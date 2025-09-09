Tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới chính thức về Việt Nam

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Hiệp hội và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Công ty 1Matrix chính thức ra mắt Blockchain Gallery & Tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan quản lý nhà nước như Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, … và đông đảo cộng đồng yêu công nghệ.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VBA, người trực tiếp khởi xướng và hiện thực hóa ý tưởng đưa tượng Satoshi về Việt Nam, cho biết: “Đây là bức tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới, biểu tượng của văn hoá phi tập trung, tinh thần công nghệ và khát vọng đổi mới sáng tạo. Trước Việt Nam, đã có Hungary, Thuỵ Sĩ, El Salvador, Nhật Bản đặt tượng Satoshi với nhiều phiên bản khác nhau, như một sự ghi nhận những đóng góp đặc biệt của “cha đẻ” Bitcoin đối với ngành tài chính công nghệ toàn cầu”.

Tượng Satoshi và Blockchain Gallery: Điểm đến văn hoá - công nghệ mới tại Hà Nội

Tượng Satoshi được VBA công bố là phiên bản “tan biến”, được thiết kế bởi nữ nghệ sĩ người Italia tên Valentina Picozzi. Bức tượng có hiệu ứng biến mất độc đáo khi chuyển góc nhìn từ nghiêng sang trực diện, giống như cách Satoshi Nakamoto đã biến mất hoàn toàn sau khi xây dựng mạng Bitcoin và trao quyền lại cho cộng đồng toàn cầu.

Valentina đã dành tới 21 tháng thiết kế và thử nghiệm phiên bản này để tác phẩm có thể chuyển tải toàn bộ tinh thần và văn hoá phi tập trung của Bitcoin.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam chia sẻ về Tượng Satoshi tại Việt Nam – biểu tượng văn hoá phi tập trung và khát vọng đổi mới sáng tạo.

Trước đó, tượng Satoshi còn có một phiên bản đồng vô diện với tên gọi “We are all Satoshi” được thiết kế bởi hai nhà điêu khắc trẻ người Hungary là Réka Gergely và Tamás Gilly. Ở phiên bản đồng, mỗi khách tham quan đều sẽ thấy chính gương mặt mình phản chiếu trên đó khi đứng đối diện, chuyển tải đi thông điệp, bất kỳ ai cũng có thể là Satoshi.

Blockchain Gallery là nơi công nghệ gặp gỡ nghệ thuật, nơi những dòng mã khô khan được thăng hoa thành cảm xúc, và nơi lịch sử blockchain, Bitcoin cùng các tài sản mã hoá được tái hiện qua lăng kính sáng tạo. Tại đây, những chặng đường phát triển của công nghệ blockchain – từ buổi sơ khai đến thời khắc bùng nổ toàn cầu - được kể lại qua các tác phẩm hội hoạ kết hợp giữa chất liệu sơn dầu và công nghệ AI do các nghệ sĩ trẻ thuộc VBA lên ý tưởng, sáng tạo và thực hiện trong nhiều tháng.

Bức tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới chính thức về Việt Nam.

“Blockchain Gallery là minh chứng rằng blockchain không chỉ là công nghệ, mà còn là văn hoá, góp phần định hình giá trị trong đời sống thực tế. Với Blockchain Gallery, lần đầu tiên tại Việt Nam, công chúng có thể bước vào một triển lãm dành riêng cho công nghệ chuỗi khối, tài sản số, để có thể trực tiếp cảm nhận và chia sẻ tinh thần đổi mới sáng tạo của thời đại 4.0”, bà Hiền chia sẻ.

Khởi đầu là công nghệ, hướng tới là tương lai

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch 1Matrix, Tượng Satoshi và Blockchain Gallery đầu tiên tại Việt Nam được đặt tại Trụ sở Công ty 1Matrix (Times City – Hà Nội) và sẽ mở cửa rộng rãi cho công chúng vào mỗi thứ Bảy hằng tuần.



Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Chủ tịch Công ty 1Matrix, chia sẻ về ý nghĩa việc đặt tượng Satoshi dựa vào sông Hồng biểu trưng cho dòng chảy không ngừng của kinh tế số Việt Nam.

“Để có thể lột tả ý nghĩa tan biến đặc biệt của Tượng Satoshi, chúng tôi đã chọn vị trí hướng ra không gian rộng lớn, tựa lưng vào sông Hồng với mong muốn sự phát triển của tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ luôn là một dòng chảy không ngừng, như mạch nguồn nuôi dưỡng sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam”, ông Trung nhấn mạnh.

Theo ông Phan Đức Trung, 1Matrix là lựa chọn đầu tiên để xây dựng không gian văn hoá Satoshi và Blockchain Gallery nhưng không phải là địa điểm duy nhất.

VBA sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình Tượng Satoshi và Blockchain Gallery để kiến tạo thêm nhiều không gian văn hoá - công nghệ dành cho cộng đồng Web3 trên khắp Việt Nam.

Các đại biểu tham dự trực tiếp trải nghiệm với tượng Satoshi tại Blockchain Gallery, Hà Nội.

“Câu chuyện về Satoshi Nakamoto là nguồn cảm hứng bất tận của cộng đồng blockchain toàn cầu, và việc đưa tượng về Việt Nam không chỉ lan toả những giá trị cốt lõi của blockchain - minh bạch, tự do, bảo mật - mà còn là cách để kết nối công nghệ với văn hoá, đưa blockchain đến gần hơn với công chúng. Đây cũng chính là một bước đi cụ thể, từng bước góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”