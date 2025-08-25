Công nghệ số
Blockchain

VietChain Talents 2025: 1.000 lập trình viên trẻ tham gia, tổng giải thưởng 3,5 tỷ đồng

Bình Lê

Bình Lê

10:25 | 25/08/2025
Ngày 23/8, vòng Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Blockchain Việt Nam -VietChain Talents 2025 được tổ chức tại Hà Nội với 16 dự án xuất sắc tranh tài.
Cuộc thi do Ban Cơ yếu Chính phủ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cùng Công ty 1Matrix tổ chức thu hút hơn 300 triệu lượt tiếp cận và hơn 1.000 lập trình viên trẻ trên cả nước tham gia ngay từ vòng sơ loại, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ và vị thế ngày càng cao của sân chơi trí tuệ, sáng tạo dành cho thế hệ lập trình viên tương lai.

VietChain Talents 2025 có tổng giải thưởng lên tới 3,5 tỷ đồng, trong đó, Giải nhất chủ đề Blockchain Layer 1 có giá trị 1 tỷ đồng. Giải Nhất của 3 chủ đề còn lại: Sàn giao dịch Tập trung và Phi tập trung, Truy vết Blockchain, Cầu nối Blockchain có trị giá 500 triệu đồng/giải.

VietChain Talents 2025

VietChain Talents 2025 được tổ chức tại Hà Nội, với 16 bài thi xuất sắc được lọt vào vòng Chung kết.

Hai doanh nghiệp đồng hành là: Tether trao tặng giải thưởng “Sáng kiến Ứng dụng Stablecoin” với tổng giải thưởng trị giá 250 triệu đồng; và CTCP Công nghệ SotaTek Việt Nam trao giải “Bệ phóng Công nghệ” với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Vân Hiền – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhận định, Chung kết VietChain Talents 2025 được tổ chức đúng vào dịp cả nước đang đồng loạt hướng về Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, và VietChain Talents mong muốn được đóng góp thêm một tiếng nói, một hoạt động khẳng định niềm tin vào trí tuệ Việt, với khát vọng chinh phục công nghệ, làm chủ công nghệ và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ.

VietChain Talents 2025
Bà Nguyễn Vân Hiền – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi.

Bà Hiền nhấn mạnh, mỗi ý tưởng blockchain được trình bày tại Chung kết VietChain Talents không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là lời khẳng định: người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ tương lai số, sánh vai cùng thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp mới. Mỗi đội thi hôm nay không chỉ tranh tài để giành chiến thắng, mà còn mang trong mình sứ mệnh khơi dậy niềm tin rằng trí tuệ Việt Nam đủ sức tạo nên những giá trị toàn cầu.

Ông Trần Việt Hùng, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Cố vấn cấp cao, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho rằng: “Trong bối cảnh Việt Nam vừa thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, với những quy định quan trọng, lần đầu tiên xác lập địa vị pháp lý cho tài sản số, tạo lập khuôn khổ quản lý đối với các loại hình tài sản mã hóa, đồng thời khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, việc tổ chức Cuộc thi VietChain Talents có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.”

VietChain Talents 2025
Ông Trần Việt Hùng, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Cố vấn cấp cao, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Đồng quan điểm, Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Nguyên Trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cố vấn cấp cao VBA, Giám khảo Cuộc thi VietChain Talents khẳng định “VietChain Talents 2025 chính là khởi đầu cho hành trình đưa những ý tưởng startup thành hiện thực, xây dựng cộng đồng blockchain Việt Nam với những hạt nhân tài năng, cùng chung tay với Ban Cơ yếu Chính phủ, VBA, 1Matrix và các đối tác để đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng trên bản đồ công nghệ blockchain thế giới”.

Từ góc nhìn của cơ quan quản lý Nhà nước, bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên Hội đồng Giám khảo chia sẻ: “Tháng 6/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 21 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, mở ra cơ hội đột phá cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành khoa học và công nghệ. Lĩnh vực Blockchain cũng có những bài toán cần lời giải và VietChain Talents chính là một trong những giải pháp nhằm tìm ra những lời giải cho các bài toán lớn của quốc gia”.

VietChain Talents 2025
Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Nguyên Trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cố vấn cấp cao VBA, Giám khảo Cuộc thi VietChain Talents.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhấn mạnh, 16 bài thi bước vào vòng Chung kết VietChain Talents 2025 không dừng lại ở tính học thuật, mà còn cho thấy khả năng ứng dụng rộng rãi trong tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục... Một số giải pháp đã nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp, mở ra triển vọng phát triển thành sản phẩm thực tế. Đây chính là minh chứng cho việc thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ nhanh nhạy tiếp cận công nghệ mới, mà còn biết biến công nghệ thành giá trị hữu ích cho xã hội.

Đặc biệt, Ban Giám khảo VietChain Talents 2025 có sự góp mặt của đại diện Boston Consulting Group - một trong ba công ty tư vấn chiến lược lớn nhất thế giới. Ông Teddy Hung – Giám đốc BCG Hồng Kông đánh giá cao tiềm năng của giới trẻ Việt Nam: “VietChain Talents 2025 không chỉ tạo cơ hội để các bạn trẻ Việt Nam khẳng định trí tuệ, mà còn giúp kết nối với mạng lưới quốc tế. Blockchain là công nghệ toàn cầu, và tôi tin rằng từ sân chơi này sẽ xuất hiện những tài năng đủ sức cạnh tranh và hợp tác ở tầm khu vực cũng như thế giới”.

VietChain Talents 2025
Hội đồng Giám khảo Cuộc thi VietChain Talents 2025 gồm 24 thành viên, đến từ các đơn vị đầu ngành trong nhiều lĩnh vực trọng yếu.

16 dự án bước vào vòng chung kết được đánh giá, bầu chọn bởi Hội đồng Giám khảo gồm 24 thành viên, đến từ các đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực Cơ yếu, Mật mã, Công nghệ, Tài chính trong và ngoài nước như Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, VBA, Boston Consulting Group, Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán, Viện ABAII, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Viện Khoa học Công nghệ Mật mã, Tether, KyberSwap, Viettel Security, AlphaTrue, Spores Network là minh chứng cho sự đánh giá toàn diện, khách quan, minh bạch ở mức độ cao nhất.

Cuộc thi nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, … cùng hơn 100 cơ quan truyền thông báo chí và các đơn vị đồng hành như Nami Foundation, BiGod, OKX, Sotatek, Spores Network, Amnis Finance...

VietChain Talents 2025

