Giá vàng hôm nay 15/7: Vàng miếng giữ quanh 148,5 triệu đồng, thế giới lùi nhẹ

Giá vàng trong nước sáng 15/7 giữ trạng thái ổn định ở vùng đỉnh lịch sử. Tại thời điểm khảo sát gần 11 giờ, vàng miếng SJC bán ra 148,5 triệu đồng mỗi lượng, đi ngang so với chốt phiên liền trước. Nhóm nhẫn tròn trơn giữ quanh 147,5 triệu đồng mỗi lượng ở phần lớn thương hiệu lớn.

Giá vàng trong nước sáng 15/7 giữ quanh vùng đỉnh

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 145,5 triệu đồng mua vào và 148,5 triệu đồng bán ra. Mức giá áp dụng đồng nhất cho Hồ Chí Minh, miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và miền Trung. So với phiên trước, cả chiều mua và chiều bán cùng đứng yên.

Tại Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội, vàng miếng SJC giao dịch quanh 143,5 triệu đồng mua vào và 148,5 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 giữ mức 143,5 triệu đồng mua vào và 147,5 triệu đồng bán ra. Dòng trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 duy trì quanh 141,5 triệu đồng và 146,5 triệu đồng mỗi lượng.

Bảng giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 15/7/2026

Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật bảng giá lúc 10 giờ 36 phút sáng nay. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K niêm yết 143,5 triệu đồng mua vào và 147,5 triệu đồng bán ra, giảm nhẹ so với đầu giờ. Vàng miếng SJC tại đơn vị nhích lên 145,5 triệu đồng và 148,5 triệu đồng mỗi lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC 145 triệu đồng mua vào và 148,5 triệu đồng bán ra. Vòng tròn Nhẫn Phú Quý 999.9 giữ 144 triệu đồng và 147,5 triệu đồng mỗi lượng. Bảng giá Phú Quý sáng nay tăng 0,68% so với tham chiếu và đã gồm thuế giá trị gia tăng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) khu vực Hồ Chí Minh niêm yết vàng miếng SJC 145,5 triệu đồng mua vào và 148,5 triệu đồng bán ra. Nhẫn trơn PNJ 999.9 giữ 143,5 triệu đồng và 147,5 triệu đồng. Vàng nữ trang 999.9 duy trì quanh 142 triệu đồng và 146 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến giữa các thương hiệu sáng nay không đồng nhất. Bảng giá SJC đứng yên, Phú Quý nhích lên, trong khi nhẫn trơn tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm nhẹ. Sự phân hóa cho thấy cách mỗi doanh nghiệp điều chỉnh theo dòng tiền và lượng tồn kho riêng.

Ở nhóm trang sức, Phú Quý niêm yết vàng 999.9 quanh 141,5 triệu đồng mua vào và 146,5 triệu đồng bán ra. Vàng trang sức tuổi thấp hơn giảm dần theo hàm lượng, với dòng 98 tuổi giữ quanh 138,7 triệu đồng và 143,6 triệu đồng mỗi lượng. Người mua trang sức vì thế có nhiều lựa chọn theo tuổi vàng và mức giá.

Bảng giá PNJ còn niêm yết nhiều dòng nữ trang theo tuổi vàng, từ vàng 916 loại 22K quanh 127,5 triệu đồng mua vào tới các dòng 18K và 14K thấp hơn. Cơ cấu phong phú phục vụ nhu cầu trang sức bên cạnh vàng đầu tư.

Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán vàng miếng SJC duy trì quanh 3 triệu đồng mỗi lượng. Ở nhóm nhẫn trơn, khoảng cách giữ quanh 4 triệu đồng. Biên độ mua bán phản ánh mức phòng thủ mà doanh nghiệp áp dụng khi thị trường thế giới còn biến động.

Ở nhóm kim loại quý khác, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bạc miếng Tứ Quý 999 quanh 2,208 triệu đồng mua vào và 2,598 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Giá bạc nguyên liệu 999 giữ quanh 1,879 triệu đồng, nhích nhẹ trong sáng nay.

