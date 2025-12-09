Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đạt doanh thu hơn 32.000 tỷ đồng năm 2025

Năm 2025, trong điều kiện thời tiết cực đoan gây khó khăn, thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, các công ty cao su thành viên vẫn thực hiện vượt doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra. Doanh thu hợp nhất đạt 32.007 tỷ đồng, bằng 103,1% kế hoạch, tăng 11,4% so năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.929 tỷ đồng, bằng 118,6% kế hoạch, tăng 23,6% so năm trước. Toàn tập đoàn nộp ngân sách dự kiến khoảng 4.350 tỷ đồng, tăng 3,1% so kế hoạch đề ra; hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% theo Nghị quyết của Chính phủ.

VRG tiếp tục chăm lo tốt đời sống, việc làm, thu nhập cho hơn 80.000 người lao động với 24,7% là người đồng bào dân tộc thiểu số và 31,8% là người nước ngoài; các cân đối tài chính lớn được duy trì ổn định; chi trả cổ tức duy trì mức 4%, tương đương khoảng 1.600 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động đầu tư năm 2025 được thực hiện theo hướng tiết kiệm và thận trọng, ưu tiên các dự án thực sự cấp thiết và mang lại hiệu quả kinh tế. Tổng giá trị đầu tư toàn VRG trong năm đạt 4.145 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch 6.884 tỷ đồng, thể hiện chủ trương siết chặt đầu tư để bảo toàn nguồn lực cho các mục tiêu trọng yếu.

Phó Tổng giám đốc Thường trực VRG Đỗ Hữu Phước cho biết, năm 2025, Đảng ủy VRG đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, giúp Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, VRG triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng bền vững trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của VRG trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều biến động. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhận định, năm 2025, VRG tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp.

Quang cảnh hội nghị.

VRG đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng: đảm bảo việc làm, thu nhập và phúc lợi cho hơn 80.000 lao động, trong đó có lực lượng lớn lao động đồng bào dân tộc và lao động tại Lào, Campuchia. Công tác quốc phòng an ninh, đối ngoại nhân dân tiếp tục được duy trì hiệu quả tại các vùng biên giới…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị VRG bước sang năm 2026, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trách nhiệm nêu gương. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; chủ động ứng phó thị trường và biến động quốc tế. Đẩy nhanh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, chế biến và phát triển khu công nghiệp. Tiếp tục tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, tối ưu nguồn lực; nâng cao hiệu quả quản trị theo chuẩn mực hiện đại. Chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt tại vùng sâu, vùng biên giới và các đơn vị ở Lào – Campuchia. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

“Đảng ủy Chính phủ tin tưởng rằng, VRG với truyền thống gần một thế kỷ và tinh thần vượt khó bền bỉ, sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào kinh tế xã hội, an sinh và quốc phòng an ninh của đất nước…” - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.