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Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 giới thiệu công nghệ, nguyên liệu và thiết bị y dược hiện đại

Lê Giang

Lê Giang

16:40 | 15/07/2026
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Từ ngày 30/7 đến 1/8/2026, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 24 - Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.
Vietnam Medipharm Expo 2025: Trình diễn công nghệ AI và thiết bị y tế tiên tiến tại TP.HCM Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 34

Sự kiện do Công ty VINEXAD phối hợp với Hội Thiết bị Y tế TP.HCM (HMEA) tổ chức dưới sự ủng hộ của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên ngành.

Được tổ chức thường niên, Vietnam Medi-Pharm Expo tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những triển lãm chuyên ngành y dược quy mô lớn tại Việt Nam, tạo nền tảng kết nối doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác thương mại.

Quy tụ 300 doanh nghiệp từ 15 quốc gia

Vietnam Medi-pharm Expo 2026 quy tụ 380 gian hàng của 300 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến bức tranh toàn diện về ngành y dược với hàng nghìn sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến trong các lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế, thiết bị bệnh viện, thiết bị xét nghiệm, nha khoa, phục hồi chức năng, công nghệ chăm sóc sức khỏe, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, nguyên liệu và máy móc sản xuất dược phẩm.

Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 giới thiệu công nghệ, nguyên liệu và thiết bị y dược hiện đại
Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 quy tụ 300 doanh nghiệp y dược từ 15 quốc gia tại TP.HCM.

Triển lãm tiếp tục ghi dấu ấn với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam uy tín như công ty Lavitec, công ty Semeco, công ty Dược phẩm 3/2, công ty Wecare 247….đại diện cho các lĩnh vực sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, dược liệu, công nghệ y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đây đều là những doanh nghiệp không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần khẳng định vị thế của ngành y dược Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, triển lãm còn chào đón sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế tiêu biểu như Shanghai Hw Packaging, Ske & Eagle Group Limited, Zhenjiang Cv Optical (Trung Quốc), Osteosys, Thlab, (Hàn Quốc),Hexagon Nutrition, Grecian, Apex Healthcare Limited (Ấn Độ),Hospitech, Pma, Maxter (Malaysia), Kingston (Singapore)... mang đến các công nghệ, thiết bị và giải pháp hiện đại trong chẩn đoán, điều trị, sản xuất dược phẩm, tự động hóa, thiết bị phòng thí nghiệm và chăm sóc sức khỏe. Sự góp mặt của các doanh nghiệp quốc tế không chỉ tạo nên bức tranh đa dạng về xu hướng phát triển của ngành y dược toàn cầu mà còn mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác chiến lược, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp nước ngoài quảng bá thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối, tìm kiếm đối tác đầu tư và khai thác tiềm năng của thị trường y dược Việt Nam - một trong những thị trường được đánh giá có tốc độ tăng trưởng nhanh và giàu triển vọng trong khu vực.

Điểm nhấn với khu chuyên đề WPE & WHPE và PE-TECH

Một trong những điểm mới của Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 là khu chuyên đề quốc tế WPE & WHPE và PE-TECH được giới thiệu như một điểm nhấn nổi bật, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của chuỗi cung ứng ngành dược: nguyên liệu dược phẩm, tá dược, chiết xuất tự nhiên, hoạt chất dược dụng cùng công nghệ, máy móc và thiết bị chế biến - đóng gói dược phẩm hiện đại.

WPE & WHPE hướng đến việc kết nối các nhà cung cấp nguyên liệu, chiết xuất thực vật, thành phần dược phẩm và giải pháp chăm sóc sức khỏe với các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Đây là cơ hội để các nhà máy, nhà phân phối và đơn vị nghiên cứu tiếp cận trực tiếp nguồn cung chất lượng, cập nhật xu hướng “dược phẩm xanh”, nguyên liệu tự nhiên, công nghệ sinh học và các giải pháp phát triển sản phẩm bền vững.

Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 giới thiệu công nghệ, nguyên liệu và thiết bị y dược hiện đại

Song song đó, PE-TECH đóng vai trò là khu vực chuyên sâu về công nghệ và thiết bị sản xuất dược phẩm, bao gồm dây chuyền chế biến, máy dập viên, máy đóng nang, thiết bị đóng gói, hệ thống kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc, tự động hóa và quản lý sản xuất thông minh. Khu vực này giúp doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp nâng cấp nhà máy, tối ưu quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của ngành dược như GMP, GMP-EU hay PIC/S.