Sức mua trong nước sáng nay giữ nhịp thận trọng. Nhiều người nắm giữ chọn quan sát thay vì mua đuổi khi giá đứng sát vùng đỉnh và tỷ giá trong nước ổn định. Lực bán chốt lời cũng chưa xuất hiện rõ tại các quầy giao dịch lớn.

Vàng thế giới lùi nhẹ sau dữ liệu lạm phát Mỹ

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lùi về quanh 4.030 USD mỗi ounce, giảm khoảng 0,58% trong phiên. Kim loại quý hạ nhiệt sau khi lạm phát tháng 6 của Mỹ dịu bớt mạnh hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 3,5% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 4,2% của tháng 5 và dưới dự báo 3,8%.

Tính chung tuần này, giá vàng thế giới biến động mạnh quanh mốc 4.000 USD. Kim loại quý bật tăng hơn 2% ở phiên đầu tuần khi số liệu lạm phát Mỹ được công bố, sau đó hạ nhiệt trong phiên 15/7. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm 0,4% so với tháng liền trước, mức giảm theo tháng đầu tiên kể từ năm 2020.

Lạm phát dịu bớt khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong các phiên tới. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giữ ở vùng cao gây sức ép lên vàng, vốn là tài sản không sinh lời. Thị trường chờ báo cáo chỉ số giá sản xuất và phần điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để định hình xu hướng.

Bộ phận phân tích của ngân hàng OCBC dự báo giá vàng lùi dần cho tới cuối năm 2026. OCBC dẫn các yếu tố lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên và nhu cầu đầu tư suy yếu. Dù vậy, ngân hàng vẫn giữ quan điểm xu hướng dài hạn của vàng nghiêng về đi lên.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Ở chiều ngược lại, nhóm chiến lược kim loại quý của State Street đánh giá vàng còn dư địa tăng. Kịch bản cơ sở của State Street đưa giá lên vùng 4.750 đến 5.500 USD mỗi ounce trong 6 đến 9 tháng tới. State Street xác định vùng hỗ trợ vững quanh 3.750 đến 4.000 USD mỗi ounce.

Giới phân tích của FXStreet nhìn nhận bối cảnh ngắn hạn nghiêng về phe bán. Theo FXStreet, nhà đầu tư nhiều khả năng bán ra ở các nhịp hồi phục chừng nào lợi suất trái phiếu Mỹ còn giữ ở vùng cao.

Về dài hạn, lực mua của ngân hàng trung ương tiếp tục nâng đỡ nhu cầu kim loại quý. Báo cáo của State Street cho biết vàng đã chiếm khoảng 27% dự trữ chính thức toàn cầu vào cuối năm 2025. Xu hướng đa dạng hóa dự trữ vẫn là điểm tựa cho giá vàng.

Yếu tố địa chính trị vẫn giữ vai trò nâng đỡ. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng và giữ mối lo lạm phát trong tầm ngắm của nhà đầu tư. Dòng tiền trú ẩn nhờ đó chưa rời hẳn kim loại quý.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng miếng trong nước. Khoảng cách duy trì qua nhiều phiên và là yếu tố nhà đầu tư trong nước cân nhắc khi giao dịch quanh vùng giá cao. Chênh lệch lớn cũng khiến áp lực điều chỉnh trong nước phụ thuộc nhiều vào diễn biến quốc tế.

Trong ngắn hạn, hướng đi của giá vàng phụ thuộc vào báo cáo chỉ số giá sản xuất và tín hiệu từ phần điều trần của Chủ tịch Fed. Nếu lợi suất trái phiếu hạ nhiệt, vàng có thể lấy lại đà tăng. Ở chiều ngược lại, đồng USD mạnh lên sẽ tiếp tục giữ giá vàng trong biên độ hẹp.

Với nhà đầu tư trong nước, mức chênh cao giữa giá trong nước và thế giới đòi hỏi sự thận trọng khi mua vào quanh vùng đỉnh. Biên độ mua bán rộng cũng làm tăng chi phí nếu mua và bán trong thời gian ngắn.