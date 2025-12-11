Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội

Phước Hà

Phước Hà

13:39 | 11/12/2025
Tối ngày 10/12 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới Không gian sáng tạo Hà Nội.
Sự kiện do UBND TP Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc tổ chức, với sự đồng hành của UNESCO, Tập đoàn Sovico cùng nhiều đơn vị, đối tác.

Công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 dự kiến sẽ được tổ chức với chủ đề “Kinh tế sáng tạo” thúc đẩy sự kết nối giữa doanh nghiệp, làng nghề, nghệ nhân, nhà thiết kế, các trường đại học và đội ngũ chuyên gia.

Các hoạt động diễn ra từ tháng 1/2026 đến 11/2026 trên phạm vi toàn thành phố, chia thành 5 không gian: Không gian di sản (khu vực chợ Đồng Xuân-Bắc Qua và Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân; Không gian Kẻ Chợ (khu vực phố cổ Hà Nội với 36 phố hàng); Không gian tương lai (Mạng lưới các công viên trên địa bàn thành phố); Không gian sinh thái (Khu vực bãi giữa và ven sông Hồng); Không gian cộng đồng (trên toàn bộ các không gian văn hóa, các thiết chế… trên toàn thành phố).

Công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ khởi động với sự kiện “Tụ hội sáng tạo” được tổ chức vào đầu tháng 1/2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Hoạt động chính trong lễ hội dự kiến xây dựng với các lĩnh vực: Hoạt động Triển lãm sáng tạo; Hội chợ sáng tạo; Diễn đàn sáng tạo; Cuộc thi sáng tạo; Dự án sáng tạo; Giải thưởng thiết kế sáng tạo; Quỹ Sáng tạo; Cơ sở hạ tầng sáng tạo. TP. Hà Nội mong muốn thông qua Lễ hội Thiết kế sáng tạo, thúc đẩy các dự án, ý tưởng và hành động cụ thể nhằm khai thác giá trị văn hóa, di sản vật thể và phi vật thể, làng nghề truyền thống phát triển lâu dài. Đặc biệt là nỗ lực bảo tồn văn hóa, kết hợp hài hòa với đổi mới tư duy và phát triển kinh tế.

Công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, với mong muốn các hoạt động thiết kế sáng tạo mang bản sắc, hiệu quả và đóng góp thiết thực cho kinh tế đô thị, TP. Hà Nội quyết định mở rộng quy mô sự kiện Lễ hội Thiết kế sáng tạo, tăng số lượng đối tác, chuyên gia và cộng đồng sáng tạo tham gia.

“TP. Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2 năm một lần vào tháng 11 và chuyển từ mô hình “lễ hội thiết kế” sang “hệ sinh thái sáng tạo đô thị”. Khung hoạt động sẽ được công bố từ cuối năm trước để các tổ chức, cá nhân chủ động đăng ký tham gia. Thành phố cũng sẽ trao giải, tôn vinh các mô hình, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp nổi bật” - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà chia sẻ.

Công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội
Lễ công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới Không gian sáng tạo Hà Nội.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nhận định, việc chuyển từ một lễ hội sang xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo sẽ tạo ra những cơ hội bền vững cho các nhà thiết kế, nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo, sinh viên và cộng đồng. Từ đó, sáng tạo trở thành một thực hành chung – nơi mọi người cùng tham gia, cùng kiến tạo và đưa vào đời sống hằng ngày. “UNESCO nhiệt liệt ủng hộ hành trình sáng tạo của Hà Nội và vui mừng đồng hành cùng Hà Nội trên con đường trở thành một không gian của trí tưởng tượng, kết nối và đổi mới” - ông Jonathan Wallace Baker bày tỏ.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo UNESCO