Việc WPE & WHPE và PE-TECH lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 mang ý nghĩa quan trọng, mở ra nền tảng kết nối chuyên biệt giữa thị trường y dược Việt Nam – ASEAN với mạng lưới nhà cung cấp quốc tế. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm và công nghệ, khu chuyên đề còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác thương mại, cập nhật xu hướng sản xuất hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với sự đồng tổ chức của VINEXAD và WORLD BOSON, WPE & WHPE và PE-TECH được kỳ vọng sẽ mang đến một không gian giao thương chuyên sâu, hiệu quả và mang tính quốc tế cao. Đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp dược phẩm, thực phẩm chức năng, nguyên liệu, bao bì, thiết bị sản xuất, phòng thí nghiệm, cũng như các nhà mua, nhà phân phối và chuyên gia trong ngành đang tìm kiếm giải pháp toàn diện cho sự phát triển bền vững của ngành dược Việt Nam.

Chuỗi hoạt động chuyên ngành đa dạng - Gia tăng giá trị kết nối

Bên cạnh không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Vietnam Medi-pharm Expo 2026 mang đến chuỗi hoạt động chuyên môn được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin, kết nối hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp.

Chương trình Giao thương B2B và Kết nối doanh nghiệp sẽ diễn ra xuyên suốt thời gian triển lãm, tạo điều kiện để các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, bệnh viện và đơn vị y tế gặp gỡ trực tiếp, trao đổi nhu cầu hợp tác và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 giới thiệu công nghệ, nguyên liệu và thiết bị y dược hiện đại

Điểm nhấn của Vietnam Medi-pharm Expo 2026 là chuỗi hội thảo chuyên ngành, mang đến những góc nhìn cập nhật về chính sách, xu hướng phát triển và các giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp. Mở đầu là Hội thảo "Phát huy giá trị đa dụng của dược liệu Việt Nam gắn với phát triển công nghiệp dược liệu và kinh tế - xã hội bền vững", diễn ra từ 10h00 - 12h30 ngày 30/07/2026, do VINEXAD phối hợp với Viện Dược liệu tổ chức. Hội thảo tập trung trao đổi về định hướng phát triển ngành dược liệu Việt Nam, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên bản địa, nâng cao giá trị chuỗi sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Tiếp đó, từ 09h30 – 11h30 ngày 31/07/2026, Hội thảo "Quản trị rủi ro pháp lý theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP và thực hành ESG trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế", do VINEXAD phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tổ chức, sẽ cập nhật những quy định pháp lý mới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực hành ESG và các giải pháp quản trị rủi ro, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tăng khả năng thích ứng với các yêu cầu mới của thị trường và hướng tới phát triển bền vững.

Ngoài ra, xuyên suốt thời gian triển lãm còn diễn ra nhiều hội thảo, tọa đàm và chương trình giới thiệu sản phẩm, công nghệ do các doanh nghiệp tham gia triển lãm trực tiếp trình bày, mang đến những thông tin cập nhật về công nghệ, xu hướng thị trường và các giải pháp mới trong lĩnh vực y dược.

Khẳng định vị thế triển lãm chuyên ngành y dược uy tín

Với quy mô quốc tế, sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng chuỗi hoạt động chuyên môn đa dạng, Vietnam Medi-pharm Expo 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là tâm điểm giao thương của ngành y dược tại Việt Nam, nơi hội tụ công nghệ tiên tiến, thương hiệu uy tín và những cơ hội hợp tác giá trị.

Không chỉ là không gian trưng bày và kết nối kinh doanh, triển lãm còn là diễn đàn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chia sẻ tri thức chuyên môn, cập nhật chính sách và mở rộng hợp tác đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành y dược Việt Nam.

Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 y dược

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Thứ hai, 20/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Kim TT/AVPL 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▲100K 13,400 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▲100K 13,350 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▲100K 14,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲100K 14,150 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲100K 14,130 ▲100K
Cập nhật: 15/07/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Cập nhật: 15/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
NL 99.99 13,000 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,940 ▲80K 14,640 ▲80K
Trang sức 99.99 13,950 ▲80K 14,650 ▲80K
Cập nhật: 15/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲10K 14,852 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲10K 14,853 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,445 ▲10K 148 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,445 ▲10K 1,481 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 142 ▲1K 146 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,554 ▲990K 144,554 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,861 ▲750K 109,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,964 ▲68K 9,944 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,419 ▲610K 89,219 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,477 ▲584K 85,277 ▲584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,238 ▲417K 61,038 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
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