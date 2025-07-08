Figma đã nộp bản cáo bạch IPO vào thứ Ba và có kế hoạch ra mắt trên NYSE với mã chứng khoán FIG. Ảnh: Getty.

Việc Figma nộp hồ sơ IPO tại NYSE động thái này đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hơn một thập kỷ tăng trưởng, trong bối cảnh làn sóng IPO công nghệ bắt đầu quay trở lại.

Doanh thu tăng trưởng mạnh, lợi nhuận bứt phá

Theo bản cáo bạch gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Figma ghi nhận doanh thu quý I/2025 đạt 228,2 triệu USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt gần 45 triệu USD, gấp hơn ba lần mức 13,5 triệu USD cùng kỳ.

Tính đến 31/3, công ty có khoảng 450.000 khách hàng, trong đó hơn 1.000 doanh nghiệp chi trả ít nhất 100.000 USD mỗi năm – tăng 47% so với năm ngoái. Danh sách khách hàng đáng chú ý gồm Netflix, Stripe, Duolingo, ServiceNow, Mercado Libre và Ngôi sao năm cánh.

Trước đó, Figma từng được Adobe đề nghị mua lại với giá 20 tỷ USD, nhưng thương vụ bị hủy vào cuối năm 2023 do các lo ngại chống độc quyền, đặc biệt từ cơ quan quản lý tại Anh. Adobe đã phải chi 1 tỷ USD phí hủy hợp đồng.

Figma hiện được định giá 12,5 tỷ USD trong một vòng định giá gần nhất. CEO Dylan Field, người sáng lập công ty năm 2012 cùng Evan Wallace khi còn là sinh viên Đại học Brown, hiện nắm giữ 51,1% quyền biểu quyết thông qua 56,6 triệu cổ phiếu loại B.

Trong thư gửi nhà đầu tư, Field cho biết việc IPO là bước đi tất yếu nhằm mở rộng và “chia sẻ quyền sở hữu Figma với cộng đồng”.

Figma khẳng định đang chuẩn bị “thực hiện những bước tiến lớn”, bao gồm cả các vụ mua lại chiến lược. Chỉ trong quý II/2025, công ty đã mua lại Payload, một startup phần mềm quản lý nội dung có sự hậu thuẫn từ Google và MongoDB. Trước đó, Figma cũng đã thâu tóm một số tài sản công nghệ khác với tổng trị giá hơn 49 triệu USD.

Ngoài ra, công ty cũng bắt đầu đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, bao gồm 55 triệu USD vào quỹ ETF Bitcoin Bitwise và 30 triệu USD vào USD Coin – phản ánh chiến lược đa dạng hóa tài chính táo bạo.

Sau thời kỳ trầm lắng kéo dài do lạm phát và lãi suất cao, hoạt động IPO tại Mỹ bắt đầu khởi sắc trở lại sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống Donald Trump vào tháng 11. Figma là một trong những cái tên đáng chú ý bên cạnh Circle, Chime, Hinge Health, CoreWeave và Klarna – đều đã lần lượt niêm yết hoặc nộp hồ sơ trong năm nay.

Với hơn 13 triệu người dùng mỗi tháng, trong đó 85% đến từ bên ngoài Mỹ, Figma hiện là một trong những nền tảng thiết kế cộng tác phổ biến nhất toàn cầu. Công ty đang mở rộng dịch vụ ngoài thiết kế truyền thống với các sản phẩm như Figma Sites, công cụ chuyển đổi thiết kế thành trang web vận hành.

IPO của Figma cũng là tín hiệu tích cực cho giới đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon. Các quỹ lớn như Index Ventures (17%), Greylock (16%), Kleiner Perkins (14%) và Sequoia (8,7%) đều là cổ đông lớn trước IPO và kỳ vọng thu về lợi nhuận đáng kể sau nhiều năm thị trường trầm lắng.