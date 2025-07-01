Công nghệ số
Pjpo ra mắt Album NFT đầu tiên tại Việt Nam

Phạm Anh

Phạm Anh

14:34 | 01/07/2025
Đây là bước đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ NFT vào ngành âm nhạc tại Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số.
NFT (Non-Fungible Token) là một loại tài sản kỹ thuật số được mã hóa trên blockchain, đại diện cho một tài sản duy nhất và không thể thay thế bằng bất kỳ tài sản nào khác. Trong ngành âm nhạc, NFT được ví von như tấm thẻ bo góc đa chức năng, đại diện cho một cộng đồng fan-chain hiện đại, một cách thức nghe nhạc hoàn toàn mới.

Việc phát hành album “131km” của Rapper Pjpo dưới dạng NFT là một bước đi tiên phong trong lĩnh vực âm nhạc tại Việt Nam. Ở giai đoạn đầu, rapper này ra mắt bộ sưu tập NFT Pjpo’s People dưới hình thức mint (đúc) miễn phí. Đây là bộ PFP NFT (ảnh đại diện NFT) dành tặng riêng cho fan và những người anh em thân thiết của Pjpo.

Pjpo ra mắt Album NFT đầu tiên tại Việt Nam
32,000 NFT Pjpo’s People đã được mint ra thị trường

Được biết, bộ sưu tập Pjpo’s People đạt hơn 32,000 NFT được mint ra thị trường chỉ sau 2 tuần phát miễn phí. Hàng chục nghìn người hâm mộ tự tay thiết kế ảnh đại diện mang đậm phong cách cá nhân nhưng vẫn giữ được chất riêng của cộng đồng yêu thích rapper Pjpo.

Không chỉ fan, những nghệ sĩ lão làng trong giới rap Việt như Datmaniac, MC ILL, LK, Jombie,... cũng đồng loạt thay đổi ảnh đại diện bằng bộ sưu tập Pjpo’s People trên mạng xã hội để đồng hành cùng chiến dịch và khẳng định sức lan toả của dự án đặc biệt này.

Nhờ những bức ảnh đại diện NFT, Pjpo có thể biết được ai đang ủng hộ mình và tương tác trực tiếp với từng người hâm mộ. Đây là điều mà cộng đồng fan truyền thống khó có thể làm được. NFT và công nghệ blockchain đang mở ra cơ hội cá nhân hóa trải nghiệm từ việc gửi lời cảm ơn, quà tặng đến việc mời tham dự các hoạt động đặc quyền chỉ dành riêng cho người sở hữu vé fan.

Ngược thời gian, trở lại những năm 2000, nơi mà những chiếc đĩa CD là hình thức phổ biến nhất để nghe và sở hữu âm nhạc trước khi nhạc số và các nền tảng streaming bùng nổ. Lúc bấy giờ, việc mua đĩa CD không chỉ đơn thuần là nghe nhạc mà còn là một cách để người hâm mộ thể hiện sự yêu thích và ủng hộ nghệ sĩ.

Pjpo ra mắt Album NFT đầu tiên tại Việt Nam
Các giai đoạn phát triển của âm nhạc đại chúng

Với sự xuất hiện của Album NFT, trải nghiệm sở hữu âm nhạc đã bước sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Mỗi bài hát trong album “131km” được phát hành dưới dạng NFT là một tài sản kỹ thuật số duy nhất với mã định danh riêng biệt, giúp xác minh quyền sở hữu một cách minh bạch và an toàn trên blockchain. Điều này không chỉ giúp người hâm mộ có thể nghe nhạc mà còn lưu giữ, sưu tầm và thậm chí trao đổi các bản nhạc như những món đồ sưu tầm có giá trị.

Chưa dừng lại ở đó, NFT còn là công cụ giúp nghệ sĩ tăng nguồn thu nhập trực tiếp, đồng thời hưởng lợi tức từ các giao dịch thứ cấp thông qua cơ creator fee (phí nhà sáng tạo). Việc sở hữu một Album NFT giúp trải nghiệm âm nhạc đã được nâng tầm, vừa giữ được giá trị truyền thống vừa hòa nhập với công nghệ hiện đại, mở ra nhiều cơ hội mới cho cả nghệ sĩ và người hâm mộ trong kỷ nguyên số.

Super Fan Card NFT

Trước đây, việc kết nối giữa fan và nghệ sĩ thường chỉ dừng lại ở nghe nhạc, nhấn “thích” trên mạng xã hội hoặc tham gia một vài sự kiện hiếm hoi. Ngày nay, với NFT Super Fan Card, đây sẽ là cầu nối giúp fan và nghệ sĩ gần nhau hơn với hàng loạt trải nghiệm cá nhân hoá, không chỉ nghe nhạc mà còn là sở hữu, ghi dấu và tương tác với thần tượng một cách chủ động. Khi sở hữu NFT Super Fan Card, fan có thể nhận được các đặc quyền dành riêng như tham gia mua sớm các sản phẩm mới, nhận vé mời tham dự các sự kiện đặc biệt hay nhận phần quà tri ân từ Rapper Pjpo.

Pjpo ra mắt Album NFT đầu tiên tại Việt Nam
Thẻ Super Fan Card: card bo góc phiên bản chuỗi khối

Đáng chú ý, trong lần phát hành đầu tiên này thẻ NFT Super Fan Card đã được bán hết chỉ sau vài ngày, đây là minh chứng cho sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ mong muốn gắn bó sâu sắc hơn với hành trình của Pjpo. Cộng đồng fan cũng phấn khích về việc sự ủng hộ dành cho nghệ sĩ được lưu giữ dưới dạng tài sản số độc nhất và có thể sở hữu thực tế.

Hành trình đồng hành của Dagora cùng “131km” và Pjpo sẽ còn tiếp tục với nhiều hoạt động thú vị như sự kiện offline dành riêng cho người sở hữu NFT Super Fan Card, các phần quà bất ngờ từ chính Pjpo.

NFT NFT Pjpo’s Pjpo ra mắt Album NFT đầu tiên Blockchain Tài sản số

Xem thêm

