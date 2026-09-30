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VNPT-IT bắt tay LPIXEL đưa AI chẩn đoán hình ảnh vào bệnh viện Việt

Hùng Cường

Hùng Cường

16:39 | 30/09/2026
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Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) vừa ký thỏa thuận hợp tác với công ty LPIXEL của Nhật Bản để tích hợp dòng AI chẩn đoán hình ảnh EIRL vào nền tảng quản lý hình ảnh y tế trên điện toán đám mây mà VNPT-IT đang triển khai tại hơn 600 cơ sở y tế khắp Việt Nam.
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Theo thông báo mới nhất của LPIXEL (trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản), VNPT-IT và LPIXEL sẽ hợp tác đưa dòng sản phẩm EIRL vào thị trường ASEAN. Thỏa thuận được xây dựng trên kết quả thử nghiệm thực tế (PoC) mà hai bên triển khai từ tháng 9/2025 cùng Tổ chức Tư vấn Kỹ thuật Viễn thông Nhật Bản (JTEC).

VNPT RIS/PACS tích hợp AI chẩn đoán hình ảnh EIRL

Theo thỏa thuận, chức năng phân tích ảnh X-quang bằng AI của EIRL sẽ được tích hợp trực tiếp vào VNPT RIS/PACS, nền tảng quản lý hình ảnh y tế trên điện toán đám mây của VNPT-IT, hiện được triển khai tại hơn 600 cơ sở y tế tính đến tháng 8/2026. Hệ thống tự động chuyển ảnh cần phân tích từ PACS của bệnh viện tới EIRL qua cổng DICOM Gateway của VNPT, sau đó đưa kết quả phân tích trở lại PACS để hiển thị ngay trên trình xem ảnh DICOM mà bác sĩ đang sử dụng. Cách tích hợp này giữ nguyên quy trình làm việc hiện có, đồng thời rút ngắn thời gian đọc ảnh và hỗ trợ nâng cao chất lượng, độ an toàn trong chẩn đoán hình ảnh.

Quy trình khám bệnh tích hợp AI chẩn đoán hình ảnh EIRL trên môi trường đám mây của VNPT, từ khâu bác sĩ gửi thông tin bệnh nhân lên hệ thống HIS, đặt lịch qua RIS, nhận chỉ định chụp, lưu ảnh X quang, CT, MRI lên PACS, tới khâu EIRL phân tích và trả kết
Quy trình khám bệnh tích hợp AI chẩn đoán hình ảnh EIRL trên môi trường đám mây của VNPT, từ khâu bác sĩ gửi thông tin bệnh nhân lên hệ thống HIS, đặt lịch qua RIS, nhận chỉ định chụp, lưu ảnh X quang, CT, MRI lên PACS, tới khâu EIRL phân tích và trả kết quả về máy tính của bác sĩ. Ảnh: LPIXEL

LPIXEL cho biết thỏa thuận đã đạt kết quả đầu tiên khi AI chẩn đoán hình ảnh EIRL được triển khai tại hơn 10 cơ sở y tế ở Việt Nam, trong đó có Bệnh viện Bưu điện Hà Nội, và chính thức đưa vào sử dụng lâm sàng. Trước đó, từ tháng 9/2025, hai bên đã thử nghiệm EIRL trên nền tảng PACS điện toán đám mây của VNPT tại các cơ sở này. Sau quá trình thử nghiệm, bác sĩ An, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bưu điện Hà Nội, đánh giá EIRL, đặc biệt là công cụ EIRL Chest Screening hỗ trợ đọc X-quang ngực, mang lại giá trị trong thực hành lâm sàng và nhận được sự tin tưởng của đội ngũ bác sĩ.

AI chẩn đoán hình ảnh giảm tải cho bác sĩ

LPIXEL dẫn số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch và đái tháo đường hiện chiếm khoảng 62% số ca tử vong tại ASEAN, thay thế nhóm bệnh truyền nhiễm và bệnh cấp tính từng là những nguyên nhân tử vong hàng đầu.Số ca bệnh mạn tính gia tăng kéo theo nhu cầu phát hiện sớm, trong khi nhân lực y tế tại nhiều nước vẫn hạn chế. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có 0,83 bác sĩ trên 1.000 dân, Indonesia 0,70, Thái Lan 0,93 và Philippines 0,79, thấp hơn nhiều so với mức 2,61 của Nhật Bản. Tình trạng này khiến khối lượng công việc của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tăng lên, qua đó thúc đẩy nhu cầu ứng dụng AI để hỗ trợ đọc ảnh và rút ngắn các khâu trong quy trình chẩn đoán.

Các sản phẩm AI chẩn đoán hình ảnh EIRL lần lượt được cấp phép tại Việt Nam vào tháng 12/2024, Philippines tháng 1/2025, Thái Lan tháng 2/2025, Indonesia tháng 5/2025, Malaysia tháng 11/2025 và Singapore tháng 3/2026. Ảnh: LPIXEL
Các sản phẩm AI chẩn đoán hình ảnh EIRL lần lượt được cấp phép tại Việt Nam vào tháng 12/2024, Philippines tháng 1/2025, Thái Lan tháng 2/2025, Indonesia tháng 5/2025, Malaysia tháng 11/2025 và Singapore tháng 3/2026. Nguồn: LPIXEL

Dòng EIRL hiện đã được cấp phép thiết bị y tế tại sáu thị trường ASEAN gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore. Sau khi hợp tác với VNPT-IT và triển khai chính thức tại nhiều cơ sở y tế ở Việt Nam, LPIXEL dự kiến mở rộng ứng dụng EIRL trong nước, đồng thời tìm kiếm các đối tác phân phối có mạng lưới y tế và hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp để đưa sản phẩm sang các thị trường khác trong khu vực, trước mắt là Thái Lan, Indonesia và Philippines. LPIXEL cho biết doanh nghiệp muốn phối hợp với các đối tác địa phương để mở rộng ứng dụng AI chẩn đoán hình ảnh, qua đó hỗ trợ bác sĩ và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chẩn đoán tại ASEAN.

Thành lập năm 2014, LPIXEL chuyên phát triển công nghệ phân tích hình ảnh bằng AI cho lĩnh vực y tế và khoa học sự sống. Dòng phần mềm thiết bị y tế EIRL của công ty hỗ trợ bác sĩ phân tích nhiều loại hình ảnh, từ X-quang, chụp cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI) đến ảnh nội soi đại tràng. Tính đến tháng 2/2026, EIRL đã được lắp đặt tại hơn 1.200 cơ sở y tế ở Nhật Bản và thực hiện hơn 16 triệu lượt phân tích lâm sàng, theo LPIXEL. Công ty cho biết hệ thống giúp bác sĩ phát hiện thêm các dấu hiệu bất thường có nguy cơ bị bỏ sót trong quá trình đọc ảnh.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Hà Nội - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đà Nẵng - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Miền Tây - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Tây Nguyên - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Cập nhật: 30/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Thái Bình 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,720 ▲160K 14,320 ▲160K
Trang sức 99.99 13,730 ▲160K 14,330 ▲160K
Cập nhật: 30/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,411 ▲16K 14,412 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,411 ▲16K 14,413 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,406 ▲1267K 1,436 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,406 ▲1267K 1,437 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,381 ▲16K 1,426 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,188 ▲1584K 141,188 ▲1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,311 ▲1200K 107,111 ▲1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,328 ▲78704K 97,128 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,345 ▲976K 87,145 ▲976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,494 ▲933K 83,294 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,982 ▼44171K 5,962 ▼52991K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cập nhật: 30/09/2026 18:00
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