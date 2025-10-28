Tăng cường hiện diện, Kaspersky khai trương văn phòng đầu tiên tại Việt Nam

Đồng thời, trong buổi lễ khai trương văn phòng đầu tiên tại Việt Nam sau 17 năm hiện diện, đại diện của Kaspersky cũng cho biết việc làm này chính là lời khẳng định cho cam kết phát triển lâu dài tại đây. Trong suốt thời gian qua, Kaspersky đã giữ vững vị thế là một trong những thương hiệu an ninh mạng được tin cậy nhất tại Việt Nam, bảo vệ hàng triệu người dùng cá nhân và hàng nghìn doanh nghiệp. Công ty đã không ngừng đầu tư vào con người, sản phẩm và quan hệ hợp tác chiến lược để đóng góp vào sự phát triển an toàn của nền kinh tế số bản địa.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia của Kaspersky tại Việt Nam

“Những chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam trong thời gian qua đánh dấu một chương mới trong hành trình phát triển an ninh mạng của Kaspersky. Điều này không chỉ mang ý nghĩa mở rộng mà còn giúp chúng tôi hiểu sâu thị trường, đầu tư hiệu quả hơn vào nguồn nhân lực, công nghệ và các mối quan hệ hợp tác, những yếu tố nền tảng để xây dựng một tương lai số an toàn hơn cho Việt Nam.” Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia của Kaspersky tại Việt Nam nhận định.

Được xây dựng như một trung tâm điều phối chiến lược của Kaspersky tại Việt Nam, văn phòng mới sẽ giúp công ty đáp ứng nhu cầu thị trường một cách nhanh chóng, kịp thời. Những sáng kiến thể hiện tầm nhìn chiến lược cũng như tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác với các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu. Qua đó giúp Kaspersky hiểu rõ về những thử thách và cơ hội đặc thù trong lĩnh vực an ninh mạng tại thị trường Việt Nam.

Trên nền tảng này, Kaspersky dự kiến tăng cường đầu tư cho các chương trình phát triển kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật trong nước. Các sáng kiến trọng điểm bao gồm đào tạo kỹ thuật cho đối tác, chuyển giao chuyên môn từ hệ thống trung tâm nghiên cứu toàn cầu của Kaspersky, và các dự án hợp tác giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới chuyên gia an ninh mạng quốc tế.

Những nỗ lực này thể hiện tầm nhìn dài hạn của Kaspersky trong việc xây dựng năng lực an ninh mạng bền vững cho khu vực. Trong đó, Việt Nam là một mắt xích quan trọng khi có thể mang lại nhiều kinh nghiệm và góc nhìn địa phương, đóng góp đắc lực vào những đổi mới mang tầm quốc tế.

Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Kaspersky

Một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của Kaspersky trong chiến lược bền vững này đó chính là giáo dục. Hiện tại, công ty hiện đang hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trong nước để xây dựng chương trình giáo dục gắn với thực tiễn, trang bị cho sinh viên và kỹ sư trẻ kiến thức cùng kỹ năng ứng phó với các mối đe dọa mạng đang ngày càng phức tạp.

Cụ thể là mới đây Kaspersky đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện An ninh Nhân dân nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Kaspersky, cho biết: “Việc ông Eugene Kaspersky, CEO Kaspersky trực tiếp tham dự lễ ký kết với Học viện An ninh Nhân dân thể hiện cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển đội ngũ nhân sự an ninh mạng trình độ cao. Đây là bước đi cần thiết để củng cố năng lực bảo vệ cho nền kinh tế số đang tăng tốc.”

Bên cạnh đó, Kaspersky cũng hợp tác với các đơn vị như Cao đẳng iSpace và nhiều học viện an ninh mạng khác để tổ chức chương trình tập huấn, hội thảo và khóa thực hành chuyên sâu, đồng thời cung cấp các tài liệu giúp giảng viên và sinh viên cập nhật kiến thức về các xu hướng và mối đe dọa mới.

Ông Simon Tung, Tổng Giám đốc Đông Nam Á của Kaspersky

Bản địa hóa cũng là một trong những mục tiêu trọng yếu trong chiến lược phát triển của Kaspersky tại Việt Nam. Theo đó, các sản phẩm và dịch vụ chủ lực của hãng hiện đã được Việt hóa toàn diện, từ giao diện, hướng dẫn kỹ thuật đến hỗ trợ khách hàng, nhằm mang đến trải nghiệm mượt mà và trực quan nhất cho người dùng.

Đặc biệt, Kaspersky đã ra mắt nền tảng Kaspersky Security Awareness Platform (KSAP) phiên bản tiếng Việt, giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức an ninh mạng của nhân viên và giảm thiểu rủi ro từ yếu tố con người - nguyên nhân hàng đầu gây ra sự cố an toàn thông tin.

“Với Kaspersky, bản địa hóa không chỉ là chuyển ngữ mà là quá trình điều chỉnh công nghệ để phù hợp với hành vi và đặc thù văn hóa của từng thị trường. Khi công nghệ được phát triển dựa trên sự thấu hiểu người dùng, các giải pháp bảo mật mới thật sự phát huy hiệu quả và tạo ra giá trị thiết thực. Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược của Kaspersky, nơi chúng tôi ưu tiên đưa các công nghệ lõi đến gần hơn với người dùng. Bản địa hóa chính là cách Kaspersky giúp an ninh mạng trở nên gần gũi, hữu ích và phù hợp với mọi quốc gia mà chúng tôi phục vụ.” Ông Simon Tung, Tổng Giám đốc Đông Nam Á của Kaspersky, nhấn mạnh.