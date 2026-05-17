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IOE vinh danh học sinh xuất sắc, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục

Võ Vinh

Võ Vinh

08:45 | 17/05/2026
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Lễ Vinh danh và Trao giải quốc gia IOE năm học 2025-2026 không chỉ tôn vinh các học sinh đạt giải mà còn khẳng định vai trò của các nền tảng học tập trực tuyến trong thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh Việt Nam.
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Ngày 16/5 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) tổ chức Lễ Vinh danh và Trao giải quốc gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2025-2026.

Chương trình là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh các học sinh đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi IOE cấp quốc gia, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, giáo viên và phụ huynh trong việc thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong trường học.

IOE thu hút hơn 3,2 triệu học sinh tham gia học tập

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (Internet Olympiads of English - IOE) được triển khai từ năm học 2010-2011 dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến xây dựng và triển khai.

IOE vinh danh học sinh xuất sắc, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục

TS. Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau hơn 16 năm phát triển, IOE đã trở thành một trong những sân chơi học thuật trực tuyến quen thuộc với học sinh phổ thông, góp phần thúc đẩy tinh thần tự học, yêu thích tiếng Anh và ứng dụng công nghệ số trong giáo dục.

Tính đến năm học 2025-2026, IOE đã thu hút 38,2 triệu tài khoản học sinh từ 34 tỉnh, thành phố tham gia học tập. Riêng năm học 2025-2026, nền tảng ghi nhận hơn 3,2 triệu học sinh tham gia học tiếng Anh trực tuyến. Bốn kỳ thi chính thức gồm cấp trường, cấp xã/phường, cấp tỉnh/thành phố và cấp quốc gia ghi nhận gần 2,5 triệu lượt dự thi từ 14.126 trường học trên toàn quốc.

Theo Ban Tổ chức, những con số này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của IOE trong cộng đồng giáo dục, đồng thời phản ánh xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học ngoại ngữ.

Vinh danh 505 học sinh tiêu biểu toàn quốc

Năm học 2025-2026, kỳ thi IOE cấp quốc gia ghi nhận 9.208 học sinh đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, 505 học sinh tiêu biểu được vinh danh tại lễ trao giải năm nay.

IOE vinh danh học sinh xuất sắc, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục
Ông Lê Việt Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi IOE.

Ban Tổ chức đã trao giải và vinh danh 23 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia tại chương trình tổ chức ở Hà Nội. Trước đó, tại lễ vinh danh khu vực phía Nam diễn ra ngày 10/5 tại TP.HCM, 3 học sinh xuất sắc cũng đã được trao giải.

Theo Ban Tổ chức, các học sinh đạt giải là đại diện tiêu biểu cho tinh thần học tập chủ động, bản lĩnh hội nhập và niềm say mê tiếng Anh của học sinh Việt Nam trong thời đại số.

IOE vinh danh học sinh xuất sắc, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục
BTC trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi.
IOE vinh danh học sinh xuất sắc, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục
BTC tri ân các đơn vị đồng hành.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Lê Việt Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi IOE, cho biết trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc học tiếng Anh ngày càng có vai trò quan trọng đối với thế hệ trẻ.

Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học sẽ mở ra nhiều cơ hội để học sinh Việt Nam nâng cao năng lực ngoại ngữ và tiếp cận tri thức toàn cầu.

IOE vinh danh học sinh xuất sắc, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đại biểu cùng chụp ảnh check-in tham dự sự kiện.

“IOE sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh, nhà trường và ngành giáo dục để xây dựng môi trường học tiếng Anh trực tuyến hiện đại, công bằng và truyền cảm hứng cho hàng triệu học sinh Việt Nam”, ông Lê Việt Hòa nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã công bố một số kết quả đánh giá độc lập về quá trình triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cũng như tác động của nền tảng đối với việc học tiếng Anh của học sinh phổ thông.

Theo đánh giá, bên cạnh vai trò là một sân chơi Olympic tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh phổ thông, IOE còn được nhìn nhận như một mô hình học tập số có giá trị thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, mở rộng cơ hội tiếp cận tiếng Anh và hình thành thói quen rèn luyện ngoại ngữ thường xuyên cho học sinh trên cả nước.

Những đánh giá này không chỉ khẳng định giá trị thiết thực mà IOE đã mang lại trong suốt quá trình phát triển, mà còn góp phần củng cố niềm tin về vai trò ngày càng quan trọng của các mô hình học tập số trong tương lai giáo dục Việt Nam.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) VTC Online

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
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Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Xe và phương tiện

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026