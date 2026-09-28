Đe dọa nhà báo, phóng viên: Mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm, mức phạt, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng bị xử phạt cũng như thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.

Đáng chú ý, quy định mới dành mức phạt cao đối với những hành vi xâm phạm trực tiếp đến hoạt động nghề nghiệp và an toàn của nhà báo, phóng viên. Theo đó, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Trường hợp thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên, mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.

Mức phạt tăng lên từ 50 đến 70 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên, nếu hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đặc biệt, hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 70 đến 100 triệu đồng. Đây là một trong những mức phạt đáng chú ý được quy định nhằm xử lý hành vi xâm phạm đến người đang thực hiệnhoạt động báo chí.

Các phóng viên đang tác nghiệp tại một sự kiện. Nguồn ảnh: Vietnamnet

Đăng, phát thông tin sai sự thật có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Nghị định 367/2026/NĐ-CP cũng quy định các mức xử phạt đối với hành vi đăng, phát thông tin vi phạm trong hoạt động báo chí. Mức phạt từ 60 đến 80 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi đăng, phát thông tin có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng; đăng, phát thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, tuyên truyền lối sống đồi trụy mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với trường hợp thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, việc đăng, phát thông tin tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo hoặc thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo, gây tổn hại về sức khỏe, tinh thần, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa, trù dập, cô lập, kỳ thị hoặc gây thiệt hại về tài sản cũng bị xử phạt, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác.

Với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng hoặc đăng, phát tin, bài, ảnh kích động bạo lực mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt được quy định từ 80 đến 100 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất trong nhóm hành vi được quy định tại các nội dung trên lên tới 200 triệu đồng. Cụ thể, hành vi đăng, phát, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, tài liệu hoặc nội dung thông tin trong tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính sẽ bị phạt từ 100 đến 200 triệu đồng, trừ trường hợp thuộc quy định riêng tại Nghị định.

Các mức xử phạt mới đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn đối với cả hoạt động tác nghiệp của nhà báo, phóng viên và trách nhiệm trong việc kiểm chứng, đăng phát thông tin của cơ quan báo chí. Đặc biệt, những hành vi tác động trực tiếp đến an toàn của người làm báo, cản trở hoạt động nghề nghiệp hoặc cố tình phát tán thông tin sai sự thật đều được quy định với mức xử phạt cụ thể, tùy theo tính chất và mức độ ảnh hưởng của hành vi.