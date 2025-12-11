Hà Nội vinh danh 87 cơ sở, công trình sử dụng năng lượng xanh năm 2025

Ngay từ đầu năm, TP. Hà Nội triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 18/11/2024 của UBND TP. Hà Nội về thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 trên địa bàn Thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

Sở Công Thương phối hợp với các Sở, ngành và UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời, hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2025, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Giờ Trái Đất 2025; tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế "Công nghệ năng lượng – Môi trường Hà Nội năm 2025" (Entech Hanoi 2025);…

Thành phố cũng tập trung hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán năng lượng cho 64 cơ sở, doanh nghiệp; xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 15 cơ sở; phát triển, công nhận 87 mô hình sử dụng năng lượng xanh Thành phố, với hàng nghìn giải pháp kỹ thuật tiêu biểu.

Các doanh nghiệp đã thực hiện mô hình quản lý năng lượng, các giải pháp kỹ thuật, đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. Đến nay, theo đánh giá sơ bộ Thành phố đã tiết kiệm được 164 kTOE, đạt 1,72% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu…

Các cơ sở đạt danh hiệu sử dụng năng lượng xanh 4 sao tại lễ trao danh hiệu.

Tại lễ trao giải, 87 cơ sở có số điểm đánh giá cao nhất đã được Sở Công Thương Hà Nội trao danh hiệu Năng lượng xanh Hà Nội 2025. Trong đó, 21 cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng trọng điểm đã triển khai thực hiện 125 giải pháp, tiết kiệm được 1.850 TOE, tương đương tiết kiệm 25,12 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm; kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 21 cơ sở này sẽ tiết kiệm 2.816 TOE, tương đương với 38,5 tỷ đồng;

28 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng đã triển khai thực hiện 168 giải pháp, tiết kiệm được 2.520 TOE, tương đương tiết kiệm 34,3 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm; kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 28 cơ sở này sẽ tiết kiệm 3.320 TOE, tương đương với 45,2 tỷ đồng; 23 công trình xây dựng có diện tích sàn trên 2.500m2 và 15 công trình xây dựng có diện tích sàn dưới 2.500m2 đã triển khai thực hiện 114 giải pháp, tiết kiệm được 1.938 TOE, tương đương tiết kiệm 26,4 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm; kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 38 công trình xây dựng này sẽ tiết kiệm 2.320 TOE, tương đương với 31,5 tỷ đồng.

Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng điển hình của các đơn vị tham gia năm nay như mô hình sử dụng dụng pin năng lượng mặt trời tại Công TNHH Panasonic Appliances Việt Nam, Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam…; sử dụng phần mềm BMS giám sát, điều khiển các trang thiết bị như hệ thống điện, điều hòa không khí, chiếu sáng, bơm, quạt,…tại khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, Tòa nhà Trung tâm công nghệ cao bưu chính viễn thông-Tổng công ty dịch vụ viễn thông; lắp biến tần điều khiển cho các động cơ dây chuyền sản xuất, bơm, quạt, máy nén khí tại Tổng Công ty May 10, Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam,...

Các cơ sở đạt danh hiệu sử dụng năng lượng xanh 3 sao tại lễ trao danh hiệu.

Phát biểu tại lễ trao danh hiệu, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, mô hình sử dụng năng lượng Xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố trong năm 2025.

Các doanh nghiệp, cơ sở đạt danh hiệu đã triển khai thực hiện các giải pháp có tính điển hình, mang lại hiệu quả cao, có thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp ở quy mô khác nhau, giúp cho các doanh nghiệp chủ động trong quá trình đổi mới trang thiết bị, quản lý vận hành, thiết kế và khai thác dự án.

Lễ trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2025 nhằm tôn vinh các cơ sở, doanh nghiệp cũng như phổ biến, nhân rộng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, giúp thúc đẩy công tác quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của Thành phố.

Đây cũng là hoạt động thiết thực để triển khai Kế hoạch số 11 ngày 1/12/2025 của Thành ủy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có mục tiêu tiết kiệm từ 8-10% lượng tiêu thụ năng lượng toàn Thành phố, đẩy mạnh sử dụng máy móc có hiệu suất cao, tăng cường các giải pháp giảm tiêu thụ điện và phát thải tại các khu công nghiệp, nhà máy, đô thị…

"Các doanh nghiệp đã sáng tạo, quyết tâm đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật, ứng dụng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu suất cao; tìm tòi, phát triển những nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo…gắn với việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. TP. “Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính để xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, hiện đại và bền vững”, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong khẳng định.