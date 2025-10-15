Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group Chen Zi, tịch thu lên đến 127.271 bitcoin, tương đương 14,2 tỉ USD - Ảnh: PRINCE GROUP.

Tập đoàn Campuchia bị Mỹ liệt vào danh sách tội phạm xuyên quốc gia

Theo Wall Street Journal, ngày 14-10 (giờ địa phương), Chính phủ Mỹ chính thức công bố Prince Group là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện. Các doanh nghiệp và cá nhân Mỹ bị cấm giao dịch với tập đoàn này.

Cùng lúc, Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin trị giá 14,2 đến 15 tỉ USD và được cho là thu nhập từ hoạt động lừa đảo và rửa tiền của Prince Group. Đây là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Doanh nhân “vàng” của Campuchia bị truy tố

Nhân vật trung tâm của vụ việc là ông Chen Zhi (38 tuổi) là doanh nhân sinh ra tại Trung Quốc, sau đó nhập quốc tịch Campuchia, hiện là Chủ tịch kiêm CEO của Prince Group.

Ngày 8-10, Tòa án liên bang quận Brooklyn (New York, Mỹ) chính thức truy tố ông Chen với các tội danh lừa đảo qua mạng viễn thông và rửa tiền có tổ chức.

Theo cáo trạng, ông Chen và đồng phạm điều hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, ép buộc nạn nhân thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Các nạn nhân bị giam giữ, giám sát và thậm chí bị đánh đập nếu không đạt chỉ tiêu.

Trong một chỉ đạo được trích dẫn trong hồ sơ điều tra, Chen Zhi được cho là đã ra lệnh “không đánh chết nạn nhân”, cho thấy mức độ tàn bạo của hệ thống này.

Đế chế lừa đảo đội lốt tập đoàn đầu tư

Prince Group vốn tự quảng bá là tập đoàn đa ngành hoạt động trong bất động sản, tài chính và giải trí bị Mỹ cáo buộc che giấu các hoạt động lừa đảo quy mô lớn.

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Prince Group vận hành ít nhất 10 trung tâm lừa đảo “nuôi heo” tại Campuchia, nơi nhân viên giả danh người yêu trực tuyến để “vỗ béo” nạn nhân, dụ dỗ họ đầu tư tiền ảo, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền khi “mổ”.

Không dừng lại ở đó, tập đoàn này còn bị tố tham gia các hoạt động tống tiền tình dục (sextortion) bằng hình ảnh do AI tạo ra, cờ bạc bất hợp pháp, buôn người và tham nhũng chính trị.

Nguồn tiền thu được sau đó được rửa thông qua các sòng bạc trực tuyến, hoạt động “đào” tiền điện tử và đầu tư vào tài sản xa xỉ, bao gồm du thuyền đăng ký tại Singapore và một bức tranh Picasso mua qua nhà đấu giá ở New York.

Ngoài Mỹ, Anh cũng tham gia nỗ lực quốc tế này, áp đặt lệnh trừng phạt với 6 pháp nhân và 6 cá nhân liên quan Prince Group.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tuyên bố: “Những kẻ chủ mưu đằng sau các trung tâm lừa đảo khủng khiếp này đang phá hoại cuộc sống của những người dễ bị tổn thương”.

Tổng cộng 146 cá nhân và pháp nhân thuộc mạng lưới Prince Group bị trừng phạt trong chiến dịch lần này. Vụ việc được xem là dấu mốc trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng và lừa đảo xuyên biên giới.

Dù bị truy tố, Chen Zhi hiện vẫn chưa bị bắt giữ. Nếu bị kết tội, ông có thể lãnh án tới 40 năm tù tại Mỹ.

Prince Group và đại diện của Chen Zhi chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc mới nhất, nhưng trong các tuyên bố trước đây, tập đoàn này luôn phủ nhận việc tham gia vào hoạt động lừa đảo.