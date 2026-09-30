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Dự thảo quy định mới về công bố thông tin chứng khoán có gì?

Thế Kiên

Thế Kiên

08:19 | 30/09/2026
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Dự thảo Thông tư mới dự kiến mở rộng nhóm chủ thể phải công bố thông tin bằng tiếng Anh từ năm 2027, bổ sung nghĩa vụ công bố ESG và siết việc cung cấp tài liệu họp đại hội đồng cổ đông.
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Quy định công bố thông tin chứng khoán mới có gì?
Quy định công bố thông tin chứng khoán mới có gì?

Thêm nhiều chủ thể phải công bố thông tin bằng tiếng Anh

Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể bước vào một giai đoạn mới về chuẩn công bố thông tin khi Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Dự thảo dự kiến thay thế Thông tư 96/2020/TT-BTC, đồng thời cập nhật các quy định mới tại Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP. Một trong những thay đổi lớn là mở rộng nhóm chủ thể phải công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Cảnh báo hành vi giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Cảnh báo hành vi giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Theo dự thảo, nhóm tổ chức niêm yết phải thực hiện công bố bằng tiếng Anh được xác định cụ thể hơn, gồm tổ chức niêm yết cổ phiếu, tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp, tổ chức niêm yết chứng quyền có bảo đảm, quỹ đại chúng niêm yết và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng niêm yết.

Phạm vi còn được mở rộng sang tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, tổ chức thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, văn phòng đại diện và chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, quỹ đại chúng cùng một số công ty chứng khoán chưa phải công ty đại chúng.

Theo phương án được nêu trong dự thảo, các nhóm bổ sung này sẽ công bố thông tin định kỳ bằng tiếng Anh từ ngày 1/1/2027. Công bố thông tin bất thường, thông tin theo yêu cầu và các thông tin khác bằng tiếng Anh dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Đây là sự mở rộng so với khuôn khổ hiện hành. Thông tư 68/2024/TT-BTC quy định tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ bằng tiếng Anh từ ngày 1/1/2025, sau đó thực hiện công bố thông tin bất thường, theo yêu cầu và các hoạt động khác bằng tiếng Anh từ ngày 1/1/2026. Với các công ty đại chúng còn lại, các mốc tương ứng là năm 2027 và 2028.

Việc mở rộng phạm vi sử dụng tiếng Anh có thể giúp nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin doanh nghiệp trực tiếp hơn, thay vì phụ thuộc vào các bản dịch hoặc nguồn dữ liệu trung gian. Đây cũng là một phần trong quá trình nâng chất lượng minh bạch của thị trường.

Báo cáo thường niên không còn phải chờ báo cáo kiểm toán

Một thay đổi khác liên quan trực tiếp đến hàng nghìn nhà đầu tư theo dõi hoạt động doanh nghiệp là cách công bố báo cáo thường niên.

Thực tế có trường hợp doanh nghiệp đến thời hạn công bố báo cáo thường niên nhưng chưa hoàn thành báo cáo tài chính năm đã kiểm toán. Nếu tiếp tục chờ báo cáo kiểm toán, doanh nghiệp có nguy cơ chậm công bố báo cáo thường niên.

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Dự thảo xử lý tình huống này bằng cách quy định công ty đại chúng phải lập và công bố báo cáo thường niên theo mẫu trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nếu tại thời điểm công bố báo cáo thường niên, doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, phần thông tin tài chính phải ghi rõ đây là số liệu chưa được kiểm toán.

Sau khi báo cáo tài chính kiểm toán được phát hành, công ty phải cập nhật và công bố lại thông tin tài chính trong vòng 24 giờ. Cách tiếp cận này tách nghĩa vụ công bố báo cáo thường niên khỏi tiến độ hoàn thành báo cáo kiểm toán, đồng thời vẫn yêu cầu doanh nghiệp cập nhật lại dữ liệu khi có số liệu chính thức.

Với nhà đầu tư, điều này có nghĩa thông tin về hoạt động, quản trị và định hướng của doanh nghiệp có thể được cung cấp đúng thời hạn hơn. Tuy nhiên, người đọc cũng cần phân biệt rõ số liệu tài chính chưa kiểm toán với số liệu đã được kiểm toán.

Siết việc công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông

Dự thảo cũng thay đổi cách doanh nghiệp cung cấp tài liệu họp đại hội đồng cổ đông. Thay vì chỉ công bố đường dẫn tới website doanh nghiệp, công ty đại chúng dự kiến phải công bố trực tiếp tài liệu họp. Cơ quan soạn thảo cho rằng việc chỉ cung cấp đường dẫn có thể phát sinh trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung hoặc thời điểm đăng tài liệu trên website.

Dự thảo đồng thời bổ sung yêu cầu về thời hạn cập nhật tài liệu đã công bố và thời hạn công bố những nội dung mới phát sinh. Quy định này xuất phát từ thực tế có trường hợp doanh nghiệp bổ sung tài liệu khi thời điểm tổ chức đại hội đã đến gần, khiến cổ đông không có đủ thời gian nghiên cứu trước khi biểu quyết.

