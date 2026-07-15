BMW X1 2027 chốt giá bán tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt

BMW Việt Nam đã chính thức công bố giá bán của BMW X1 2027 trước thời điểm mở bán dự kiến vào quý IV/2026. Mẫu SUV hạng sang được phân phối với duy nhất phiên bản sDrive20i, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, có giá khởi điểm 1,689 tỷ đồng.

BMW X1 2027 được bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Ảnh: BMW.

Mức giá này giúp BMW X1 trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ khi thấp hơn khoảng 410 triệu đồng so với Audi Q3 vừa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

BMW X1 2027 nâng cấp mạnh về thiết kế và công nghệ

Bước sang thế hệ mới, BMW X1 được phát triển trên nền tảng với kích thước lớn hơn trước. Xe có chiều dài 4.500 mm, rộng 1.845 mm, cao 1.642 mm cùng chiều dài cơ sở 2.692 mm. Việc gia tăng kích thước ở cả bốn thông số giúp mẫu SUV ở hữu dáng vẻ cân đối hơn, đồng thời mở rộng không gian dành cho hành khách.

BMW X1 2027 tăng đáng kể về mặt kích thước. Ảnh: BMW.

Ngoại thất cũng được làm mới theo hướng hiện đại và khỏe khoắn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt đặc trưng được mở rộng, dựng đứng hơn, kết hợp nắp ca-pô tạo hình cứng cáp. Cụm đèn pha LED mới tích hợp dải đèn định vị ban ngày dạng chữ L ngược, trong khi tay nắm cửa chuyển sang thiết kế ẩn, góp phần cải thiện tính khí động học.

BMW cũng trang bị cho X1 bộ mâm hợp kim 19 inch đi cùng gói ngoại thất xLine. Gói thiết kế này bổ sung nhiều chi tiết ốp màu bạc ở cản trước, cản sau và thân xe, tạo điểm nhấn khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm.

Thiết kế đầu xe BMW X1 2027. Ảnh: BMW.

Phía sau xe sử dụng cụm đèn hậu LED có đồ họa đồng bộ với hệ thống chiếu sáng phía trước. Cửa khoang hành lý được tạo hình lại với các đường dập nổi rõ nét hơn, mang đến diện mạo hiện đại.

Khoang nội thất được nâng cấp toàn diện với màn hình cong BMW Curved Display gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 10,7 inch. Hệ thống sử dụng nền tảng BMW Operating System 8, hỗ trợ kết nối trực tuyến, điều khiển bằng giọng nói và giao diện hiển thị hiện đại.

Thiết kế khoang lái của BMW X1 2027. Ảnh: BMW.

Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế nổi, giúp tối ưu không gian phía trước. Danh sách trang bị đáng chú ý còn có ghế thể thao, hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa, điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc điện thoại không dây và khả năng kết nối điện thoại thông minh.

Hàng ghế sau hỗ trợ gập theo tỷ lệ 40:20:40, có thể trượt, điều chỉnh độ ngả hoặc gập hoàn toàn để mở rộng khoang hành lý lên tối đa 1.600 lít. Dung tích tiêu chuẩn đạt 540 lít, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng như các chuyến đi dài.

Động cơ 204 mã lực, bổ sung nhiều tính năng an toàn

BMW X1 sDrive20i tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, đồng thời xe được trang bị hệ thống treo thích ứng nhằm nâng cao khả năng vận hành và sự ổn định.

BMW X1 2027 được bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Ảnh: BMW.

Bên cạnh những nâng cấp về hiệu suất, BMW cũng bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Mẫu SUV hạng sang này được trang bị camera quan sát 360 độ cùng gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp và cảnh báo chệch làn đường.

Theo kế hoạch, BMW X1 2027 sẽ chính thức được bàn giao tới khách hàng Việt Nam trong quý IV năm nay, nhiều khả năng từ tháng 9 hoặc tháng 10. Với lợi thế về giá bán, nguồn gốc nhập khẩu từ Đức cùng hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và vận hành, mẫu SUV này hứa hẹn sẽ tạo thêm sức cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ.