IOE vinh danh học sinh xuất sắc, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục

Ngày 16/5 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) tổ chức Lễ Vinh danh và Trao giải quốc gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2025-2026.

Chương trình là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh các học sinh đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi IOE cấp quốc gia, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, giáo viên và phụ huynh trong việc thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong trường học.

IOE thu hút hơn 3,2 triệu học sinh tham gia học tập

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (Internet Olympiads of English - IOE) được triển khai từ năm học 2010-2011 dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến xây dựng và triển khai.

TS. Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau hơn 16 năm phát triển, IOE đã trở thành một trong những sân chơi học thuật trực tuyến quen thuộc với học sinh phổ thông, góp phần thúc đẩy tinh thần tự học, yêu thích tiếng Anh và ứng dụng công nghệ số trong giáo dục.

Tính đến năm học 2025-2026, IOE đã thu hút 38,2 triệu tài khoản học sinh từ 34 tỉnh, thành phố tham gia học tập. Riêng năm học 2025-2026, nền tảng ghi nhận hơn 3,2 triệu học sinh tham gia học tiếng Anh trực tuyến. Bốn kỳ thi chính thức gồm cấp trường, cấp xã/phường, cấp tỉnh/thành phố và cấp quốc gia ghi nhận gần 2,5 triệu lượt dự thi từ 14.126 trường học trên toàn quốc.

Theo Ban Tổ chức, những con số này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của IOE trong cộng đồng giáo dục, đồng thời phản ánh xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học ngoại ngữ.

Vinh danh 505 học sinh tiêu biểu toàn quốc

Năm học 2025-2026, kỳ thi IOE cấp quốc gia ghi nhận 9.208 học sinh đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, 505 học sinh tiêu biểu được vinh danh tại lễ trao giải năm nay.

Ông Lê Việt Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi IOE.

Ban Tổ chức đã trao giải và vinh danh 23 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia tại chương trình tổ chức ở Hà Nội. Trước đó, tại lễ vinh danh khu vực phía Nam diễn ra ngày 10/5 tại TP.HCM, 3 học sinh xuất sắc cũng đã được trao giải.

Theo Ban Tổ chức, các học sinh đạt giải là đại diện tiêu biểu cho tinh thần học tập chủ động, bản lĩnh hội nhập và niềm say mê tiếng Anh của học sinh Việt Nam trong thời đại số.

BTC trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi.

BTC tri ân các đơn vị đồng hành.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Lê Việt Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi IOE, cho biết trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc học tiếng Anh ngày càng có vai trò quan trọng đối với thế hệ trẻ.

Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học sẽ mở ra nhiều cơ hội để học sinh Việt Nam nâng cao năng lực ngoại ngữ và tiếp cận tri thức toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đại biểu cùng chụp ảnh check-in tham dự sự kiện.

“IOE sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh, nhà trường và ngành giáo dục để xây dựng môi trường học tiếng Anh trực tuyến hiện đại, công bằng và truyền cảm hứng cho hàng triệu học sinh Việt Nam”, ông Lê Việt Hòa nhấn mạnh.