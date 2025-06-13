Khai mạc Triển lãm Vietnam AutoExpo 2025

Sự kiện do Cục Công nghiệp (VIA) - Bộ Công Thương, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Hội Kỹ sư Ô tô Việt Nam (VSAE) bảo trợ và Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam tổ chức.

Triển lãm Vietnam AutoExpo 2025 là triển lãm quốc tế chuyên ngành được tổ chức thường niên, Vietnam AutoExpo qua 17 năm tổ chức luôn được cộng đồng các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao về quy mô và chất lượng.

Đây là sự kiện uy tín, chuyên nghiệp cho cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, kinh doanh trong lĩnh vực ô tô, xe máy, xe điện, phụ tùng linh phụ kiện và các lĩnh vực liên quan. Vietnam AutoExpo là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, tiếp cận khách hàng tiềm năng, quảng bá sản phẩm, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo ngành công nghiệp ô tô, xe máy tại Việt Nam.

Một gian hàng tại triển lãm Vietnam AutoExpo 2025.

Triển lãm có qui mô hơn 200 gian hàng, cùng sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế : TCT Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam ( CTCP VEAM ), Mitsubishi Việt Nam, Công ty TNHH TC Services Việt Nam ( GAC Motor ), Goshi Thăng Long, Nijia Việt Nam, Daao, cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xe điện, linh phụ kiện,…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Quân - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết: “Ngành ô tô, công nghiệp cơ khí không đơn thuần là sản xuất, mà là biểu tượng của sức mạnh công nghệ, trình độ công nghiệp và vị thế quốc gia. Nếu muốn Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp phát triển, nhất định chúng ta phải làm chủ công nghiệp cơ khí - ô tô - công nghệ cao. Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Vietnam AutoExpo 2025, một trong những sự kiện có uy tín và sức lan tỏa hàng đầu trong lĩnh vực ô tô và công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới, mà còn là nơi thể hiện tinh thần hội nhập, chuyển mình và khát vọng vươn lên của nền công nghiệp Việt Nam”.

Theo ông Phan Đăng Tuất - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - VASI phát biểu : “Nhu cầu về phương tiện giao thông của Việt Nam đang tăng nhanh là một thị trường đầy tiềm năng cho các nhà sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy.

Với những chính sách mới đã có hiệu lực, cùng với sự quyết tâm của các doanh nghiệp khi mở rộng nhà máy, dây chuyền lắp ráp, từng bước bắt kịp xu thế toàn cầu, ngành ô tô Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan, hứa hẹn sẽ có những thay đổi đáng chú ý trong năm 2025 đặc biệt là việc tăng tỉ lệ nội địa hoá khi ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư cho sản xuất xe ô tô trong nước. Những chính sách mới của Chính phủ, xu hướng dòng vốn đầu tư nước ngoài ngày càng rõ rệt, tất cả đang cho chúng ta thấy bức tranh sáng hơn cho công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy tại Việt Nam.

Thành công của Triển lãm AutoExpo qua 17 năm tổ chức đã chứng minh cho sự phát triển của thị trường ô tô, xe máy tại Việt Nam. Ban tổ chức tin tưởng, với những nỗ lực chung của tất cả các bên liên quan, Vietnam AutoExpo 2025 sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô, xe máy Việt Nam phát triển hơn nữa ". ông Phan Đăng Tuất nói.

Trong 3 ngày mở cửa từ 12 đến 14/6/2025, Ban Tổ Chức Vietnam AutoExpo 2025 phối hợp với các cơ quản quản lý nhà nước, hiệp hội chuyên ngành sẽ tổ chức các hoạt động bên lề thiết yếu đối với các doanh; hoạt động kết nối doanh nghiệp : "Kết nối giao thương - Business Matching " với sự tham dự của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế,.. cùng nhiều hoạt động trình diễn công nghệ, sự kiện hữu ích khác được đồng thời diễn ra.

Vietnam AutoExpo 2025 kỳ vọng sẽ thu hút 12.000 lượt khách tham quan và làm việc trực tiếp, khẳng định vai trò là sự kiện thường niên uy tín của thị trường ô tô, xe máy và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.