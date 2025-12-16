Chuyển đổi số
La Giang

La Giang

18:34 | 16/12/2025
Hanoi Aviation Forum 2025

Nhằm phát triển mạng lưới chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ, tiêu dùng bền vững cao cấp lĩnh vực ngành công nghiệp hàng không, ngày 15/12, Sở Công thương Hà Nội phối hợp với Công ty Advanced Business Events (ABE - Cộng hòa Pháp) tổ chức Hội thảo quốc tế lĩnh vực công nghiệp hàng không (Hanoi Aviation Forum 2025).
Hanoi Aviation Forum 2025 được xem là một nỗ lực của thành phố Hà Nội và cả nước trong việc sẵn sàng tham gia vào chuỗi cung ứng lĩnh vực công nghiệp hàng không cao cấp toàn cầu. Hội thảo thu hút khoảng 250 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế hoạt động trong lĩnh vực hàng không.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hà Nội đang phát triển các khu, cụm công nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp có mặt bằng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất công nghiệp tạo ra đòn bẩy phát triển kinh tế, với giải pháp hỗ trợ các khu, cụm công nghiệp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển mới các cụm công nghiệp, chú trọng nội địa hóa sản phẩm công nghiệp, xanh hóa ngành công nghiệp; nâng cấp chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp để công nghiệp Thủ đô tăng tốc tham gia mạng lưới cao cấp toàn cầu.

Hanoi Aviation Forum 2025 – cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp Thủ đô
Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2025, Thành phố đã giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với công ty ABE - Cộng Hòa Pháp tổ chức Hội thảo quốc tế lĩnh vực công nghiệp hàng không tại Hà Nội nhằm kiến tạo môi trường phát triển mạng lưới cao cấp công nghiệp hàng không, áp dụng công nghệ có hàm lượng tri thức cao, sản xuất sạch, vận chuyển sản phẩm bằng máy bay gắn với người tiêu dùng.

Do vậy, Hội thảo là một cơ hội giới thiệu về thị trường, tiềm năng phát triển ngành công nghiệp hàng không của Việt Nam tới các doanh nghiệp trong mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững cao cấp của ngành hàng không trên thế giới và các doanh nghiệp Việt Nam; phổ biến, giới thiệu sản phẩm, mô hình, trang thiết bị, công nghệ, năng lực sản xuất, đào tạo nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, logistic,…

Trong khuôn khổ Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày, thảo luận các vấn đề cốt lõi của ngành công nghiệp hàng không Việt Nam như: Điều kiện cần cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất ngành hàng không vũ trụ thế giới; những thách thức của ngành Công nghiệp Hàng không tại Việt Nam; Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ công nghiệp hàng không Hà Nội; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Hàng không Việt Nam; Chiến lược "chuyển mình" cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam...

Theo ông Nguyễn Vân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (Hansiba), để phát triển công nghiệp hàng không tại Việt Nam cần tập trung vào doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, xây dựng hệ sinh thái, đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút chuyển giao công nghệ và hợp tác chiến lược với các tập đoàn lớn (Airbus, Boeing, Embraer...).

Hanoi Aviation Forum 2025 – cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp Thủ đô
Quang cảnh hội thảo.

Các giải pháp cụ thể được ông Nguyễn Vân đề xuất là: Đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ hàng không cho sinh viên, giảng viên, kỹ thuật viên tại các nước phát triển và trong nước (theo Nghị định 205/2025/NĐ-CP - sửa đổi bổ xung Nghị định 111/2015 về “Phát triển Công nghiệp hỗ trợ”); Xây dựng năng lực chứng nhận: Tập trung đạt các chứng nhận quốc tế như AS9100 để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao của các tập đoàn lớn; Hỗ trợ chuyển giao công nghệ; Xây Dựng Chuỗi Cung Ứng; Hợp tác chiến lược với các hãng sản xuất máy bay, hàng không lớn trên thế giới trong chuỗi cung ứng, logistics, chuyển đổi số và vật liệu mới.

Đến từ một doanh nghiệp sản xuất linh kiện hàng không, ông Trương Văn Kiên – Giám đốc công ty TNHH 3 Points Aviation Vietnam nêu 4 thách thức của ngành công nghiệp hàng không tại Việt Nam, đó là: Chứng nhận quốc tế, vật liệu, hóa chất và phòng thí nghiệm/đơn vị hiệu chuẩn.

Từ đó, ông Trương Văn Kiên kiến nghị: Cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khi làm về chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của hàng không; Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu hóa chất; Lập các phòng thí nghiệm có đủ năng lực làm các thí nghiệm liên quan đến ngành hàng không.

Trong khuôn khổ Hội thảo, còn có các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mô hình, trang thiết bị, công nghệ, năng lực sản xuất, đào tạo nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, logistic,… của thành phố Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước sẵn sàng tham gia vào chuỗi cung ứng lĩnh vực công nghiệp hàng không. Bên cạnh đó là hoạt động triển khai các giao dịch, kết nối kinh doanh B2B, đàm phán, ký kết hợp tác MOU giữa các doanh nghiệp trong ngành.

