HanoiPlas 2025: Giải pháp tiên tiến ngành nhựa, cao su và tái chế hội tụ tại Hà Nội

Sự kiện quy tụ hơn 200 nhà triển lãm đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến hàng loạt giải pháp công nghệ tiên tiến trong ngành nhựa, cao su và tái chế.

Triển lãm HanoiPlas 2025 do Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD phối hợp với Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn từ Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) và các hiệp hội ngành nghề liên quan.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) Lê Hoàng Tài phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Lê Hoàng Tài , Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) khẳng định: HanoiPlas là một sự kiện thường niên, uy tín được tổ chức thành công nhiều năm liền tại Việt Nam.

Triển lãm Quốc tế HanoiPlas 2025 năm nay là lần thứ 13 sự kiện được tổ chức với sự tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm của trên 200 doanh nghiệp, tổ chức, nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực nhựa và cao su đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm cũng là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Với diện tích trưng bày hơn 9.000m², HanoiPlas 2025 giới thiệu các công nghệ, thiết bị và giải pháp mới nhất trong lĩnh vực ép phun, thổi màng, máy đùn, nguyên liệu, hóa chất và đặc biệt là các giải pháp tái chế và sản xuất thông minh.

Triển lãm quy tụ các nhà sản xuất hàng đầu ngành công nghiệp, trình diễn công nghệ và thiết bị mới nhất, mang đến cho khách tham quan cái nhìn sâu sắc về xu hướng tương lai và các đổi mới thúc đẩy ngành nhựa và cao su.

Một số thương hiệu nổi bật góp mặt tại triển lãm gồm: Fu Chun Shin, Toyo Chemical, Hongzheng Liansu (máy ép phun); Queensense, Matila, Kaitai (máy thổi màng);INEM, Solvis, Sunglory, Austsing (nguyên liệu – hóa chất);Kerke, Haorui, Magic Falcon (giải pháp tái chế);Huanyu Automation Vina, Datacolor (công nghệ tự động hóa & kiểm soát chất lượng).

Khách tham quan triển lãm.

Các đơn vị tham gia đại diện cho sự đa dạng và năng động của ngành, cung cấp giải pháp hiệu quả cao và thực hành bền vững đáp ứng nhu cầu phát triển liên tục. Khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các tiến bộ công nghệ tiên phong định hình tương lai sản xuất nhựa và cao su.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chuỗi hội thảo chuyên ngành do Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) và Meslab tổ chức cũng diễn ra trong khuôn khổ sự kiện, tập trung vào các chủ đề như: xu hướng polyolefin, giải pháp bao bì mới, vật liệu PP siêu trong và chuyển đổi từ OEM sang ODM.

Dự kiến sự kiện sẽ thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, bao gồm kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý và nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, kết nối và hợp tác.

Triển lãm HanoiPlas 2025 được kỳ vọng là nền tảng thương mại, công nghệ hàng đầu cho ngành công nghiệp nhựa, cao su và tái chế tại Việt Nam, trong bối cảnh ngành nhựa trong nước đang tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến đạt 16,36 triệu tấn vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 8,44%.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 7/6, tại Trung tâm Triển lãm ICE Hà Nội - 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.