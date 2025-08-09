Công nghệ số
Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - Conviction 2025 chính thức khai mạc

Anh Tuấn

Anh Tuấn

16:51 | 09/08/2025
Đây là sự kiện có hàm lượng chuyên môn cao với hơn 40 bài nghiên cứu chuyên sâu, tham luận và tọa đàm tại 2 sân khấu chính, mang tri thức Blockchain đến gần hơi với người dân trong bối cảnh chuyển đổi số.
Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 2025 - Conviction 2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8
Conviction 2025 chính thức khai mạc
Conviction 2025 chính thức khai mạc sáng nay ngày 9/8/2025

Conviction 2025 được tổ chức bởi Hội Truyền thông Điện tử TP.HCM với nòng cốt là Chi hội Blockchain TP.HCM (HBA) và hệ sinh thái blockchain Ninety Eight. Conviction 2025 tập trung vào 2 ngành công nghệ mũi nhọn thuộc danh mục công nghệ chiến lược Quốc gia là Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Tham dự sự kiện có Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Tiến sĩ Trần Chiến Thắng, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành tại TP. Hồ Chí Minh và hơn 80 diễn giả quốc tế cùng hơn 20,000 lượt khách tham dự trong ngày đầu tiên.

Conviction 2025 chính thức khai mạc
Ông Lê Thanh chia sẻ tại phiên khai mạc

"Hôm nay, chúng ta cùng nhau đứng tại TP.HCM, một trung tâm năng động và đầy khát vọng để chính thức khai mở một sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Đây là một biểu tượng cho tầm nhìn, sự bứt phá của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Trong 2 ngày tới, quý vị sẽ được đắm mình trong những phiên thảo luận chuyên sâu, khám phá các triển lãm công nghệ sáng tạo.” Ông Lê Thanh, Phó Chủ tịch Chi Hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc trên sân khấu Innovation Stage.

Conviction 2025 chính thức khai mạc
Sự kiện được tổ chức với hai sân khấu hoạt động song song

Sự kiện được tổ chức với hai sân khấu hoạt động song song. Trong đó, Vision Stage là nơi tập trung các nội dung mang tính chiến lược và định hướng phát triển như chính sách, pháp lý và tầm nhìn vĩ mô cho ngành Blockchain tại Việt Nam. Và Innovation Stage là nơi đào sâu vào các chủ đề chuyên môn như ứng dụng công nghệ blockchain, giải pháp quản lý tài sản số, và các xu hướng mới dành cho cộng đồng nhà phát triển.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của sự kiện năm nay là chuỗi tọa đàm liên quan đến khung pháp lý cho tài sản số, với sự tham gia của các đại diện đến từ Dragon Capital, Do Ventures, Đại học RMIT, cùng các chuyên gia quốc tế đến từ Chainalys, Galaxy Trading, Hashkey và Lydian Labs.

Conviction 2025 chính thức khai mạc
Phiên tọa đàm “Quy định Tài sản số và sự tham gia của các tổ chức Việt Nam”

Tại phiên tọa đàm “Quy định Tài sản số và sự tham gia của các tổ chức Việt Nam”, một trong những tham luận đáng chú ý của ngày đầu sự kiện, có sự hiện diện của ông Will Ross, Giám đốc Tiếp thị & Phân phối, Dragon Capital; bà Vy Lê, Đồng sáng lập & Giám đốc Điều hành Quỹ, Do Ventures; và TS Phạm Huy, giảng viên cao cấp ngành Tài chính & Phụ trách mảng FinTech – Crypto của Đại học RMIT Việt Nam.

Conviction 2025 chính thức khai mạc
Phiên thảo luận “Viet Builders – From Vietnam to Global”

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ về hành trình xây dựng sản phẩm phục vụ thị trường toàn cầu. Chuỗi chuyên đề này không chỉ mang đậm dấu ấn Việt Nam, mà trong phiên thảo luận “Viet Builders – From Vietnam to Global” diễn ra tại sân khấu Vision Stage, là nơi ông Thanh Lê (nhà sáng lập Ninety Eight), ông Andy Ho (Giám đốc Công nghệ Sky Mavis) ông Anik Đặng (Đồng sáng lập kiêm CEO ReneVerse) và ông Mạnh Lê (Giám đốc Công nghệ Kyber Network) cùng tham gia thảo luận.

