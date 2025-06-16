Ra mắt phim tài liệu 'Kim Toàn, Nhà báo, chiến sĩ'

Sự kiện là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), góp phần tri ân thế hệ nhà báo đi trước và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho thế hệ làm báo hôm nay.

Phim kể về cuộc đời của nhà báo Kim Toàn, tên đầy đủ là Nguyễn Kim Toàn, sinh ngày 29/11/1940 tại làng Ngọc Tỉnh, thuộc tổng Cổ Trai xưa, nay là xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Sơn Hải

Vào nghề báo từ năm 1960, ông từng là phóng viên viết tin bài, chụp ảnh, vẽ minh họa; họa sĩ trình bày báo Kiến An. Năm 1965, từ Báo Hải Phòng, nhà báo Kim Toàn tình nguyện vào Nam, có gần 10 năm là phóng viên Báo Giải Phóng, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - tờ báo cách mạng lớn nhất ở chiến trường miền Nam thời kỳ đó.

Với bút danh Cao Kim, ông là một trong những cây bút chủ lực của Báo Giải Phóng. Ông cũng góp phần xây dựng Trường Báo chí của Tiểu ban Báo chí, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục Miền Nam và mở lớp huấn luyện làm báo cấp tốc tại chỗ cho một số địa phương và đơn vị Quân Giải Phóng.

Cùng với làm báo, ông còn là một chiến sĩ trực tiếp chiến đấu trong đội hình lực lượng vũ trang tuyên truyền của Sài Gòn - Gia Định và lập chiến công trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968. Ông từng bị coi là đã hy sinh, được tổ chức lễ truy điệu, nhưng kỳ diệu sống sót trở về, tiếp tục cầm bút và chiến đấu đến ngày toàn thắng.

Nhà báo Kim Toàn trao các kỷ vật trong cuộc đời làm báo cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh Sơn Hải

Thời kỳ đất nước thống nhất và đổi mới, ông tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ cho báo chí cách mạng với vai trò Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng, Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Sự kiện giới thiệu bộ phim tài liệu "Kim Toàn - nhà báo, chiến sĩ" là hoạt động nhiều ý nghĩa, tri ân thế hệ nhà báo đi trước, những người đã viết nên trang sử hào hùng của nền báo chí cách mạng của đất nước .

Hành trình làm báo của nhà báo Kim Toàn là bản anh hùng ca không lời, tiêu biểu cho cả một thế hệ làm báo từng sống, viết và chiến đấu vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và đổi mới đất nước.”

Phim tài liệu có độ dài hơn 30 phút, được thực hiện công phu với hình ảnh tư liệu quý giá, thư tay, tranh minh họa và lời bình sâu lắng. Tác phẩm do nhà văn – nhà báo Nguyễn Sĩ Đại viết kịch bản kiêm đạo diễn, với sự tham gia của nhiều nhân chứng, đồng nghiệp từng làm việc với ông Kim Toàn.

Bộ phim kể lại một cách chân thực cuộc đời và cống hiến của nhà báo Kim Toàn trong chiến tranh cũng như trong thời kỳ đổi mới. Phim không nhằm vinh danh một cá nhân mà tái hiện một phần lịch sử của dân tộc; ghi nhận công lao của các thế hệ nhà báo đi trước; nêu lên những tấm gương vì nước hy sinh của nhà báo cách mạng, cũng như các nhân vật trong tác phẩm báo chí, văn học của nhà báo Kim Toàn. Bộ phim mong muốn góp phần để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn quá khứ hào hùng của cha anh, kinh nghiệm làm báo và giữ gìn phẩm giá con người trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp và nguy hiểm.

Nhà báo Kim Toàn chia sẻ: “Làm báo là nghề cao quý. Dấn thân vào nghề là chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nguy, nhưng cũng là niềm tự hào lớn lao khi được sống và viết vì nhân dân, vì lý tưởng của cách mạng.”