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Thúc đẩy cộng đồng đầu tư tài sản số phát triển bền vững từ tri thức

Lê Giang

Lê Giang

10:14 | 16/01/2026
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VIDA - Cộng đồng các Nhà đầu tư Tài sản số Việt Nam và sách “Truy tìm Satoshi” được chính thức ra mắt nhằm chia sẻ tri thức, tạo dựng không gian trao đổi chuyên sâu, hướng tới một cộng đồng đầu tư tài sản mã hóa trách nhiệm và góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường.
Báo chí: Cầu nối đa phương giúp xây dựng khung pháp lý và phòng ngừa lừa đảo tài sản số Thị trường tài sản mã hóa Việt Nam: Từ xu hướng tới động lực tăng trưởng kinh tế hai chữ số Cơ hội mới từ thị trường tài sản số

Lễ ra mắt VIDA và sách “Truy tìm Satoshi” diễn ra vào ngày 15/1, trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng, khi Luật Công nghiệp Công nghệ số đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa đang được Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ.

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix, bối cảnh hiện tại đòi hỏi các nhà đầu tư phải nhanh chóng, chủ động nâng cao kiến thức để có thể tự bảo vệ mình trong một thị trường mới mẻ, hấp dẫn nhưng cũng nhiều rủi ro như tài sản mã hoá.

Thúc đẩy cộng đồng đầu tư tài sản số phát triển bền vững từ tri thức

Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 100 khách mời, mở ra không gian đối thoại về tri thức, trách nhiệm và tương lai của thị trường tài sản số.

“Không có cách nào để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn là chính họ phải tự trang bị kiến thức, tránh tâm lý đám đông và nâng cao sự cẩn trọng về bảo mật dữ liệu cá nhân”, ông Trung nhấn mạnh.

VIDA: Không gian tri thức cho cộng đồng đầu tư tài sản số

Từng cá nhân vững mạnh sẽ tạo nên một cộng đồng vững mạnh, góp phần thúc đẩy thị trường tài sản số và nền kinh tế số phát triển theo hướng minh bạch, bền vững. Trên tinh thần đó, Cộng đồng đầu tư Tài sản số Việt Nam (VIDA) được thành lập nhằm tạo ra một không gian kết nối, chia sẻ tri thức và chuẩn hóa hành vi cho cộng đồng đầu tư trong giai đoạn thị trường chuẩn bị bước vào vận hành chính thức.

VIDA hoạt động theo mô hình câu lạc bộ phi lợi nhuận, tự nguyện và minh bạch, tập trung xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng và chuẩn mực để nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham gia thị trường tài sản số một cách có trách nhiệm. Các hoạt động chuyên môn của VIDA được tổ chức theo 3 nhóm lĩnh vực trọng yếu của thị trường tài sản số, bao gồm Tài chính phi tập trung (DeFi), Tài sản thực được token hóa (RWA) và Stablecoin.

Thúc đẩy cộng đồng đầu tư tài sản số phát triển bền vững từ tri thức
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm VIDA chia sẻ một không gian kết nối giữa nhà đầu tư, chuyên gia và thị trường tài sản số.

Đồng thời, cộng đồng hướng tới mục tiêu tạo lập không gian kết nối an toàn giữa nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn và đóng góp ý kiến cho quá trình hoàn thiện khung pháp lý về tài sản số tại Việt Nam.

“Khi thị trường tài sản số phát triển nhanh, tri thức và kỹ năng quản trị rủi ro chính là “hàng rào mềm” giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông và các mô hình lừa đảo núp bóng công nghệ”, ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm VIDA nhấn mạnh.

Tầm nhìn dài hạn, VIDA ưu tiên xây dựng một cộng đồng có chất lượng, nơi tri thức, kinh nghiệm và chuẩn mực được chia sẻ một cách có trách nhiệm. “Trong bối cảnh thị trường tài sản số Việt Nam đang từng bước được đưa vào khuôn khổ pháp lý, sự ra đời của VIDA được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành văn hóa đầu tư lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường trong giai đoạn tới”, ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Ứng dụng Fintech VBA, chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần minh bạch, vì cộng đồng qua “Truy tìm Satoshi”

Sự ra mắt của VIDA được tiếp nối bằng việc giới thiệu cuốn sách “Truy tìm Satoshi” của nhà báo điều tra Benjamin Wallace, như một bước mở rộng từ cộng đồng đầu tư sang chiều sâu tư tưởng của cha đẻ Bitcoin. Cuốn sách đưa người đọc quay lại bối cảnh ra đời của Bitcoin Whitepaper năm 2008 và những tư tưởng nền móng do Satoshi Nakamoto khởi xướng, từ đó làm rõ cách blockchain đã thay đổi nhận thức toàn cầu về một nền kinh tế mới.

Thúc đẩy cộng đồng đầu tư tài sản số phát triển bền vững từ tri thức
Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch AlphaBooks chia sẻ về giá trị tư tưởng nền móng của Bitcoin qua cuốn Truy tìm Satoshi.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alphabooks, cho biết việc đưa “Truy tìm Satoshi” đến với độc giả Việt Nam không nhằm truy tìm danh tính cá nhân, mà nhằm cung cấp một nền tảng tư duy cần thiết cho những ai đang tham gia hoặc quan tâm tới thị trường tài sản số. Theo ông, khi thị trường phát triển nhanh, việc hiểu đúng các tư tưởng nền móng sẽ giúp nhà đầu tư tiếp cận tài sản số một cách tỉnh táo hơn, thay vì chỉ nhìn nhận dưới góc độ đầu cơ ngắn hạn.

“Giá trị lớn nhất của cuốn sách không nằm ở việc xác định danh tính, mà ở cách tái hiện bối cảnh ra đời của Bitcoin và những câu hỏi căn bản về trách nhiệm, sự minh bạch và niềm tin cộng đồng”, ông Bình nhấn mạnh. Việc Satoshi Nakamoto chưa từng sử dụng khối tài sản Bitcoin trị giá hàng trăm tỷ USD, theo ông, chính là một thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm cá nhân trong một hệ sinh thái phi tập trung.

Thúc đẩy cộng đồng đầu tư tài sản số phát triển bền vững từ tri thức
Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch VBA nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân - những “Satoshi của thời đại” trong thị trường tài sản số.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA, cho rằng việc ra mắt cuốn sách trong bối cảnh khung pháp lý đang dần hoàn thiện mang nhiều ý nghĩa. Theo bà, sự trưởng thành của thị trường không chỉ phụ thuộc vào chính sách, mà còn ở cách cộng đồng nhà đầu tư lựa chọn hành xử.

“Trong một thị trường phi tập trung, mỗi nhà đầu tư có tri thức, tuân thủ pháp luật và hành động có trách nhiệm đều đang góp phần định hình diện mạo chung của thị trường. Theo nghĩa đó, mỗi người đều có thể trở thành một “Satoshi của thời đại mình”, bà Hiền chia sẻ.

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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