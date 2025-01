Trung ương Đoàn tặng quà người dân vùng lũ tại xã Chiềng Nơi, tỉnh Sơn La

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng cho người dân, thanh thiếu nhi chịu thiệt hại nặng bởi thiên tai trên địa bàn xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn 1 cây cầu dân sinh nối từ khu dân cư đến điểm trường Mầm non, Tiểu học bản Cho Cong; 2 ngôi nhà hạnh phúc cho 2 thiếu nhi mồ côi, bị sập nhà do mưa lũ tại bản Hua Pư; 2 tấn gạo, 100 áo phao, 150 thùng sữa, 2.400 hộp pate, 68 túi an sinh, quà tặng tiền mặt. Trao biển đỡ đầu 2 em Giàng Thị Của và Vàng Đại Quang bị mồ côi đến năm 18 tuổi. Tổng trị giá nguồn lực trên 700 triệu đồng.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, trong đợt lũ vừa qua, có 3 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đó là tỉnh Điện Biên, Cao Bằng và Sơn La. Vì vậy, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, chia sẻ và tặng quà hỗ trợ người dân như ở xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Thăm hỏi và trao tặng quà người dân, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương chia sẻ những mất mát về con người và tài sản đối với người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, mong bà con sớm vượt qua đau thương để sớm ổn định cuộc sống. “Thông qua chương trình thăm, tặng quà người dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn chịu thiệt hại do mưa lũ, tôi hy vọng những món quà nhỏ sẽ giúp đỡ được một phần nào đó để bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian tới”, anh Cương nói.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương (thứ 2 từ trái sang) và đại diện các đơn vị liên quan trao quà tặng người dân, thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam Sơn La tiếp tục phối hợp với UBND xã Chiềng Nơi rà soát thêm những tài sản bị hư hại ở các điểm trường, các hộ gia đình, cầu treo, đường giao thông… để từ đó có những phương án, phối hợp, huy động thêm nguồn lực tài trợ từ các Tỉnh, Thành Đoàn khác, từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để chung tay hỗ trợ bà con vùng tâm lũ.