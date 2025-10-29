Xe và phương tiện
Toyota ấn định ngày khai tử dòng xe thể thao Supra

Hải Nguyên

Hải Nguyên

16:18 | 29/10/2025
Toyota chính thức thông báo dừng sản xuất dòng xe thể thao Supra vào tháng 3/2026. Đây là thế hệ GR Supra được phát triển chung với BMW Z4 từ năm 2019.
Toyota ấn định ngày khai tử dòng xe thể thao Supra
Toyota Supra Final Edition. Ảnh: carscoops

Hãng xe Nhật Bản vừa đưa ra thông tin khiến giới mê xe tiếc nuối. Chiếc Toyota Supra cuối cùng sẽ xuất xưởng vào tháng 3/2026.

Toyota Supra thế hệ thứ 5 mang mã hiệu A90 (hay còn gọi MkV) lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Detroit năm 2019. Đây là lần đầu tiên sau 21 năm, dòng xe thể thao huyền thoại của Toyota quay trở lại thị trường.

Thế hệ Supra này là kết quả hợp tác giữa hai hãng xe Toyota và BMW. Cả hai bên cùng phát triển nền tảng xe chung. Toyota sử dụng nền tảng này để tạo ra Supra, trong khi BMW dùng để sản xuất Z4. Hai mẫu xe chia sẻ nhiều thành phần kỹ thuật cơ bản giống nhau, từ khung gầm đến động cơ.

Toyota ấn định ngày khai tử dòng xe thể thao Supra
Toyota Supra Final Edition. Ảnh: carscoops

Phiên bản cuối với nhiều cải tiến

Trước khi ngừng sản xuất dòng Supra, hãng đã ra mắt Supra Final Edition, đánh dấu sự kết thúc của việc sản xuất dòng MkV, nhưng đi kèm với một vài thay đổi về mặt thẩm mỹ.

Phiên bản A90 Final Edition được nâng cấp hệ thống treo, lái và vi sai để cải thiện khả năng vận hành. Công suất động cơ bản Mỹ giữ nguyên ở mức 382 mã lực. Phiên bản Nhật Bản được tăng lên 429 mã lực.

Động cơ sáu xi-lanh tăng áp 3.0 lít do BMW cung cấp dẫn động cầu sau. Xe có hai lựa chọn hộp số: sàn sáu cấp hoặc tự động tám cấp ZF.

Toyota từng bán thêm bản Supra động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít công suất 255 mã lực tại Mỹ. Tuy nhiên lựa chọn này biến mất khỏi thị trường từ cuối năm mẫu 2024.

Toyota ấn định ngày khai tử dòng xe thể thao Supra
Toyota Supra Final Edition. Ảnh: carscoops

BMW Z4 cũng dừng sản xuất

Sản xuất BMW Z4 sẽ kết thúc cùng thời điểm năm 2026. Cả hai mẫu xe được lắp ráp tại nhà máy Magna Steyr ở Graz, Áo. BMW và Toyota không có kế hoạch tiếp tục hợp tác phát triển xe thể thao.

Tên gọi Supra xuất hiện lần đầu năm 1978 trên phiên bản cao cấp của Toyota Celica. Việc ngừng sản xuất thế hệ hiện tại không đồng nghĩa với việc cái tên này biến mất hoàn toàn.

Thế hệ mới sử dụng động cơ Toyota

Tin đồn và chính Toyota gợi ý về mẫu Supra mới ra mắt năm 2027. Xe dùng nền tảng mới nhưng giữ nguyên bố cục động cơ trước, dẫn động cầu sau.

Điểm khác biệt lớn nhất: thế hệ mới sử dụng động cơ tăng áp 2.0 lít do Toyota tự phát triển thay vì động cơ BMW. Công suất dự kiến đạt khoảng 394 mã lực.

Nissan Z chiếm ưu thế thị trường

Tin ngừng sản xuất Supra mang lại lợi thế cho Nissan Z. Số liệu đầu tháng 10 cho thấy Nissan Z bán được 4.800 xe tại Mỹ trong năm 2025. Con số này gấp hơn hai lần doanh số 2.009 chiếc của Toyota Supra.

Khoảng cách doanh số cho thấy vị thế thống trị của Nissan Z trong phân khúc xe thể thao tầm trung tại thị trường Mỹ năm nay.

