Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esports Naphat Warasin của Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33

Trong trận đấu giữa Đội tuyển Liên Quân Việt Nam và đội tuyển Liên Quân Thái Lan, nữ vận động viên Naphat Warasin (biệt danh là Tokyogurl) đã có hành vi gian lận khi sử dụng Discord để chia sẻ màn hình nhờ người khác chơi hộ trong khi bản thần thì giả vờ thi đấu trên sân khấu. Mặc dù gian lận, Đội tuyển Liên quân nữ Thái Lan vẫn không thể giành được thắng lợi trước Đội tuyển Liên quân nữ Việt Nam.

Đáng chú ý, hành động này còn diễn ra trong suốt vòng tuyển thủ của Đội tuyển Liên quân nữ Thái Lan và thời gian tập luyện trước SEA Games. Điều này khiến cho cổ động viên Thái Lan lẫn chính thành viên Đội tuyển Liên quân nữ nước này vô cùng phẫn nộ.

Tờ Thaiger đưa tin: “Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) chấp thuận quyết định kỷ luật đối với Naphat Warasin, tuyển thủ AoV, vì sử dụng phần mềm trái phép, dẫn đến việc bị loại khỏi SEA Games”.

Thông báo về việc Naphat Warasin bị trục xuất khỏi SEA Games 2025

“TESF chính thức thông báo chấp thuận và tuân thủ hình phạt cá nhân do Trưởng bộ phận thi đấu Esports ban hành đối với vận động viên Thái Lan, cô Naphat Warasin, thuộc đội Arena of Valor, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33. Lý do: Vi phạm điều 9.4.3 của Hướng dẫn kỹ thuật Esports, sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa phần cứng trong quá trình thi đấu, xảy ra vào ngày 16/12/2025”, tờ Thaiger cho biết.

Không chỉ dừng lại ở hành vi gian lận, Tokyogurl còn bị cáo buộc có hành vi phi thể thao khi bị ghi nhận có hành vi giơ ngón tay giữa trước ống kính truyền hình trực tiếp, hình ảnh được phát sóng rộng rãi trên toàn khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, dù đã được đồng đội can ngăn, hành động này vẫn xảy ra và bị đánh giá là thiếu chuẩn mực ứng xử, không tôn trọng người khác.

Hành vi thiếu chuẩn mực của nữ vận động viên trên sóng truyền hình trực tiếp

Trước những hành vi thiếu chuẩn mực của nữ vận động viên, CLB TALON (CLB chủ quản của Tokyogurl) cũng đã ra thông báo đồng ý với quyết định của Trưởng đoàn kỹ thuật đối với nội dung RoV nữ tại SEA Games lần thứ 33, khẳng định bà Naphat Warasin đã vi phạm một quy định quan trọng trong quá trình thi đấu và bị loại khỏi giải.

“Tuyển thủ thể thao điện tử, Naphat Warasin, đã có hành vi gian lận nghiêm trọng trong quá trình thi đấu và đã bị loại khỏi Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33”, CLB TALON thông báo.

“TALON đã chấm dứt vai trò vận động viên thể thao điện tử của cá nhân nói trên trong hệ thống trực thuộc và quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2025 trở đi”, CLB TALON cho biết.

Vụ việc của (Tokyogurl) được xem là một trong những bê bối nghiêm trọng nhất của Liên Quân Mobile nữ tại SEA Games 33, để lại bài học đắt giá về đạo đức thi đấu và tính minh bạch trong tuyển chọn tuyển thủ của phía Thái Lan. Tuy vậy, đây cũng được xem là một điểm sáng trong công tác tổ chức của Thái Lan khi đã không bao che cho hành động gian lận của tuyển thủ đội nhà.