Dplus KIA lội ngược dòng kịch tính, đánh bại DRX 3-2 tại Playoffs LCK Cup 2026

DK giành chiến thắng kịch tính trước DRX. Nguồn:dpluskia.lol

Ván thi đấu thứ nhất chứng kiến bộ mặt áp đảo hoàn toàn của DRX với chiến thắng chỉ sau hơn 33 phút với tỷ số mạng hạ gục áp đảo 26-14, những mục tiêu quan trọng bị kiểm soát hoàn toàn khi bốn Rồng cùng hai Baron đều thuộc về bên phía DRX. Đường giữa bên phía DRX “Jiwoo” với con bài Azir và “Andil” trong vai trò hỗ trợ với vị tướng Nautilus là hai nhân tố nổi bật, góp công lớn vào màn trình diễn áp đảo của DRX trong ván một.

Sang ván thứ hai DK đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng sau hơn 41 phút thi đấu đầy căng thẳng. Điểm nhấn lớn nhất thuộc về “Siwoo” trong vai trò xạ thủ bên phía DK với lựa chọn Kalista, khi người chơi này sở hữu lượng lính vượt trội lên tới 351 chỉ số, tạo nền tảng sức mạnh ổn định về cuối trận. Bên cạnh đó, người đi rừng “Lucid” bên phía DK với vị tướng Wukong cũng có màn trình diễn xuất sắc, khép lại ván đấu với chỉ số 9 lần hạ gục, 2 lần nằm xuống và 13 lần hỗ trợ. Lợi thế được DK thiết lập từ rất sớm nhờ tình huống hạ gục đầu tiên, qua đó từng bước gia tăng cách biệt và kiểm soát thế trận theo đúng ý đồ.

Ở ván thứ ba, DRX đã kịp thời lấy lại lợi thế khi giành chiến thắng trong một thế trận giằng co với tỷ số 16-13 nghiêng về phía DRX. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng ở các pha giao tranh nhỏ lẻ, nhưng DRX là những người tận dụng cơ hội tốt hơn ở giai đoạn giữa và cuối trận để tạo khác biệt về mục tiêu lớn, qua đó vươn lên dẫn trước trong loạt trận.

Tuy nhiên, bước sang ván bốn, DK lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn áp đảo. Chỉ trong vòng 27 phút thi đấu, họ kết thúc trận đấu với tỷ số chênh lệch 13-2, kiểm soát toàn bộ thế trận từ sớm. DK không chỉ vượt trội về lượng tài nguyên và tầm nhìn mà còn khiến DRX không thể tiếp cận bất kỳ mục tiêu quan trọng nào trên bản đồ. Từ Rồng, Sứ Giả cho đến các công trình, tất cả đều nằm trong tay DK, qua đó san bằng tỷ số một cách đầy thuyết phục.

Cao trào của loạt trận diễn ra ở ván đấu quyết định. DK tạo bước ngoặt ngay từ giai đoạn đầu khi Smash với lựa chọn Jinx có được điểm hạ gục chấm dứt chuỗi hạ gục của đối thủ, qua đó tăng tiến sức mạnh vượt trội và nhanh chóng hoàn tất bộ trang bị chủ lực. Khi xạ thủ đạt ngưỡng sức mạnh tối đa, DK triển khai giao tranh đầy tự tin.

Ở tuyến trên, Lucid với Dr. Mundo thi đấu bền bỉ và hiệu quả, khép lại ván đấu với chỉ số 9 lần hạ gục, 2 lần nằm xuống và 13 lần hỗ trợ, trở thành tấm khiên vững chắc trong các pha lao vào. Bên cạnh đó, những cú kéo quyết định từ Career đã mở ra nhiều tình huống giao tranh thuận lợi, giúp DK liên tục giành lợi thế. Tận dụng triệt để ưu thế đội hình, DK khép lại ván năm với tỷ số 13-6, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy kịch tính.

Ván đấu quyết định, DK tạo bước ngoặt ngay từ giai đoạn đầu khi xạ thủ “Smash” với vị tướng Jinx có được điểm hạ gục chấm dứt chuỗi hạ gục của đối thủ, qua đó tăng tiến sức mạnh vượt trội và nhanh chóng hoàn tất bộ trang bị chủ lực. Ở tuyến trên, “Lucid” với vị tướng Mundo thi đấu bền bỉ và hiệu quả, khép lại ván đấu với KDA 9/2/13, trở thành tấm khiên vững chắc trong các pha lao vào của DK. Tận dụng ưu thế đội hình, DK khép lại ván năm với tỷ số 13-6, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy kịch tính. Kết thúc trận đấu đường giữa “ShowMaker” bên phía DK dành được danh hiệu POTM (Player of the Match).

Đường giữa bên phía DK là ShowMaker giành được danh hiệu POTM. Nguồn:dpluskia.lol

Với chiến thắng này, DK giành quyền tiến vào vòng hai nhánh thắng, nơi họ sẽ chạm trán Gen.G, đội vừa thay đổi lựa chọn khi chọn họ để đối đầu thay vì BFX được lựa chọn trước đó hứa hẹn một cuộc đối đầu đỉnh cao. Kết quả này cũng cho thấy DK, đội từng giành ngôi á quân thế giới, đang dần lấy lại phong độ và khẳng định tham vọng chinh phục danh hiệu tại LCK Cup 2026.