chốt trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu đó. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển buộc phải nhanh chóng ứng dụng công nghệ, tái cấu trúc mô hình sản xuất, tăng năng suất và giảm phát thải, hướng đến những chuẩn mực mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), dù tăng trưởng toàn cầu có dấu hiệu chững lại, Việt Nam vẫn được dự báo đạt mức tăng trưởng GDP 6,8% vào năm 2025 và 6,5% vào năm 2026 - vượt xa mức dự báo 6,0% của năm 2024.

Những tín hiệu tích cực từ tăng trưởng kinh tế cũng tạo nền tảng thuận lợi để các chương trình xúc tiến sản xuất thông minh được triển khai một cách sâu rộng và thực chất. Hòa nhịp với lộ trình chuyển đổi số quốc gia, VME và SIE không chỉ dừng lại ở vai trò trưng bày công nghệ, mà còn được định vị là nền tảng chiến lược thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh, đồng thời kết nối hiệu quả các mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà Dhamcharee Varaporn - Tổng Giám đốc RX Tradex Thái Lan & Việt Nam - nhận định: “Năm 2025 sẽ là thời điểm bản lề buộc doanh nghiệp Việt phải tái cấu trúc, đẩy mạnh công nghệ và phát triển tư duy bền vững nhằm thích ứng với bối cảnh toàn cầu mới.”

Triển lãm năm nay sẽ tập trung vào các giải pháp then chốt như chuyển đổi số, tự động hóa linh hoạt, sản xuất không phát thải (zero-emission manufacturing) và chuỗi cung ứng số - những yếu tố được xem là sống còn cho tương lai ngành sản xuất Việt Nam. Triển lãm dự kiến quy tụ hơn 200 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia, bao gồm các cường quốc công nghiệp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc và Việt Nam.

ky-ket
Lễ ký kết thỏa thuận.

Chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu các giải pháp sản xuất trọng điểm như Máy móc, Tự động hóa, Mối nối công nghiệp, Công nghệ xử lý vật liệu, Thiết bị đo lường, Khuôn ép và khuôn dập. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút đông đảo khách tham quan chuyên ngành đến từ các lĩnh vực chủ chốt của Việt Nam như ô tô, điện tử, thiết bị y tế, cơ khí chế tạo, dệt may và công nghệ cao,” Bà Dhamcharee Varaporn chia sẻ.

Đáng chú ý, hai lĩnh vực nổi bật của công nghiệp hỗ trợ là Mối nối Công nghiệp (Fastener and Fixing) và Công nghệ Xử lý Vật liệu (ViMat) được tiếp tục giới thiệu tại sự kiện.

Bên cạnh khu trưng bày, triển lãm còn được thiết kế như một nền tảng kết nối giao thương chuyên sâu với chuỗi hoạt động đồng hành mang tính thực tiễn cao. Nổi bật gồm: Factory Visit - chương trình tham quan trực tiếp nhà máy tiêu biểu; Buyer Zone - khu vực dành riêng cho nhà mua hàng trong và ngoài nước; Chuỗi hội thảo chuyên sâu xoay quanh tự động hóa và giải pháp xây dựng nhà máy thông minh; Business Matching Zone - không gian kết nối doanh nghiệp hiệu quả; cùng hệ thống Onsite Matching System hỗ trợ tìm kiếm đối tác và sản phẩm phù hợp, tối đa hóa hiệu quả gặp gỡ B2B cho các bên tham gia.

công nghiệp hỗ trợ VME & SIE 2025 Công ty RX Tradex Việt Nam

