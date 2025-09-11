Kinh tế số
Các chỉ số chứng khoán toàn cầu lập đỉnh

Thế Kiên

Thế Kiên

18:11 | 11/09/2025
Thị trường chứng khoán toàn cầu đang chứng kiến đợt tăng giá mạnh mẽ khi lạm phát hạ nhiệt, lợi nhuận doanh nghiệp vượt kỳ vọng và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ trở thành động lực mới cho nhà đầu tư.
Chỉ số MSCI All Country World đã đạt mức cao kỷ lục.
Chỉ số MSCI All Country World đã đạt mức cao kỷ lục. Ảnh: Getty.

Theo dữ liệu từ LSEG, Chỉ số MSCI All Country World đã theo dõi hơn 2.500 cổ phiếu từ cả thị trường phát triển và mới nổi đã lập kỷ lục mới bốn phiên liên tiếp. Tại Mỹ, chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong hai ngày liên tiếp, trong khi Nikkei 225 (Nhật Bản), Kospi (Hàn Quốc) và Straits Times (Singapore) đều đạt đỉnh lịch sử trong tuần này.

Tâm lý nhà đầu tư thay đổi & Fed tiến gần quyết định cắt giảm lãi suất

Đà tăng phản ánh sự xoay chuyển trong tâm lý so với đầu năm, khi thị trường từng lo ngại lạm phát cao, rủi ro địa chính trị và thuế quan Mỹ. “Thị trường có khả năng phục hồi tốt hơn một chút so với những gì chúng tôi mong đợi”, ông Eddy Loh, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Maybank, nhận định.

Ông cho biết thêm động lực chính đến từ nền tảng kinh tế vững chắc và lợi nhuận doanh nghiệp khả quan, không chỉ ở Mỹ mà còn tại châu Âu, Nhật Bản và nhiều thị trường châu Á.

Một loạt dữ liệu mới công bố cho thấy kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt. Chỉ số giá sản xuất (PPI) bất ngờ giảm 0,1% trong tháng 8, trái ngược với dự báo tăng 0,3% của Dow Jones.

Theo chuyên gia kinh tế José Torres tại Interactive Brokers, “chứng khoán lập kỷ lục mới vì dữ liệu này cho thấy xu hướng giảm phát thay vì lạm phát, củng cố kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong ba cuộc họp cuối năm 2025”.

Công cụ FedWatch của CME Group hiện cho thấy 92% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 17/9. Ông Loh của Maybank dự đoán Fed có thể thực hiện ít nhất hai đợt cắt giảm trước khi kết thúc năm.

Công nghệ tiếp sức cho đà tăng

Thị trường cũng được hỗ trợ bởi niềm tin vào đà tăng trưởng công nghệ, đặc biệt sau báo cáo doanh thu AI bùng nổ từ Oracle. Cổ phiếu Oracle đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1992, giúp công ty bổ sung thêm 244 tỷ USD vốn hóa, đạt 922 tỷ USD.

Theo Torres, đà bứt phá này chứng minh tăng trưởng do công nghệ dẫn dắt vẫn còn dư địa lớn, tiếp thêm năng lượng cho “tinh thần đầu cơ” đang gia tăng.

Dù vậy, giới chuyên gia vẫn khuyến nghị thận trọng. Ông Loh cảnh báo tác động từ thuế quan mới của Mỹ chỉ vừa có hiệu lực từ tháng 8 và có thể khiến tâm lý thị trường hạ nhiệt trong các tháng tới.

