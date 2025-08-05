Năm ngoái, chiến dịch “Nhận diện Lừa đảo” do Meta triển khai đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt tiếp cận và hàng trăm nghìn lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Những phản hồi tích cực từ cộng đồng là tiền đề để Meta tiếp tục phát triển chiến dịch trong năm 2025 với nội dung sáng tạo và hình thức tương tác đa dạng hơn.

Cùng Meta nhận diện lừa đảo

Theo đó, chiến dịch năm nay với tên gọi “Nhận diện Lừa đảo 2025” sẽ tập trung vào mục tiêu nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng nhận diện bảy hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay, bao gồm: 1) Lừa đảo qua tin nhắn; 2) Lừa đảo tình cảm; 3) Lừa đảo đầu tư; 4) Lừa đảo mạo danh; 5) Lừa đảo mua sắm trực tuyến; 6) Lừa đảo việc làm; 7) Lừa đảo chiếm đoạt tài khoản.

Meta sẽ hợp tác cùng Eyeyah!, một nền tảng giáo dục ứng dụng nghệ thuật thị giác, để giới thiệu một trò chơi tương tác nhằm đưa kiến thức phòng chống lừa đảo đến gần hơn với người dùng

Đặc biệt, Meta sẽ hợp tác cùng Eyeyah!, một nền tảng giáo dục ứng dụng nghệ thuật thị giác, để giới thiệu một trò chơi tương tác nhằm đưa kiến thức phòng chống lừa đảo đến gần hơn với người dùng theo cách trực quan và dễ tiếp cận. Trò chơi được thiết kế dựa trên các tình huống lừa đảo phổ biến, giúp người dùng tăng khả năng phản xạ và tư duy phân tích, từ đó nhận diện các tình huống lừa đảo. Chiến dịch năm nay sẽ có sự đồng hành của các nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong lĩnh vực gaming tại Việt Nam như Mèo Simmy, Ngân Sát Thủ, Tùng Họa Mi, Hiếu LeBlanC và iLoda.

Kể từ năm 2016, Meta đã đầu tư hơn 30 tỷ USD vào đội ngũ nhân sự và công nghệ để bảo vệ an toàn và an ninh trên nền tảng

Đảm bảo quyền riêng tư và sự an toàn của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của Meta. Kể từ năm 2016, Meta đã đầu tư hơn 30 tỷ USD vào đội ngũ nhân sự và công nghệ để bảo vệ an toàn và an ninh trên nền tảng, và ước tính hiện nay có 40.000 nhân viên đang làm việc trong bộ phận này. Riêng trong năm 2024, Meta đã gỡ bỏ hơn 15.000 liên kết chứa nội dung lừa đảo tại Việt Nam và gần đây đã gỡ bỏ thêm 10 triệu tài khoản mạo danh các nhà sản xuất nội dung lớn trên toàn cầu.

Meta cũng đang mở rộng việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để tăng cường ngăn chặn các hình thức lừa đảo

Bên cạnh việc triệt phá các mạng lừa đảo, Meta cũng đang mở rộng việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để tăng cường ngăn chặn các hình thức lừa đảo như quảng cáo mạo danh người nổi tiếng, đồng thời hỗ trợ người dùng khôi phục quyền truy cập vào các tài khoản bị hack. Từ tháng 2 năm nay, Meta đã mở rộng thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt để phát hiện và gỡ bỏ các tài khoản giả mạo mà kẻ lừa đảo có thể sử dụng.

“Là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm giảm thiểu các hành vi lừa đảo và thông tin sai lệch trên không gian mạng, chúng tôi tự hào khi tiếp tục triển khai chiến dịch “Nhận diện Lừa đảo” tại Việt Nam, một trong những thị trường trọng điểm của Meta tại khu vực châu Á nhân Ngày An ninh mạng Việt Nam. Chúng tôi tin rằng việc trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dùng là yếu tố then chốt giúp họ chủ động tự bảo vệ mình trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Thông qua các nội dung sáng tạo và trò chơi tương tác, chiến dịch năm nay sẽ giúp người dùng hình thành thói quen kiểm tra, suy nghĩ kỹ khi giao tiếp và chia sẻ thông tin trên mạng. Đây cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa cam kết lâu dài của Meta trong việc xây dựng một môi trường số an toàn, đáng tin cậy và có trách nhiệm tại Việt Nam.” Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam chia sẻ.