Đối với kiến nghị của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp, dự thảo đề xuất doanh nghiệp phải công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được kiến nghị. Mục tiêu là giúp các cổ đông khác có thể tiếp cận nội dung trước cuộc họp.

Nếu được ban hành theo hướng này, nghĩa vụ công bố thông tin sẽ không dừng ở việc doanh nghiệp đưa tài liệu lên website. Yêu cầu mới đặt trọng tâm vào khả năng tiếp cận thực tế của cổ đông, thời điểm cung cấp và tính ổn định của tài liệu đã công bố.

ESG có thể trở thành nghĩa vụ công bố chính thức

Một nội dung mới có phạm vi tác động rộng là công bố thông tin về phát triển bền vững. Dự thảo quy định công ty đại chúng phải lập và công bố thông tin về phát triển bền vững, gồm ba nhóm yếu tố môi trường, xã hội và quản trị, thường được gọi là ESG, theo mẫu quy định và cùng thời điểm công bố báo cáo thường niên.

ESG là bộ tiêu chí phản ánh cách doanh nghiệp xử lý các vấn đề môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị. Với nhà đầu tư, những dữ liệu này giúp bổ sung một lớp thông tin ngoài doanh thu, lợi nhuận, tài sản và dòng tiền truyền thống.

Theo thông tin về dự thảo, Thông tư 96 hiện chưa quy định nghĩa vụ công bố ESG theo hướng đang được đề xuất. Vì vậy, mức độ thực hiện giữa các công ty đại chúng chưa đồng đều. Việc đưa ESG thành nội dung công bố theo mẫu sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ hơn cho việc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dữ liệu.

Với doanh nghiệp, yêu cầu này đồng nghĩa hệ thống thu thập dữ liệu phục vụ công bố thông tin có thể phải mở rộng. Các chỉ tiêu môi trường, xã hội và quản trị không phải lúc nào cũng nằm sẵn trong hệ thống kế toán tài chính, nên doanh nghiệp có thể phải chuẩn hóa quy trình thu thập, kiểm tra và tổng hợp dữ liệu.

Các thay đổi được đề xuất cho thấy yêu cầu minh bạch trên thị trường chứng khoán đang dịch chuyển từ việc công bố đủ thông tin sang công bố theo cách nhà đầu tư có thể tiếp cận, so sánh và sử dụng thuận lợi hơn.

Việc tăng thông tin bằng tiếng Anh giúp giảm rào cản ngôn ngữ đối với nhà đầu tư quốc tế. Công bố trực tiếp tài liệu đại hội đồng cổ đông giúp hạn chế rủi ro tài liệu bị thay đổi trên website. Quy định về ESG mở rộng phạm vi dữ liệu mà doanh nghiệp phải cung cấp ngoài các chỉ tiêu tài chính truyền thống.

Thông tư 68/2024/TT-BTC trước đó đã đặt ra lộ trình công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận văn bản này có hiệu lực từ ngày 2/11/2024 và quy định các mốc triển khai từ năm 2025 đến năm 2028 tùy nhóm công ty.

Thông tư 18/2025/TT-BTC sau đó tiếp tục sửa đổi một số nội dung liên quan đến Thông tư 96 và Thông tư 68, có hiệu lực từ ngày 5/5/2025. Dự thảo lần này tiếp tục quá trình nâng chuẩn đó bằng việc mở rộng chủ thể, dữ liệu và phương thức công bố.

Tuy nhiên, các nội dung trên hiện vẫn ở giai đoạn dự thảo và đang được lấy ý kiến. Doanh nghiệp và nhà đầu tư cần theo dõi văn bản chính thức khi được ban hành để xác định chính xác đối tượng áp dụng, lộ trình và nghĩa vụ phải thực hiện.

Lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh hiện hành

Theo Thông tư 68/2024/TT-BTC, tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn thực hiện công bố thông tin định kỳ bằng tiếng Anh từ ngày 1/1/2025.

Từ ngày 1/1/2026, nhóm này thực hiện công bố bằng tiếng Anh đối với thông tin bất thường, thông tin theo yêu cầu và thông tin về các hoạt động khác.

Công ty đại chúng không thuộc nhóm trên thực hiện công bố thông tin định kỳ bằng tiếng Anh từ ngày 1/1/2027 và các nhóm thông tin còn lại từ ngày 1/1/2028.
công bố thông tin bằng tiếng Anh Thay đổi Quy định công bố thông tin chứng khoán công bố ESG Dự thảoông tư 68 Thông tư 68/2024/TT-BTC Thông tư 68 tổ chức niêm yết phải thực hiện công bố bằng tiếng Anh Niêm yết bằng tiếng Anh nghĩa vụ công bố ESG

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,660 ▲100K 14,260 ▲100K
Trang sức 99.99 13,670 ▲100K 14,270 ▲100K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 ▲10K 14,352 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 ▲10K 14,353 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 ▲1K 143 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 ▲1K 1,431 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 ▲10K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 ▲990K 140,594 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 ▲750K 106,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 ▲68K 9,672 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 ▲610K 86,779 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 ▲583K 82,944 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 ▼44196K 5,937 ▼53016K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
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Cập nhật: 30/09/2026 10:00
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