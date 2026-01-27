Crossfire Thanks Day 2025 - vinh danh cộng đồng hệ sinh thái thể thao điện tử

Crossfire Thanks Day là sự kiện thường niên của nhà phát hành VTC Online nhằm tri ân cộng đồng và vinh danh những cá nhân, tập thể có đóng góp quan trọng cho hệ sinh thái Crossfire.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tổng kết mà còn thể hiện cam kết lâu dài đặt cộng đồng làm trung tâm, ghi nhận các giá trị đã góp phần duy trì sức sống của tựa game tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh Thể thao điện tử (eSports) đang khẳng định vị thế là một ngành công nghiệp văn hóa năng động và là một lĩnh vực phát triển tiềm năng cho thế hệ trẻ, Crossfire Thanks Day 2025 trở lại với chủ đề Hall of Elites (Đại Sảnh Tinh Hoa), đánh dấu bước nâng cấp rõ nét về quy mô tổ chức, hướng tới không gian vinh danh đẳng cấp với trải nghiệm được đầu tư theo tiêu chuẩn cao cấp.

Đại diện Nhà phát hành, ông Hoàng Nhật Linh - Phó Giám đốc VTC Online chia sẻ tại sự kiện.

Tại Crossfire Thanks Day 2025, VTC Online đã vinh danh những “huyền thoại sống” của Crossfire Việt Nam, là các cá nhân, đội tuyển eSports với bảng thành tích hiển hách, mang lại vẻ vang cho cộng đồng trên đấu trường quốc tế.

Đó là các tuyển thủ đạt Huy chương Vàng tại SeaGames 31 và 32 bộ môn Crossfire; các tuyển thủ có thành tích thi đấu ấn tượng tại Giải Thể thao điện tử châu Á 2025 - ECA và các giải đấu quốc tế khác; tuyển thủ giành cúp vô địch thế giới mùa giải CFS Summer Championship 2024 do VTC Online tổ chức. Ngoài ra, VTC Online cũng vinh danh những khách hàng thân thiết, những chủ clan và các tổ chức đã tận tâm cống hiến để xây dựng một hệ sinh thái Crossfire vững mạnh, đoàn kết.

Tại Crossfire Thanks Day 2025, lần đầu tiên người chơi không chỉ là khách mời mà trở thành trung tâm của toàn bộ chương trình, được tôn vinh như những “tinh hoa” tạo nên hành trình bền bỉ của tựa game bắn súng huyền thoại. Tại đây, VTC Online khẳng định vai trò nền tảng của cộng đồng trong việc duy trì sức sống, bản sắc và hệ sinh thái Crossfire.

Người chơi có cơ hội giao lưu với các cá nhân, tập thể tiêu biểu; tham dự dạ tiệc nghệ thuật; nhận quà tặng độc bản và tham gia các hoạt động bốc thăm may mắn. Crossfire Thanks Day 2025 đã tạo nên sự kiện tri ân và vinh danh cộng đồng theo cách hoàn toàn khác biệt.

Đại diện Nhà phát hành, ông Hoàng Nhật Linh - Phó Giám đốc VTC Online chia sẻ: “Crossfire Thanks Day 2025 với chủ đề Hall of Elites không đơn thuần là một buổi lễ tổng kết năm. Crossfire Thanks Day 2025 không giới hạn trong một buổi lễ offline mà được mở rộng thành chuỗi hoạt động vinh danh xuyên suốt năm, kết nối cả cộng đồng online và offline thông qua bình chọn, ghi nhận đóng góp và nhiều quyền lợi dành riêng cho game thủ. Sự kiện là lời cảm ơn chân thành nhất từ VTC Online đến những cá nhân, tập thể đã đồng hành, tin tưởng và gắn bó cùng VTC Online”.