SAP cảnh báo về suy thoái thương mại Mỹ

Việc ký kết thỏa thuận với công ty phần mềm khổng lồ SAP của Đức đã nguội lạnh trong quý 2 do bất ổn thương mại - nhưng thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản được ký kết vào thứ Ba mang lại một số “hy vọng”, Giám đốc tài chính Dominik Asam nói với CNBC. Ảnh: Getty.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC mới đây, Giám đốc tài chính Dominik Asam cho biết một số thỏa thuận lớn tại thị trường Mỹ đã "trượt khỏi thị trường" trong quý vừa qua do lo ngại về căng thẳng thuế quan ngày càng tăng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Mặc dù các giao dịch chưa bị hủy bỏ, ông Asam cho biết quá trình phê duyệt đang bị trì hoãn vì phải trình lên cấp cao hơn, khiến các quyết định bị kéo dài.

Dù vậy, lãnh đạo SAP vẫn bày tỏ sự thận trọng lạc quan khi nhắc đến thỏa thuận thương mại vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Theo đó, hàng xuất khẩu của Nhật vào Mỹ sẽ chịu mức thuế 15 phần trăm. Asam cho rằng đây là tín hiệu tích cực, dù còn quá sớm để rút ra kết luận chắc chắn.

“Sự bất ổn giảm bớt càng nhanh thì chúng tôi càng có cơ sở tin tưởng vào kết quả của cả năm,” ông nói.

Chuyển hướng thành công nhưng đầy thử thách

Từ tháng 3 năm nay, SAP đã vượt qua hai tập đoàn lớn là LVMH của Pháp và Novo Nordisk của Đan Mạch để trở thành công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Âu. Thành công này đến từ chiến lược chuyển đổi sang điện toán đám mây và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực cốt lõi như tài chính, bán hàng và chuỗi cung ứng.

Trong quý hai năm nay, SAP ghi nhận doanh thu đạt 9,03 tỷ euro, tăng 9 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, gần chạm mức dự báo 9,08 tỷ euro do các chuyên gia tài chính dự đoán. Lợi nhuận hoạt động đạt 2,57 tỷ euro, vượt kỳ vọng.

Đáng chú ý, lượng công việc tồn đọng trên nền tảng đám mây của SAP đã tăng mạnh 28 phần trăm lên 18,05 tỷ euro. Đây là chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe mảng kinh doanh chủ lực của công ty. Các nhà phân tích tại Deutsche Bank nhận định con số này là “ấn tượng”, cho thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn của SAP trong bối cảnh các doanh nghiệp tiếp tục quá trình số hóa.

Trong quý vừa qua, SAP cũng ghi nhận một số khách hàng chiến lược mới, bao gồm Alibaba, cho thấy hãng đang mở rộng hiện diện tại thị trường châu Á dù đối mặt nhiều thách thức địa chính trị.

Biến động tỷ giá và lo ngại từ chính sách Mỹ

Tuy nhiên, không phải mọi tín hiệu đều tích cực. SAP cho biết họ dự kiến sẽ bị ảnh hưởng khoảng 5 điểm phần trăm trong tăng trưởng mảng điện toán đám mây trong quý ba do biến động tỷ giá, cụ thể là việc đồng đô la Mỹ suy yếu so với đồng euro.

Cổ phiếu SAP đã giảm 3,5 phần trăm trong phiên giao dịch sáng thứ Tư tại Frankfurt, sau khi một số công ty phân tích như TD Cowen và Piper Sandler hạ giá mục tiêu đối với cổ phiếu này.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang lo ngại rằng nếu chính quyền Mỹ tiếp tục đẩy mạnh các tranh chấp thương mại, đặc biệt là với Liên minh châu Âu, SAP – vốn có thị trường cốt lõi tại Hoa Kỳ – sẽ chịu tác động không nhỏ trong việc duy trì mức chi tiêu từ các khách hàng chính phủ và doanh nghiệp.

Mặc dù môi trường kinh doanh nhiều biến động, SAP vẫn giữ nguyên dự báo cho cả năm 2025. Tổng giám đốc điều hành Christian Klein cho biết công ty đang hưởng lợi từ làn sóng chi tiêu tăng mạnh cho an ninh quốc gia tại châu Âu, góp phần thúc đẩy doanh thu trong lĩnh vực quốc phòng – một mảng có nhiều khách hàng là đối tác của SAP.

Với lộ trình chuyển đổi rõ ràng sang nền tảng đám mây và trí tuệ nhân tạo, cùng danh sách khách hàng toàn cầu ngày càng mở rộng, SAP được đánh giá là một trong số ít doanh nghiệp công nghệ châu Âu có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong thời điểm nhiều biến động như hiện nay.