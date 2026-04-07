Disney+ thâu tóm sóng esports châu Á: Cúp KeSPA và loạt giải lớn lên nền tảng toàn cầu

Disney và Hiệp hội Thể thao Điện tử Hàn Quốc mới đây đã ký kết thoải thuận hợp tác được xem là một bước đi chiến lược nhằm định vị Disney+ như một điểm đến mới cho nội dung thể thao trực tiếp, bên cạnh thế mạnh vốn có về phim ảnh và giải trí.

Theo nội dung ký kết, Disney+ sẽ đảm nhận vai trò nền tảng phát sóng trực tiếp toàn cầu cho hàng loạt sự kiện esports quan trọng trong năm 2026. Danh sách này bao gồm Esports Champions Asia Jinju 2026, Cúp KeSPA Liên Minh Huyền Thoại 2026, cùng các giải đấu và hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á 2026. Đây là bước mở rộng đáng kể so với năm trước, khi quan hệ hợp tác giữa hai bên chỉ dừng lại ở phạm vi phát sóng trong khu vực châu Á.

Disney+ và KeSPA công bố thỏa thuận đưa các giải đấu esports lớn lên nền tảng trực tuyến

Sự kiện mở màn của chuỗi hợp tác là Esports Champions Asia Jinju 2026, diễn ra từ ngày 24 đến 26/4 tại Jinju. Giải đấu quy tụ các đội tuyển hàng đầu đến từ nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Mông Cổ.

Các nội dung thi đấu trải rộng trên nhiều tựa game tiêu biểu của esports hiện đại, bao gồm Street Fighter 6, The King of Fighters XV, TEKKEN 8, series eFootball, cùng PUBG Mobile và Eternal Return. Sự đa dạng này phản ánh rõ xu hướng phát triển đa nền tảng và đa thể loại của thể thao điện tử khu vực.

Không chỉ đơn thuần là một giải đấu, Esports Champions Asia còn đóng vai trò như bước chạy đà quan trọng cho các đội tuyển quốc gia trước thềm Asian Games 2026, nơi esports tiếp tục được đưa vào chương trình thi đấu chính thức với hệ thống huy chương. Điều này cho thấy vị thế ngày càng được công nhận của thể thao điện tử trong hệ thống thi đấu thể thao quốc tế.

Sau sự kiện tại Jinju, tâm điểm sẽ chuyển sang Cúp KeSPA Liên Minh Huyền Thoại 2026, giải đấu giàu truyền thống của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc. Bên cạnh các trận đấu chính thức, Disney+ cũng nắm quyền phát sóng nhiều hoạt động liên quan như lễ xuất quân của đội tuyển quốc gia và các trận đấu đánh giá lực lượng. Qua đó, khán giả có thể theo dõi toàn diện quá trình chuẩn bị của đội tuyển Hàn Quốc trước khi bước vào đấu trường châu lục.

Việc Disney+ trở thành nền tảng phát sóng tập trung cho các giải đấu lớn tại châu Á được kỳ vọng sẽ giúp khán giả toàn cầu, đặc biệt là tại các thị trường phương Tây, tiếp cận esports thuận tiện hơn. Thay vì phải tìm kiếm nội dung rải rác trên nhiều nền tảng, người xem có thể theo dõi các sự kiện lớn tại một địa chỉ duy nhất với chất lượng phát sóng được kiểm soát tốt hơn.

Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng kéo theo nhiều tranh luận. Trong nhiều năm, các giải đấu esports được phát miễn phí trên những nền tảng như Twitch hay YouTube, góp phần xây dựng một cộng đồng người xem rộng lớn và năng động.

Việc chuyển sang mô hình thuê bao trả phí có thể tạo ra rào cản tiếp cận đối với một bộ phận khán giả, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tình trạng phân mảnh bản quyền, một đặc điểm vốn phổ biến trong thể thao truyền thống, khi người xem phải đăng ký nhiều dịch vụ khác nhau để theo dõi đầy đủ các giải đấu.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái co-streaming, yếu tố quan trọng giúp esports phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ qua cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Nếu các chính sách bản quyền của Disney hạn chế việc phát sóng lại hoặc bình luận tự do, lượng người xem từ các streamer có thể suy giảm, kéo theo sự thay đổi đáng kể trong cách cộng đồng tiếp cận và tương tác với nội dung esports.

Dù vẫn tồn tại những ý kiến trái chiều, thỏa thuận giữa Disney và KeSPA được đánh giá là một dấu mốc quan trọng. Không chỉ góp phần nâng tầm esports Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, động thái này còn phản ánh xu hướng các tập đoàn truyền thông lớn đang gia tăng sự hiện diện trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Trong bối cảnh esports ngày càng tiệm cận mô hình vận hành của thể thao chuyên nghiệp, năm 2026 nhiều khả năng sẽ trở thành bước ngoặt, định hình lại cách khán giả toàn cầu tiếp cận và tiêu thụ nội dung trong ngành công nghiệp đang phát triển nhanh này.