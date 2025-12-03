Anthropic chuẩn bị IPO với định giá 300 tỷ USD, chạy đua với OpenAI lên sàn

Anthropic đang cân nhắc một đợt IPO lớn đồng thời tìm kiếm nguồn tài trợ tư nhân mới trị giá hơn 300 tỷ đô la. Ảnh minh họa: Getty.

Anthropic là công ty đứng sau chatbot Claude và đang trong giai đoạn đàm phán ban đầu để tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào đầu năm tới. FT cho biết Anthropic đã thuê Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, hãng luật nổi tiếng từng tham gia loạt thương vụ IPO công nghệ đình đám như Google, LinkedIn và Lyft.

Song song với kế hoạch niêm yết, công ty do CEO Dario Amodei dẫn dắt đang theo đuổi một vòng tài trợ tư nhân có thể đẩy định giá lên hơn 300 tỷ USD, bao gồm cam kết 15 tỷ USD từ Microsoft và Nvidia. Trước đó, CNBC từng đưa tin định giá của Anthropic đã đạt 350 tỷ USD sau khoản đầu tư bổ sung từ hai tập đoàn này.

Theo FT, Anthropic đã làm việc với nhiều ngân hàng đầu tư lớn về khả năng IPO, dù các cuộc thảo luận mới dừng ở mức sơ bộ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành AI chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh, nhưng cũng vấp phải lo ngại về nguy cơ hình thành “bong bóng AI” khi nhiều công ty vẫn đang thua lỗ.

Người phát ngôn Anthropic cho biết việc chuẩn bị quy trình và vận hành như một công ty đại chúng là “thông lệ bình thường” ở quy mô hiện tại, đồng thời khẳng định chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm niêm yết.

Đáng chú ý, giai đoạn vừa qua Anthropic đã có nhiều thay đổi chiến lược, bao gồm việc bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành Airbnb Krishna Rao, đây là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong IPO năm 2020 của Airbnb. Công ty cũng mở rộng quy mô nhanh chóng, triển khai dự án hạ tầng AI trị giá 50 tỷ USD với các trung tâm dữ liệu tại Texas và New York, đồng thời tăng gấp ba lực lượng lao động toàn cầu.

Nếu Anthropic chính thức IPO, đây sẽ là một trong những đợt chào bán lớn nhất của ngành công nghệ thập kỷ này, đồng thời đẩy cuộc cạnh tranh giữa Anthropic và OpenAI lên một cấp độ mới. OpenAI được đồn đoán cũng đang nghiên cứu khả năng niêm yết, dù CFO công ty từng nói họ “chưa có kế hoạch IPO trong tương lai gần” sau đợt bán cổ phiếu trị giá 6,6 tỷ USD hồi tháng 10 với định giá 500 tỷ USD.

Các nhà đầu tư hiện tỏ ra đặc biệt hào hứng với thương vụ của Anthropic, kỳ vọng đây sẽ là thời điểm để công ty “nắm bắt cơ hội” trước đối thủ lớn nhất của mình.