Còn quá sớm để lo lắng về sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ

Doãn Huy

Doãn Huy

11:57 | 10/11/2025
Tháng 11 thường được xem là giai đoạn “vàng” của thị trường chứng khoán Mỹ, nhưng tuần đầu tiên của tháng này lại mở màn bằng những cơn “mưa lạnh” khiến tâm lý nhà đầu tư lung lay.
Còn quá sớm dể lo lắng về sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ?
Nếu vài tháng trước, thị trường còn lo ngại về thuế quan và lạm phát, thì giờ đây, tâm điểm lại xoay quanh việc các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đang được định giá quá cao. Ảnh: Getty.

Theo Stock Trader’s Almanac, tháng 11 là tháng tốt nhất đối với S&P 500, với mức tăng trung bình 1,8% trong lịch sử. Tuy nhiên, tuần giao dịch đầu tiên năm nay lại ghi nhận S&P 500 và Dow Jones cùng giảm hơn 1%, còn Nasdaq Composite mất tới 3%, đây là mức sụt mạnh nhất kể từ tháng 4, khi chỉ số công nghệ từng lao dốc 10% trong một tuần.

Nếu vài tháng trước, thị trường còn lo ngại về thuế quan và lạm phát, thì giờ đây, tâm điểm lại xoay quanh việc các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đang được định giá quá cao.

“Bạn có hàng nghìn tỷ USD bị dồn vào bảy cổ phiếu lớn. Với mức độ tập trung như vậy, việc nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi ‘khi nào bong bóng này sẽ vỡ?’ là điều không tránh khỏi,” bà Tan Su Shan, Giám đốc điều hành của DBS Bank, ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á nhận định với CNBC.

Cảnh báo này cũng được David Solomon, CEO của Goldman Sachs, nhấn mạnh tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tư toàn cầu ở Hồng Kông. Ông dự đoán, thị trường chứng khoán có thể điều chỉnh 10–20% trong vòng 12 đến 24 tháng tới.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, sự thoái lui này không hẳn là tín hiệu xấu. Glen Smith, Giám đốc đầu tư của GDS Wealth Management, cho rằng nếu thị trường điều chỉnh, đây sẽ là “cơ hội mua vàng” đối với những nhà đầu tư kiên nhẫn.

Theo Kiran Ganesh, chiến lược gia đa tài sản tại UBS, lợi nhuận doanh nghiệp vẫn “đáng tin cậy” bất chấp lo ngại về định giá cao. “Cơn mưa tháng 11” có thể chỉ là tạm thời, và đà tăng của cổ phiếu công nghệ có thể còn tiếp diễn nếu kết quả kinh doanh tiếp tục tích cực.

Phố Wall khép lại phiên cuối tuần với diễn biến trái chiều: S&P 500 và Dow Jones tăng nhẹ hơn 0,1%, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,21%.

Châu Âu kém tích cực hơn với chỉ số Stoxx 600 giảm 0,55%.

Giá tiêu dùng Trung Quốc (CPI) tháng 10 tăng 0,2% so với cùng kỳ đã cao hơn dự báo, đánh dấu tháng đầu tiên lạm phát tăng kể từ tháng 6.

Chính phủ Mỹ đang tiến gần đến việc chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài nhất lịch sử, khi các nghị sĩ đạt đồng thuận thông qua kế hoạch cấp vốn đến hết tháng 1.

Góc nhìn khác: Bong bóng giàu có và những “văn phòng gia đình giả”

Sự bùng nổ của cải toàn cầu đang tạo ra một hiện tượng mới: những kẻ mạo danh văn phòng gia đình (family office). Nhiều kẻ lừa đảo hoặc “tay mơ” tự nhận là đại diện các văn phòng đầu tư tư nhân để tiếp cận, kêu gọi vốn và lừa gạt nhà đầu tư.

Theo CNBC, tại nhiều quốc gia, các văn phòng gia đình đơn lẻ (SFO) không cần đăng ký nếu chỉ quản lý tài sản nội bộ, khiến việc xác minh danh tính hợp pháp trở nên khó khăn. Khoảng trống pháp lý này đang bị lợi dụng để đánh tráo niềm tin và danh tiếng trong giới tài chính.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

