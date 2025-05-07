Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ 2025: Sân chơi rèn luyện ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

Cuộc thi nhằm cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; triển khai Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030.

Đây là sân chơi học thuật lành mạnh, tạo động lực học tập, rèn luyện kỹ năng tiếng Anh và bồi dưỡng bản lĩnh hội nhập cho cán bộ trẻ trên cả nước.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn cùng đại diện các đơn vị liên quan thăm khu vực thi hưởng ứng của thí sinh tại buổi khai mạc Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ 2024.

Đối tượng dự thi là cán bộ trẻ; thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp; thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên địa bàn tuổi từ 18 - 35.

Nội dung chính của Cuộc thi tập trung vào kiến thức tiếng Anh, gồm các câu hỏi nghe, đọc, từ vựng, giao tiếp tiếng Anh với các trình độ khác nhau, tùy thuộc vào từng bảng thi và kiến thức tiếng Anh chuyên ngành theo từng nhóm đối tượng.

Phần nội dung chính là kiến thức về các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam; Năm Thanh niên tình nguyện, Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè; Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030; Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cuộc thi cũng yêu cầu kiến thức về các sự kiện quan trọng trong lịch sử đất nước; về các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, Nhà nước, chú trọng các sự kiện có kỷ niệm năm tròn, năm chẵn trong năm 2025.

Kiến thức cập nhật tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử Việt Nam và thế giới; quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trong quá trình diễn ra các Vòng thi, Ban Tổ chức sẽ lồng ghép tuyên truyền về việc học, thực hành ngoại ngữ và phương pháp học ngoại ngữ đúng cách, chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh niên. Phối hợp với các tổ chức, đơn vị uy tín xây dựng bộ giáo cụ học ngoại ngữ hiệu quả, khoa học, gần gũi; tổ chức các sân chơi nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên tự tin, chủ động thực hành ngoại ngữ.

Các nội dung thi.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm: 06 giải thưởng cho 06 thí sinh thi hưởng ứng trực tiếp tại địa điểm tổ chức Lễ khai mạc có kết quả tốt nhất (02 thí sinh/bảng đối tượng).

Giải thưởng vòng 1: gồm 06 giải dành cho thí sinh thi hưởng ứng sau Lễ Khai mạc: 500.000đ/giải; 12 giải nhất tuần trị giá 500.000đ/thí sinh/bảng x 04 tuần.

Giải thưởng vòng 2: dành cho 45 thí sinh tham gia Vòng Bán kết được nhận các gói học bổng tiếng Anh và chứng nhận tham gia vòng Bán kết Cuộc thi.

Giải thưởng vòng 3 (Chung kết toàn quốc) gồm: 01 đội giải Nhất trị giá 15.000.000đ; 01 đội giải Nhì trị giá 9.000.000đ; 01 đội giải Ba trị giá 6.000.000đ; 02 đội đạt giải Khuyến khích trị giá 3.000.000đ và kỷ niệm chương, quà tặng, bằng khen của Trung ương Đoàn và các suất học bổng Tiếng Anh. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải cho đội được yêu thích nhất trị giá 1.000.000đ và kỷ niệm chương.

Thí sinh đăng ký tham gia thi tại: https://cbt.olympicenglish.vn; nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới cuộc thi, các bạn thí sinh có thể liên hệ với BTC thông qua nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/olptienganhcanbotre để được hỗ trợ nhanh nhất.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng triển khai chuỗi hoạt động roadshow toàn quốc “Cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, với các hoạt động như tại lễ ra quân Chiến dịch hè với đối tượng thanh niên địa bàn dân cư, học sinh, sinh viên; tổ chức trong hoạt động cấp Trung ương của Tháng Công nhân với đối tượng thanh niên công nhân, nông thôn, thanh niên làm kinh tế, du lịch; tổ chức trực tuyến cho đông đảo thanh niên toàn quốc.

Lễ khai mạc cuộc thi sẽ được tổ chức ngày 16/5/2025 tại Hà Nội. Hiện tại Ban tổ chức đã mở cổng thi thử để các thí sinh đăng ký (Lưu ý: nội dung và kết quả thi thử không được tính vào kết quả thi vòng 1).