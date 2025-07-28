Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 2025 - Conviction 2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8

Họp báo trước thềm sự kiện Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 2025 - Conviction 2025

Được biết, Conviction 2025 hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội đột phá cho 2 ngành công nghệ đang được xem là xu hướng trong Danh mục công nghệ chiến lược Quốc gia là Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Việt Nam, công nghệ chuỗi khối đang được Chính phủ quan tâm và định hướng phát triển rõ ràng. Để blockchain thực sự đi vào đời sống, điều quan trọng không chỉ là chính sách, mà còn là khả năng hiểu và sử dụng công nghệ của người dùng.

Để hiện thực mục tiêu đó, Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - Conviction 2025 ra đời với sứ mệnh kết nối tri thức công nghệ với xã hội, phổ cập tri thức về blockchain, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi và mở ra cơ hội định vị TP. Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế trong khu vực Đông Nam Á.

Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 2025 (Conviction 2025) sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall TP.HCM, với chủ đề “Kỷ nguyên cộng hưởng giữa Blockchain và AI”, với mong muốn phổ cập tri thức về blockchain, thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuỗi khối vào cuộc sống, đồng thời đưa TP.HCM tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế của khu vực Đông Nam Á.

Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 2025 - Conviction 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 8 tới

Conviction 2025 hứa hẹn sẽ quy tụ hơn 150 diễn giả, chuyên gia và nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực Blockchain, công nghệ số và đầu tư mạo hiểm, đến từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Trong suốt 48 giờ diễn ra sự kiện, các khán giả sẽ có cơ hội trực tiếp lắng nghe góc nhìn từ các nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu như Ran (Orderly), Richmond (Zark Lab & Paxos), Sanjay (Cryptomind), Kyle Ellicott (Stacks Asia Foundation)…

Từ phía Việt Nam, sự kiện có sự tham gia của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh, cùng các nhà sáng lập trong ngành blockchain tại Việt Nam như Nguyễn Thế Vinh và Lê Thanh (Ninety Eight), Victor Tran (Kyber Network), Andy Ho (Sky Mavis) cùng nhiều gương mặt nổi bật khác.

Ông Nguyễn Quý Hoà, Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh công bố ra mắt Conviction 2025

Đại diện cho Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội nhấn mạnh: “Việt Nam, đặc biệt là TP. HCM đang bước vào một kỷ nguyên vươn mình. Với khát vọng này, chúng tôi tự hào giới thiệu Conviction 2025. Đây không đơn thuần là một hội nghị, mà còn là tuần lễ Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, chứng kiến sự cộng hưởng và giao thoa giữa công nghệ Blockchain và AI. Với quy mô dự kiến thu hút 30,000 người tham gia, cùng hàng trăm tham luận khoa học từ chuyên gia trong và ngoài nước, Conviction 2025 hứa hẹn sẽ là một diễn đàn tri thức đỉnh cao, một cơ hội vàng để thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số của TP.HCM, kêu gọi đầu tư Quốc tế.”

Conviction 2025 là sự kiện có hàm lượng chuyên môn cao cùng 50 bài nghiên cứu chuyên sâu với 6 trục nội dung chính xoay quanh tương lai của blockchain, giao thoa giữa công nghệ này với AI, và các ứng dụng thực tiễn trong đời sống cùng nhiều xu hướng phát triển ứng dụng tài chính phi tập trung cho các tổ chức tài chính chuyên nghiệp.

Ông Lê Thanh, Phó Chủ tịch Chi hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo

Đồng hành cùng sự kiện là những chương trình giúp ươm mầm tài năng, khuyến khích thế hệ trẻ phát triển, bao gồm các buổi tọa đàm cùng sinh viên tại các trường đại học trong chuỗi hoạt động Unitour. Song song với đó, Conviction 2025 cũng có chương trình học bổng do hệ sinh thái Ninety Eight tài trợ lên đến 1 tỷ đồng. Chương trình học bổng Ninety Eight sẽ hỗ trợ tài chính và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các chương trình đào tạo chuyên sâu, thực tập tại doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Qua đó, học bổng góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain trong kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh 50 bài nghiên cứu chuyên sâu với 6 trục nội dung chính xoay quanh tương lai của blockchain, trong khuôn khổ Conviction 2025 cũng sẽ diễn ra lễ trao giải cuộc thi Thành Phố Vươn Mình - cuộc thi sáng tác tranh NFT đầu tiên tại Việt Nam

Lễ trao giải của Thành Phố Vươn Mình, cuộc thi sáng tác tranh NFT đầu tiên tại Việt Nam cũng sẽ được tổ chức nhân dịp này. Đây là cuộc thi được tổ chức cho các nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo, thể hiện góc nhìn của bản thân về sự đổi mới và tương lai của TP. HCM trong kỷ nguyên mới. Các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi sẽ được triển lãm tại Conviction 2025.

Không dừng lại ở vai trò kết nối, Conviction 2025 còn mong muốn góp phần định vị TP.HCM như một trung tâm tài chính quốc tế, có ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á và là điểm sáng của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Với quy mô và tầm nhìn chiến lược, Conviction 2025 được kỳ vọng trở thành bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành blockchain và AI tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy xây dựng nền kinh tế số hiện đại, đổi mới và bền vững trong tương lai.