Điều phối trong phiên thảo luận này là ông Minh Thạch, APAC Lead của Solana Superteam. Tại đây, các diễn giả sẽ cùng bàn luận về hành trình đưa sản phẩm công nghệ Việt vươn ra thị trường toàn cầu, từ câu chuyện khởi nghiệp, phát triển sản phẩm đến chiến lược mở rộng và chinh phục người dùng quốc tế.

Các diễn giả chia sẻ trong Toạ đàm Viet Builders
Các diễn giả chia sẻ trong Toạ đàm Viet Builders
Các diễn giả chia sẻ trong Toạ đàm Viet Builders

Khách tham dự còn có thể tự do trải nghiệm các gian hàng từ các dự án có mặt tại Conviction

Đến tham dự Conviction 2025, khách tham dự còn có thể tự do trải nghiệm các gian hàng từ các dự án có mặt tại Conviction. Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động bên lề của sự kiện được tổ chức bởi các đối tác đồng hành như B3, TCVN, Eternals, Dagora…. Đây cũng là nơi để các bạn trẻ có thể giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm bạn bè cùng đồng hành trong lĩnh vực Blockchain.

Conviction 2025 chính thức khai mạc
Ông Nguyễn Quý Hòa - Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh

Ngày mai, 10 tháng 8 năm 2025, sự kiện sẽ diễn ra với các chủ đề về ứng dụng thực tiễn của Blockchain trong bối cảnh Chuyển đổi số. Đáng chú ý phiên ngày mai sẽ có 2 buổi lễ ký kết giữa các đối tác trong ứng dụng NFT và Blockchain trong lĩnh vực thời trang cao cấp và ứng dụng Blockchain trong xác lập kỷ lục.

Theo đó, phiên ký kết đầu tiên diễn ra giữa hai đối tác IP Agency và Ninety Eight nhằm hợp tác cùng Joli Poli để cung cấp bộ giải pháp truy xuất nguồn gốc bằng NFT cho các sản phẩm váy cưới độc bản từ Joli Poli, giúp củng cố niềm tin khách hàng, tránh hàng giả và bảo vệ thương hiệu.

Và phiên ký kết thứ hai diễn ra giữa IPC Global Network và Ninety Eight nhằm công bố hợp tác cùng Vietkings trong việc ứng dụng blockchain vào lĩnh vực xác lập kỷ lục. Cụ thể, Ninety Eight và IPC Global Network cung cấp hạ tầng mạng blockchain, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác lập quyền sở hữu Kỷ lục dưới dạng NFT, cũng như cung cấp dịch vụ cấp lại và duy trì các Giấy chứng nhận kỷ lục bằng NFT.

Trong phiên ngày mai, Lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh ứng dụng NFT đầu tiên tại Việt Nam - Thành Phố Vươn Mình cũng sẽ diễn ra 14:40 tại khu vực Innovation Stage.

Conviction 2025 chính thức khai mạc
Conviction 2025 còn tiếp tục đến hết ngày mai 10/8/2025

Trong khuôn khổ sự kiện Conviction 2025 cũng sẽ diễn ra buổi lễ trao học bổng hệ sinh thái Ninety Eight tài trợ năm thứ 2 với giá trị lên đến 1 tỷ đồng. Lễ trao tặng học bổng Ninety Eight sẽ góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain trong kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia.

Có thể nói sự kiện Conviction 2025 là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng nhau xây dựng tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển công nghệ số theo hướng toàn diện và bền vững. Không chỉ đóng vai trò kết nối, Conviction 2025 góp phần định vị TP. HCM như một trung tâm tài chính quốc tế, có ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á và là điểm sáng của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Conviction 2025 Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 2025 (Conviction 2025) khai mạc Hiệp hội Blockchain Việt Nam Blockchain AI Chi hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh

