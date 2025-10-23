Meta sa thải 600 nhân viên tại bộ phận AI, trao thêm quyền lực cho Alexandr Wang

Người phát ngôn xác nhận với báo chí Quốc tế rằng Meta sẽ sa thải khoảng 600 nhân viên trong đơn vị trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Getty.

Cắt giảm trong “bộ não” của Meta

Theo CNBC, quyết định sa thải được thông báo nội bộ trong tuần này, ảnh hưởng đến các nhóm thuộc Meta AI Infrastructure, FAIR (Fundamental AI Research) và nhiều vị trí liên quan đến sản phẩm.

Trong khi đó, Superintelligence Labs (TBD Labs) – đơn vị do Wang trực tiếp giám sát – lại được miễn trừ hoàn toàn. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Zuckerberg đang đặt cược vào thế hệ lãnh đạo mới và những nhân tài AI đắt giá mà ông vừa chiêu mộ.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng bộ phận AI của Meta đã “phồng rộp” trong những năm gần đây, khi các nhóm nghiên cứu và ứng dụng cạnh tranh gay gắt về tài nguyên điện toán. Việc cắt giảm lần này được xem là bước đi cần thiết để tái cấu trúc và tăng tốc phát triển, sau nhiều tháng tiến độ AI bị chậm lại.

Zuckerberg sốt ruột với tốc độ phát triển AI

Theo các nguồn tin thân cận, CEO Mark Zuckerberg ngày càng thất vọng với tốc độ tiến bộ của Meta trong lĩnh vực AI, đặc biệt sau khi mô hình Llama 4 ra mắt hồi tháng 4 nhận được phản hồi “lạnh nhạt” từ cộng đồng phát triển.

Điều này buộc ông phải hành động mạnh tay hơn, không chỉ thông qua các đợt cắt giảm mà còn đổ hàng tỷ USD vào các dự án hạ tầng và nhân sự AI chiến lược.

Đáng chú ý, sau khoản đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI, Meta đã chính thức thành lập Meta Superintelligence Labs, tập hợp những kỹ sư và nhà khoa học hàng đầu, do Alexandr Wang và cựu CEO GitHub Nat Friedman dẫn dắt. Sau đợt tinh gọn, lực lượng tại phòng thí nghiệm này được cho là còn dưới 3.000 người – nhỏ gọn nhưng “tinh nhuệ”.

Meta cho biết các nhân viên bị ảnh hưởng sẽ nhận 16 tuần trợ cấp thôi việc, cộng thêm hai tuần cho mỗi năm làm việc. Họ vẫn được phép nộp đơn ứng tuyển cho các vị trí khác trong nội bộ cho đến ngày 21/11, thời điểm chính thức chấm dứt hợp đồng.

Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Meta dự báo tổng chi phí năm 2025 sẽ tăng lên 114–118 tỷ USD, trong đó phần lớn đến từ các khoản đầu tư khổng lồ cho AI. Công ty cũng thừa nhận chi phí AI trong năm 2026 sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn nữa.

Một ngày trước thông báo sa thải, Meta cũng công bố thỏa thuận trị giá 27 tỷ USD với Blue Owl Capital để xây dựng trung tâm dữ liệu Hyperion tại bang Louisiana.

Zuckerberg từng mô tả đây là “một trong những cơ sở hạ tầng AI lớn nhất thế giới”, đủ sức bao phủ phần diện tích đáng kể của Manhattan, phục vụ cho thế hệ mô hình AI “siêu trí tuệ” mà ông đang theo đuổi.

Meta dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III vào tuần tới, và giới quan sát cho rằng đợt tái cấu trúc lần này sẽ là phép thử quan trọng cho cả Wang lẫn tham vọng AI đầy rủi ro của Zuckerberg.