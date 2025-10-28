Xe và phương tiện
Xe 365

Mercedes-Benz Việt Nam đánh dấu 6 năm đào tạo kỹ thuật viên theo chuẩn Đức

Ngọc Hà

Ngọc Hà

14:31 | 28/10/2025
Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức lễ tốt nghiệp cho 12 kỹ thuật viên xuất sắc, đánh dấu 6 năm liên tục triển khai Chương trình Đào tạo Nghề Song Hành, hợp tác cùng LILAMA2 và AHK, nâng cao chất lượng nhân lực kỹ thuật ngành ô tô Việt Nam.
Mercedes-Benz Việt Nam đánh dấu 6 năm đào tạo kỹ thuật viên theo chuẩn Đức
Tân kỹ thuật viên và đại diện MBV

Mercedes-Benz Việt Nam vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 12 kỹ thuật viên xuất sắc thuộc Khóa 3 và Khóa 4 của Chương trình Đào tạo Nghề Song Hành – Kỹ thuật viên Cơ điện tử Ô tô. Sự kiện đánh dấu 6 năm liên tục Mercedes-Benz Việt Nam đầu tư và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, với tổng cộng 40 kỹ thuật viên chuyên môn cao đã tốt nghiệp kể từ năm 2019.

Mercedes-Benz Việt Nam đánh dấu 6 năm đào tạo kỹ thuật viên theo chuẩn Đức
Ông Peter Kompalla - Trưởng Đại diện AHK Việt Nam (trái) và Ông Vương Nguyễn Kim Văn - Giám đốc Khối Dịch vụ Hậu mãi MBV

Ông Vương Nguyễn Kim Văn, Giám đốc Khối Dịch vụ Khách hàng của Mercedes-Benz Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp: "Mercedes-Benz Việt Nam cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho khách hàng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và thị trường ô tô Việt Nam. Chương trình Đào tạo Nghề Song Hành này là minh chứng cho sự tận tâm của chúng tôi trong việc ươm mầm một đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và thúc đẩy sứ mệnh của công ty."

Khởi động từ năm 2019, chương trình được Mercedes-Benz Việt Nam triển khai phối hợp cùng Trường Cao đẳng Quốc tế LILAMA2 và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK). Đây là một trong những sáng kiến đào tạo tiên phong, kết hợp hài hòa mô hình lý thuyết chuẩn Đức với thực hành chuyên sâu trên các dòng xe Mercedes-Benz mới nhất, giúp học viên nhanh chóng thích ứng với xu thế chuyển mình mạnh mẽ của ngành ô tô hiện đại.

Tất cả học viên đều được các Nhà phân phối Mercedes-Benz Việt Nam tài trợ 100% chi phí đào tạo, thể hiện sự đầu tư thực chất vào con người – nền tảng của dịch vụ hậu mãi đẳng cấp Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Việt Nam đánh dấu 6 năm đào tạo kỹ thuật viên theo chuẩn Đức
Giảng Viên Trung tâm Huấn luyện MBV hướng dẫn thực hành chuyên sâu Tháo lắp - đo kiểm động cơ

Với lộ trình kéo dài hai năm rưỡi, chương trình được thiết kế chuyên sâu tuân thủ các tiêu chuẩn đào tạo nghiêm ngặt của Đức. Theo đó, học viên được hướng dẫn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, sử dụng các phương pháp giảng dạy thực tế và hướng đến ứng dụng:

  • Lý thuyết nền tảng về cơ điện tử ô tô tại Trường Cao đẳng Quốc tế LILAMA2,
  • Thực hành chuyên sâu tại các Nhà phân phối Mercedes-Benz trên toàn quốc,
  • Đào tạo sản phẩm, công nghệ và kỹ năng chuyên biệt tại trung tâm huấn luyện Mercedes-Benz Việt Nam.

Tại Trung tâm huấn luyện Mercedes-Benz Việt Nam, học viên được thực hành trực tiếp trên các dòng xe C-Class, E-Class, GLC-Class, S-Class, đồng thời được tiếp cận các nội dung đào tạo tiên tiến như chương trình điện áp cao (High Voltage Awareness - High Voltage Qualification Level 1) và kiến thức sản phẩm dành cho các mẫu xe EQ - nền tảng quan trọng giúp họ sẵn sàng với xu hướng điện hóa trong ngành ô tô tương lai. Được biết, tại Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam là một trong số ít nhà máy sở hữu Trung tâm huấn luyện riêng.

Các bài đánh giá lý thuyết và thực hành được giám sát chặt chẽ bởi hội đồng gồm quản đốc kỹ thuật của các Nhà phân phối, giảng viên trường Cao đẳng Quốc tế LILAMA2 và chuyên gia từ Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK).

Học viên tốt nghiệp nhận được chứng chỉ quốc tế từ Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK), trường Cao đẳng Quốc tế LILAMA2 và Mercedes-Benz Việt Nam, và được đảm bảo cơ hội việc làm tại các nhà phân phối của Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc.

Được trang bị đầy đủ các kỹ năng toàn diện, làm chủ công việc và chuyên môn nâng cao, kỹ thuật viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo Mercedes-Benz là nguồn lực quý giá để nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng lưới nhà phân phối của Mercedes-Benz Việt Nam và toàn ngành kỹ thuật ô tô Việt Nam nói chung.

Hơn nữa, các kỹ thuật viên tốt nghiệp được tạo cơ hội theo đuổi giáo dục cao hơn ở cấp đại học hoặc tiếp tục đào tạo thông qua các chương trình nâng cao của Mercedes-Benz Việt Nam.

Mercedes-Benz Việt Nam đào tạo kỹ thuật viên ô tô chương trình đào tạo nghề song hành kỹ thuật viên cơ điện tử ô tô LILAMA2 đào tạo nghề theo chuẩn Đức tuyển dụng kỹ thuật viên Mercedes

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Xe 365
Các hiệp hội ngành ô tô châu Âu đang cảnh báo về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu sau khi Trung Quốc mở rộng hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguồn nguyên liệu sống còn trong sản xuất xe điện, pin và chất bán dẫn.
Cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động

Cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động

Xe 365
Cơ chế mở cửa thủ công trên các dòng Tesla thường bị chủ xe bỏ qua, dẫn đến nguy cơ mắc kẹt trong tình huống khẩn cấp. Dưới đây là hướng dẫn cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động.
