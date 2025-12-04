Ngày 27/02/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 223/TTg-ĐMDN, quyết định chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước sang Bộ Công an. Bộ Công an sẽ chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp và giám sát hoạt động của MobiFone đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng mục tiêu phát triển viễn thông quốc gia.

Trụ sở Mobifone

MobiFone tái cơ cấu lớn nhất trong lịch sử hoạt động

Ngày 01/12/2025, MobiFone thực hiện tái cơ cấu lớn nhất trong lịch sử 32 năm hoạt động.

MobiFone cho biết, Đề án tái cơ cấu MobiFone được triển khai tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo từng lĩnh vực công tác; xóa bỏ tầng nấc trung gian, thực hiện sắp xếp, tinh gọn 61% số lượng đơn vị cấp trung gian.

Ở khối tham mưu, 25 đơn vị chức năng thu gọn thành 7 đơn vị, giảm 18 đầu mối. Hệ thống 11 trung tâm chuyên môn giờ chỉ còn 4, với Trung tâm Mạng lưới, Trung tâm Dịch vụ số, Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Công nghệ cao đảm nhiệm toàn bộ hoạt động kỹ thuật.

Mạng lưới 80 chi nhánh kinh doanh tại địa phương sáp nhập thành 34 MobiFone tỉnh/thành phố, giảm 46 đầu mối. Mỗi đơn vị cấp tỉnh/thành phố giờ được phân cấp theo kết quả doanh thu, không còn phụ thuộc quá nhiều vào quyết định từ Tổng Công ty.

Bộ Công an Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Trương Sơn Lâm giữ chức Chủ tịch Tổng công ty kể từ 01/12/2025.

Đại tá Tô Mạnh Cường giữ vị trí Tổng giám đốc theo quyết định của Chủ tịch MobiFone. Hai vị trí Phó Tổng giám đốc giao cho Thượng tá Nguyễn Thành Công và Thượng tá Lê Cảnh Duy.

Đảng bộ MobiFone quản lý 45 tổ chức Đảng trực thuộc, Công đoàn có 44 cơ sở, Đoàn Thanh niên 42 tổ chức, Hội Phụ nữ 44 hội cơ sở.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty gửi lời chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo được Bộ Công an tín nhiệm, tiếp tục bố trí vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của MobiFone. Ảnh: MobiFone

Triết lý vận hành mới của MobiFone xoay quanh việc trao quyền quyết định xuống chi nhánh. Mỗi MobiFone tỉnh thành phố được trao quyền tự chủ trong kinh doanh, tuyển dụng, đầu tư, dựa trên chỉ tiêu doanh thu họ hoàn thành. Đơn vị nào đạt chỉ tiêu cao được nhiều quyền hơn, tạo động lực cạnh tranh tích cực giữa các địa phương.

Tổng công ty tập trung vào hoạch định chiến lược, phát triển công nghệ mới và giám sát hiệu quả thay vì can thiệp từng công việc nhỏ. Bốn trung tâm chuyên môn xây dựng nền tảng kỹ thuật chung cho toàn hệ thống, trong khi các MobiFone địa phương chủ động triển khai dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường từng vùng.

Chuyển hướng sang doanh nghiệp công nghệ-an ninh

Kể từ khi Bộ Công an đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại MobiFone, MobiFone đã thử nghiệm nhiều sản phẩm mới hướng đến an ninh mạng, dịch vụ MobiFone Cloud tăng cường mã hóa dữ liệu, MobiFone Meet tích hợp khả năng bảo mật cuộc họp trực tuyến cao hơn các nền tảng nước ngoài. Các sản phẩm này nhắm vào khách hàng là cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cần bảo mật thông tin.

Trung tâm Công nghệ cao được thành lập trong mô hình mới đảm nhiệm nghiên cứu các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, điện toán đám mây. Trung tâm kết nối với các viện nghiên cứu của Bộ Công an để chuyển giao công nghệ an ninh mạng vào sản phẩm thương mại. Mục tiêu biến MobiFone thành tổ hợp công nghệ cao vừa kinh doanh vừa phục vụ an ninh quốc gia.

Từ tháng 11/2025, để chuẩn bị sẵn sàng cho việc chính thức vận hành mô hình tổ chức mới, MobiFone cũng đã trao các Quyết định về công tác cán bộ theo mô hình tổ chức mới đối với các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng của Tổng công ty; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó các đơn vị trực thuộc Tổng công ty; quyết định bố trí lao động về các đơn vị trực thuộc; đồng thời triển khai công tác đào tạo, tập huấn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai mô hình tổ chức mới.

MobiFone cho biết, đây là kết quả của quá trình làm việc quyết liệt, khẩn trương của cả hệ thống chính trị MobiFone, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, dân chủ, khách quan, đúng thẩm quyền. Mỗi bước đi đều được tính toán thận trọng, kỹ lưỡng để bảo đảm sự ổn định chung, hài hòa giữa yêu cầu đổi mới và yêu cầu giữ vững tâm lý, yên tâm công tác của người lao động.

Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu được triển khai theo lộ trình, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và các tổ chức đoàn thể quần chúng luôn đồng hành cùng cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, để có phương án xử lý kịp thời. Quá trình triển khai công tác sắp xếp, chuẩn bị triển khai mô hình mới diễn ra bài bản, không nóng vội, nhưng cũng không chậm trễ.

Thị trường viễn thông Việt Nam hiện nay có ba nhà mạng lớn thống lĩnh hơn 90% thị phần di động: Viettel (56,6%), VNPT/VinaPhone (22,8%), và MobiFone (18,5%) tính đến năm 2025.

Viettel giữ vị trí số một với thế mạnh hạ tầng lớn nhất, phủ sóng rộng, dẫn đầu triển khai 5G (hơn 20.000 trạm dự kiến năm 2025) và chuyển đổi số toàn diện. VNPT tập trung vào dịch vụ doanh nghiệp, giá trị gia tăng, hạ tầng cốt lõi và hợp tác chia sẻ hạ tầng mạng 4G/5G với các nhà mạng khác. Sau chuyển giao về Bộ Công an, MobiFone định vị kết hợp viễn thông với an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu khách hàng, chống lừa đảo sim rác, tội phạm công nghệ cao, đồng thời phục vụ an ninh quốc phòng qua hợp tác với các đơn vị Bộ Công an. Nhà mạng nhấn mạnh vai trò tích hợp giải pháp an ninh đa tầng và phát triển công nghệ lưỡng dụng.