Ngay cả bình chữa cháy cũng không thoát khỏi thuế quan của chính quyền Trump

Trump mở rộng phạm vi áp dụng thuế thép và nhôm.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa hề hạ nhiệt, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục mở rộng phạm vi áp thuế với thép và nhôm, bao gồm cả… bình chữa cháy. Động thái này không chỉ làm gia tăng chi phí sản xuất, mà còn tác động trực tiếp đến đời sống thường ngày của người dân Mỹ.

Thuế quan lan rộng đến hơn 400 sản phẩm

Theo thông báo mới nhất, Nhà Trắng áp mức thuế nhập khẩu 50% đối với hơn 400 danh mục sản phẩm mới, từ máy móc, vật liệu xây dựng cho tới bình chữa cháy. Điều này có nghĩa là chi phí xử lý cháy nổ, vốn đã gia tăng do thiên tai tại Mỹ, nay sẽ còn đội giá cao hơn.

Trong khi thuế quan mở rộng gây áp lực cho ngành công nghiệp, lĩnh vực bán dẫn cũng chứng kiến những biến chuyển lớn:

Nvidia: Hãng chip này được cho là đang nghiên cứu một dòng chip AI mới dành cho Trung Quốc, dựa trên kiến trúc Blackwell, mạnh hơn mẫu H20 hiện có. Đây được xem là giải pháp “vừa tuân thủ, vừa giữ thị trường” sau thỏa thuận doanh thu với chính quyền Trump.

Intel: Bộ Thương mại Mỹ xác nhận khoản hỗ trợ theo Đạo luật CHIPS sẽ đi kèm điều kiện chính phủ đổi lấy một phần cổ phần trong công ty. Đây là bước đi chưa từng có tiền lệ, phản ánh cách chính quyền Trump muốn gắn lợi ích quốc gia trực tiếp với doanh nghiệp chiến lược.

Thị trường tài chính chịu sức ép

Tại Phố Wall, Nasdaq Composite giảm 1,46% trong phiên giao dịch gần nhất, trong đó Palantir lao dốc hơn 9%. Ngược lại, thị trường châu Âu ghi nhận sắc xanh, với chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,69% và FTSE 100 của Anh đạt đỉnh lịch sử.

Trong khi đó, UBS nâng dự báo giá vàng cho giai đoạn 2025 - 2026, cho thấy giới đầu tư vẫn tìm đến vàng như “nơi trú ẩn an toàn” giữa biến động chính sách toàn cầu.

Không chỉ thương mại, chính trị - an ninh cũng là tâm điểm. Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ông Trump khẳng định châu Âu sẽ cung cấp bảo đảm an ninh cho Kiev “phối hợp với Hoa Kỳ”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ sung rằng sự bảo đảm trước tiên chính là xây dựng một quân đội Ukraine mạnh mẽ, được trang bị hiện đại và có năng lực phòng thủ tốt hơn.

Từ bình chữa cháy trong gia đình đến chip AI và an ninh châu Âu, các quyết định của chính quyền Trump đang định hình lại bức tranh thương mại, công nghiệp và địa chính trị toàn cầu.