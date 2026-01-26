Kinh tế số

Thị trường chứng khoán toàn cầu đứng trước nguy cơ điều chỉnh sau năm 2025 bùng nổ

Thế Kiên

Thế Kiên

13:17 | 26/01/2026
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Sau năm 2025 tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường chứng khoán toàn cầu bước sang 2026 trong trạng thái lạc quan nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các chuyên gia đầu tư kỳ cựu cảnh báo rằng định giá cao, căng thẳng địa chính trị và bất ổn chính sách có thể khiến thị trường sớm đối mặt với một đợt điều chỉnh đáng kể.
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Thị trường chứng khoán toàn cầu đứng trước nguy cơ điều chỉnh sau năm 2025 bùng nổ
Hình tượng con gấu, biểu tượng của sự sụt giảm giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, được tạc bằng đồng và đặt trước tòa nhà Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vào ngày 6/8/2004. Ảnh: Getty.

Theo dữ liệu từ LSEG, chỉ số MSCI All Country World Index - thước đo hơn 2.500 cổ phiếu tại các thị trường phát triển và mới nổi đã tăng hơn 2% từ đầu năm 2026 và lập đỉnh mới vào ngày 15/1, sau khi tăng tới 20,6% trong năm 2025.

Tuy nhiên, chuỗi tăng giá kéo dài mà không có những nhịp điều chỉnh sâu đang khiến một bộ phận nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Đồng hồ lịch sử đang điểm

Timothy Moe, chiến lược gia trưởng cổ phiếu châu Á – Thái Bình Dương của Goldman Sachs, cho rằng thị trường đã quá lâu không trải qua một đợt sụt giảm đáng kể.

“Trong vòng 15 đến 35 năm qua, thị trường thường xuất hiện các đợt điều chỉnh 10% hoặc hơn sau mỗi 8 đến 9 tháng. Nhưng lần này thì chưa,” ông Moe nhận định, đồng thời cảnh báo rằng chỉ cần một cú hích từ rủi ro địa chính trị, tâm lý nhà đầu tư có thể đảo chiều nhanh chóng.

Theo ông, nhà đầu tư thời gian qua dường như đã phớt lờ nhiều căng thẳng quốc tế, trong đó có tranh cãi liên quan tới Greenland hay các tuyên bố cứng rắn về thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn sau đó được rút lại để tìm kiếm thỏa thuận.

Chính điều này làm dấy lên khái niệm “thương mại TACO” – viết tắt của “Trump Always Chickens Out” – phản ánh niềm tin rằng các đe dọa chính sách cuối cùng sẽ nhường chỗ cho thỏa hiệp.

Moe ví tâm lý hiện tại như một phản ứng hóa học: “Bạn nhỏ từng giọt một, chẳng có gì xảy ra… cho đến giọt cuối cùng thì màu sắc đột ngột thay đổi. Thị trường thường bỏ qua rủi ro địa chính trị cho tới khi nó thực sự trở nên nghiêm trọng.”

Dù vậy, ông vẫn giữ quan điểm tích cực với chứng khoán châu Á, song nhấn mạnh rằng quản trị rủi ro đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Khi định giá bị thổi phồng và tâm lý thị trường hưng phấn quá mức, khả năng xảy ra các đợt điều chỉnh giảm mạnh sẽ cao hơn. Kevin Gordon - Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Schwab chia sẻ.

Định giá cao và tâm lý hưng phấn

Kevin Gordon, trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô tại Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Schwab, cho rằng nguy cơ điều chỉnh đang tăng lên, nhưng không chỉ vì thị trường đã lâu chưa giảm mạnh.

“Khi định giá bị đẩy lên quá cao và tâm lý nhà đầu tư trở nên quá hưng phấn, khả năng xảy ra cú sụt sâu sẽ lớn hơn,” ông nói, song lưu ý rằng sự lạc quan đơn thuần hiếm khi đủ để làm thị trường đảo chiều nếu không có một tác nhân tiêu cực rõ ràng.

Theo Gordon, các yếu tố như căng thẳng địa chính trị leo thang, thay đổi chính sách tài khóa hay tiền tệ, hoặc lợi nhuận doanh nghiệp gây thất vọng đều có thể trở thành chất xúc tác. Những đề xuất như áp trần lãi suất thẻ tín dụng hay sự gia tăng đột biến của lợi suất trái phiếu cũng có thể làm lung lay thị trường nếu ảnh hưởng trực tiếp tới triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bình lặng kéo dài dễ dẫn tới tự mãn

Ở góc nhìn khác, Miroslav Aradski, phó chủ tịch chiến lược đầu tư toàn cầu của BCA Research, cho rằng việc đo lường thời gian giữa các đợt điều chỉnh phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp.

Theo cách tính “đỉnh trượt”, chỉ số S&P 500 đã trải qua 185 ngày mà không giảm 10%. Tuy đây là con số chưa đủ để kết luận rằng một cú điều chỉnh lớn đang cận kề. Tuy nhiên, ông cảnh báo sự yên ả kéo dài có thể nuôi dưỡng tâm lý chủ quan.

Đặc biệt, ông cho rằng chiến lược “giao dịch TACO” tiềm ẩn nghịch lý: khi thị trường tỏ ra thờ ơ trước các đe dọa chính sách, nhà hoạch định có thể cảm thấy có nhiều dư địa hơn để theo đuổi những quyết sách gây bất ổn.

“Khi cuộc khủng hoảng tiếp theo xuất hiện, nó có thể nghiêm trọng hơn lần trước,” Aradski nhấn mạnh.

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Dấu hiệu cuối chu kỳ và rủi ro từ cổ phiếu công nghệ

Từ góc độ kỹ thuật, Jay Woods, chiến lược gia trưởng thị trường của Freedom Capital Markets, cho rằng nhiều tín hiệu quen thuộc của giai đoạn cuối chu kỳ đang dần xuất hiện. Lợi nhuận doanh nghiệp dù tích cực nhưng không còn đồng đều trong việc thúc đẩy giá cổ phiếu, trong khi đà tăng tập trung ngày càng nhiều vào nhóm vốn hóa lớn.

Ông lưu ý Nasdaq 100 đã không lập đỉnh mới kể từ tháng 10 năm ngoái và có thể trở thành chỉ số lớn đầu tiên bước vào pha điều chỉnh.

Bên cạnh đó, Gordon cũng nhấn mạnh rủi ro xoay quanh làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo. Thị trường bắt đầu hoài nghi liệu chi tiêu vốn khổng lồ của các tập đoàn điện toán đám mây có tiếp tục chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận bền vững hay không.

“Điều đó không thể kéo dài mãi,” ông nói, trong bối cảnh dòng tiền đang có dấu hiệu chuyển sang cổ phiếu vốn hóa nhỏ và các lĩnh vực mang tính chu kỳ như năng lượng hay vật liệu.

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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TCL trở thành đối tác của

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

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