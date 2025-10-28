Theo BTC, đại nhạc hội năm nay sẽ mở màn tại Ninh Bình vào đêm 1/11/2025, trước khi tiếp tục “hành trình quẩy xuyên Việt” qua Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau trong tháng 11 và tháng 12 tới.

Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 chính thức khởi động

Không chỉ là một hành trình âm nhạc, Sound Freedom by VinaPhone còn là hành trình văn hoá và kết nối, nơi những người bạn khắp cả nước hoà chung một nhịp đập, tiếp nối định vị nhiều năm của VinaPhone là đưa đại nhạc hội về các tỉnh để giúp các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ thần tượng ngay tại địa phương.

Năm nay, không chỉ là năm “bội thu” concert của dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Tuy nhiên Sound Freedom by VinaPhone với những dấu ấn chưa từng có, những bữa tiệc thăng hoa, bùng cháy cảm xúc, các tiết mục bùng nổ của dàn line-up hàng đầu đến các tỉnh thành sẽ là sự kiện được nhiều bạn trẻ mong đợi.

Chuỗi đại nhạc hội đình đám Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 (2025) chính thức mở màn tại Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình vào đêm 1/11/2025

Chuỗi đại nhạc hội đình đám Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 (2025) chính thức mở màn tại Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình vào đêm 1/11/2025 là nơi quy tụ dàn nghệ sĩ V-Pop được yêu thích như QUANG HÙNG MASTERD mang năng lượng bùng nổ cùng loạt hit viral; Em Xinh Say Hi Muộii với phong cách đáng yêu nhưng “cực cháy” trên sân khấu cùng các nghệ sĩ Hà Myo, Ha Dung Hoàng Phạm, Duy Văn Phạm, DJ Hino… hứa hẹn “thổi bùng” không khí ngay từ những con beat đầu tiên.

Sự kiện mở cửa tự do, tuy nhiên để có được vị trí đứng gần sân khấu cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khi hoà mạng VinaPhone và đăng ký gói cước trên 50.000đ hoặc dịch vụ Internet Wi-Fi VNPT trong thời gian diễn ra chương trình.

Được biết, Sound Freedom mùa 3 sẽ được VinaPhone “nâng cấp full set” từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến công nghệ tương tác số, biến mỗi đêm diễn thành một lễ hội trọn vẹn, mang âm nhạc và công nghệ đến gần hơn với người trẻ trên khắp Việt Nam.

Đặc biệt, mùa này VinaPhone “chơi lớn”, mang cả vũ trụ công nghệ vào lễ hội. Tại mỗi điểm dừng, khán giả không chỉ chìm đắm trong âm nhạc mà còn có thể trải nghiệm mạng 5G siêu tốc, tha hồ livestream, quay clip và chia sẻ “khoảnh khắc cháy” theo thời gian thực. Khu game và mini game công nghệ sôi động, khu trải nghiệm ứng dụng MyVNPT với loạt tiện ích số cực chill, và ưu đãi dành riêng cho hội viên VinaPhone Plus sẽ biến sự kiện thành đúng kiểu “vừa quẩy, vừa chill, vừa nhận quà”.

Sau đêm mở màn tại Ninh Bình, Sound Freedom by VinaPhone sẽ tiếp tục “đổ bộ” các tỉnh, thành: Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau trong tháng 11 và 12.

Khán giả trên cả nước có thể theo dõi livestream và các nội dung độc quyền trên Truyền hình MyTV và Fanpage VNPT VinaPhone, để không bỏ lỡ những khoảnh khắc bùng nổ của đại nhạc hội, cập nhật lịch trình và lineup tiếp theo.